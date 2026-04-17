-Akuvox X910 recibe el premio Red Dot 2026: el primer intercomunicador inteligente con detección de paquetes impulsado por IA del mundo revoluciona el acceso a hogares de lujo

XIAMEN, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, proveedor líder mundial de sistemas de intercomunicación inteligentes y soluciones para el hogar inteligente, se enorgullece en anunciar que su producto estrella, el portero automático inteligente X910, ha ganado el premio Red Dot Award 2026 al Diseño de Producto, un símbolo de excelencia en diseño reconocido a nivel mundial. Esto subraya el compromiso de Akuvox de combinar tecnología de vanguardia con una estética impecable, ofreciendo experiencias de vida superiores para los hogares de alta gama actuales.

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Al fusionar un diseño elegante con la innovación de la IA, el X910 establece un nuevo referente en acceso inteligente para residencias de lujo. Su característica distintiva es la detección de paquetes mediante IA, la primera de su tipo en el mundo, que detecta y protege las entregas 24/7 para los propietarios. Akuvox ejemplifica la visión de hacer que la vida cotidiana sea más segura, conectada y sencilla.

Veamos cómo el portero automático inteligente Akuvox X910 destaca por sus prácticas funciones y su atractivo diseño:

Monitoreo de paquetes en tiempo real

El X910 detecta automáticamente los paquetes a su llegada o traslado y envía notificaciones en tiempo real a los monitores interiores Akuvox o a la aplicación SmartPlus, lo que permite a los usuarios supervisar fácilmente la entrada de su casa desde cualquier lugar.

Doble cámara

Una cámara principal de 5 megapíxeles con HDR y BLC ofrece vídeo nítido en 2K con un campo de visión horizontal de 150° y vertical de 116°, con un rendimiento excepcional en cualquier condición de iluminación. Una cámara secundaria de 2 megapíxeles, ubicada debajo, minimiza los puntos ciegos y ofrece una visibilidad casi completa.

Audio de alta calidad

El X910 proporciona una comunicación bidireccional impecable gracias a su sistema de doble micrófono y cancelación de ruido avanzada. Los usuarios pueden disfrutar de un audio nítido y sin distorsiones incluso en entornos ruidosos o con conexiones de red deficientes.

Métodos de acceso flexibles

Gracias a la compatibilidad con el acceso inteligente mediante BLE, NFC, código QR, tarjeta RFID y la aplicación Akuvox SmartPlus, el X910 ofrece a los propietarios una gran flexibilidad para adaptarse a diferentes estilos de vida.

Protección IP66 e IK08

La impermeabilidad IP66 y la resistencia al impacto IK08 del X910 le permiten funcionar de forma fiable en un rango de temperatura de -40 °C a +55 °C, incluso en condiciones climáticas adversas como ventiscas u olas de calor.

Impacto visual elegante y sofisticado

Con su diseño compacto en un elegante tono oscuro, el X910 armoniza a la perfección con la arquitectura de alta gama. Su minimalista botón único retroiluminado combina funcionalidad y un diseño refinado.

El portero automático X910 representa un estilo de vida inteligente donde el diseño se une a la inteligencia y la comodidad a la confianza, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y un rendimiento óptimo. Con el premio Red Dot Award 2026, Akuvox se consolida una vez más como un referente en diseño centrado en el usuario e innovación inteligente.

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