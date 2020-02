Allocations d'ouverture de Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen et Lara Hogan à la conférence AGILE2020

Le plus grand rassemblement international d'Agilistes doit se tenir du 20 au 24 juillet à Orlando en Floride

PORTLAND, Oregon, 19 février 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance a communiqué aujourd'hui les orateurs principaux à l' AGILE2020 , plus grand rassemblement mondial annuel d'adeptes d'Agile. Cette conférence est le principal événement international axé sur les progrès dans le développement de logiciels par méthode Agile et elle se consacre à faire aller plus loin les principes et pratiques d'Agile tout en procurant un lieu pour que personnes et idées puissent s'épanouir.

Cet événement fortement attendu (en anglais) va mettre en valeur des présentations de thèmes majeurs par Klaus Leopold (associé directeur général de LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (activiste des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques – STEM – et auteur de « Sasha Savvy Loves to Code » – Sasha Savvy adore le codage), Semira Allen (ingénieur stagiaire de la section DevSecOps chez Deloitte à Chicago) et Lara Hogan (cofondatrice de Wherewithall).

AGILE2020 va apporter à Orlando en Floride l'énergie et la passion de la communauté mondiale d'Agile. Cet événement se tiendra sur les dix hectares (26 acres) du complexe hôtelier Hilton Orlando, site de classe mondiale pour une manifestation de classe mondiale. La conférence nord-américaine de l'Agile est le congrès international qui domine l'aspect non commercial sur les méthodes Agile dans le développement de logiciels. Dans sa 19e année, cet événement va examiner la situation de l'Agile et pousser les connaissances de l'Agile plus en profondeur en explorant des moyens encore plus sophistiqués visant à renforcer la valeur et l'efficacité de l'entreprise. Les participants vont se joindre et prendre part à une communauté passionnée qui se dédie à rendre l'industrie des logiciels plus productive, humaine et durable.

« Je suis absolument ravie d'avoir cette année quatre excellentes allocutions d'honneur, » a déclaré Emma Armstrong, présidente de la conférence AGILE2020 . « De Klaus qui va mettre au défi la façon dont nous envisageons l'agilité à l'intérieur de nos organisations, à Sasha et Semira qui vont souligner combien nous avons à apprendre des gens qui rejoignent nos industries et les perspectives sur la création d'un environnement où nous pouvons tous prospérer et jusqu'à Lara qui nous apportera sa gouverne sur la meilleure façon d'aider à grandir ceux qui nous entourent : c'est absolument passionnant ! »

Avec plus de 280 sessions suscitant la réflexion, révélatrices et riches en connaissances, AGILE2020 offre une occasion incomparable d'acquérir des compétences et des techniques d'avant-garde pouvant immédiatement être mises à l'épreuve pour faciliter le succès. C'est un moyen unique de participer au progrès mondial d'Agile. Le nombre impressionnant de sessions et de conversations prometteuses vous encouragera et vous motivera pour vous faire améliorer l'écosystème du développement de logiciels.

Au cœur de chaque conférence de l'Agile Alliance se trouvent connexion et partage. Des participants de plus de 50 pays vont explorer la boîte à outils qui ne cesse de s'agrandir et rend l'Agile efficace grâce au partage des récits de centaines d'orateurs représentant des voix et des perspectives distinctes. Rien ne peut remplacer le contact en personne et la conférence est conçue pour renforcer les occasions de tissage de réseau entre participants, présentateurs et sponsors. Les relations créées, le soutien reçu et les connaissances acquises apportent une expérience enrichissante et de longue durée favorisant la réussite individuelle en même temps que le progrès collectif de l'industrie. Les conférences sont des événements ouverts et engageants qui encouragent des idées novatrices reposant sur des applications pratiques d'Agile dans le monde réel.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation mondiale à but non lucratif de membres se consacrant à promouvoir les concepts de développement de logiciel par méthode Agile tels qu'ils sont énoncés dans le Manifeste Agile. Avec près de 70 000 membres et abonnés autour du globe, Agile Alliance est animée par les principes des méthodologies Agile et la valeur apportée aux développeurs, organisations et utilisateurs finals. Agile Alliance organise et soutient des événements visant à rassembler la communauté Agile sur une échelle internationale. La conférence Agile2020 aura lieu du 20 au 24 juillet 2020 à Orlando en Floride.

