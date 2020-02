Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen, Lara Hogan AGILE2020-konferenssin pääpuhujiksi

Agile-piirien suurin kansainvälinen tapahtuma pidetään 20.–24. heinäkuuta Floridan Orlandossa

PORTLAND, Oregon, 19. helmikuuta 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance julkisti tänään AGILE2020:n, agile-piirien suurimman jokavuotisen tapahtuman, pääpuhujat. Konferenssi on johtava ketterän ohjelmistokehityksen edistämiseen tähtäävä kansainvälinen tapahtuma. Se on omistettu agile-periaatteiden ja -käytäntöjen edistämiselle, ja se tarjoaa ympäristön, jossa ihmiset ja ideat pääsevät kukoistamaan.

Odotetun tapahtuman pääpuheenvuorot pitävät Klaus Leopold (vastuunalainen yhtiömies, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (STEM-aktivisti ja Sasha Savvy Loves to Code -kirjan kirjoittaja), Semira Allen (DevSecOps-harjoittelija, Deloitte Chicago) ja Lara Hogan (perustaja, Wherewithall).

AGILE2020-konferenssi tuo maailman agile-yhteisön energian ja intohimon Floridan Orlandoon. Tapahtuma pidetään 10 hehtaarin kokoisessa Hilton Orlandossa – maailmanluokan tapahtuma ansaitsee maailmanluokan miljöön. North American Agile Conference on johtava kansainvälinen, ei-kaupallinen, ohjelmistokehityksen agile-menetelmiin liittyvä konferenssi. 19. vuotenaan tapahtumassa tarkastellaan ketterän kehityksen tilaa, syvennetään agile-tietämystä ja tutkitaan yhä kehittyneempiä tapoja kasvattaa liiketoiminnan arvoa ja tehokkuutta. Osallistujat saavat ympärilleen intohimoisen yhteisön, joka on omistautunut muuttamaan ohjelmistoalaa tuottavampaan, humaanimpaan ja kestävämpään suuntaan.

"On mahtavaa, että meillä on tänä vuonna neljä upeaa pääpuhujaa", sanoo AGILE2020-konferenssin puheenjohtaja Emma Armstrong. "Klaus haastaa tapamme tarkastella omien organisaatioidemme ketteryyttä; Sasha ja Semira korostavat sitä, miten paljon voimme oppia alalle tulevilta ihmisiltä, sekä tarjoavat ideoita kaikille viihtyisän ympäristön luomiseksi; ja Lara kertoo, miten voimme parhaiten auttaa muita ihmisiä kasvamaan – olen innoissani!"

AGILE2020-konferenssin yli 280 haastavaa, innovatiivista ja tiedontäyteistä istuntoa tarjoavat lyömättömän tilaisuuden oppia uusimpia taitoja ja tekniikoita, jotka voidaan ottaa heti käyttöön suoritusten parantamiseksi. Tämä on ainutlaatuinen tapa osallistua agile-ajattelun maailmanlaajuiseen kehittämiseen. Mukaansatempaavien istuntojen ja keskustelujen valtava määrä kannustaa ja motivoi parantamaan ohjelmistokehityksen ekosysteemiä.

Jokaisen Agile-konferenssin ytimessä ovat kohtaaminen ja jakaminen. Yli 50 maasta saapuvat osallistujat tutustuvat alati kasvavaan työkalupakkiin, joka tekee agile-filosofiasta tehokkaan, kokemalla satojen erilaisia ääniä ja näkökulmia edustavien puhujien tarinat. Kasvokkain kohtaamista ei voi korvata millään, ja konferenssin tarkoitus on kehittää osallistujien, puhujien ja sponsorien välisiä verkostoitumismahdollisuuksia. Solmitut suhteet, vastaanotettu tuki ja saatu tieto tuottavat positiivisen ja kestävän kokemuksen, joka kannustaa sekä henkilökohtaiseen menestykseen että koko alan kollektiiviseen kehittämiseen. Konferenssit ovat avoimia ja osallistavia tapahtumia, jotka synnyttävät aitoihin agile-toteutuksiin perustavia innovaatioita.

Agile Alliance on voittoa tavoittelematon, maailmanlaajuinen järjestö, jonka tarkoitus on edistää ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita ketterän manifestin ("Agile Manifesto") mukaisesti. Agile Alliancella on koko maailmassa lähes 70 000 jäsentä ja tilaajaa, ja sitä ohjaavat ketterän metodologian periaatteet sekä kehittäjille, yrityksille ja loppukäyttäjille tuotettava lisäarvo. Agile Alliance järjestää ja tukee tapahtumia tuodakseen agile-yhteisön yhteen kansainvälisellä tasolla. Agile2020-konferenssi pidetään 20.–24. heinäkuuta 2020 Floridan Orlandossa.

