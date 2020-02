Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen e Lara Hogan saranno i relatori ospiti in occasione della conferenza AGILE2020

Il più grande raduno internazionale di Agilisti si terrà dal 20 al 24 luglio a Orlando, in Florida

PORTLAND, Oregon, 19 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance ha annunciato oggi i relatori principali di AGILE2020, il più grande raduno annuale globale di professionisti Agile. La conferenza è il principale evento internazionale per il progresso dello sviluppo software Agile ed è dedicata alla promozione dei principi e delle pratiche Agile, offrendo al contempo una sede ove persone e idee possono fiorire.

Questo attesissimo evento sarà caratterizzato dai relatori ospiti Klaus Leopold (Managing Partner, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (attivista STEM e autrice di "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen (stagista tecnica DevSecOps, Deloitte Chicago), e Lara Hogan (Co-fondatrice, Wherewithall).

AGILE2020 porterà l'energia e la passione della comunità globale Agile ad Orlando, in Florida. L'evento si terrà presso il resort, che copre un'estensione di dieci ettari, dell'Hilton Orlando - un sito di classe mondiale per un evento di classe mondiale. La North American Agile Conference è la principale conferenza internazionale non commerciale sui metodi Agile di sviluppo software. Giunto ormai al diciannovesimo anno, l'evento esaminerà lo stato di Agile e approfondirà la conoscenza di Agile, esplorando modi sempre più sofisticati per aumentarne il valore e l'efficienza commerciale. I partecipanti si uniranno e comparteciperanno a una comunità appassionata che si dedica a rendere il settore del software più produttivo, umano e sostenibile.

"Sono assolutamente entusiasta di avere quattro grandi relatori ospiti quest'anno", ha detto Emma Armstrong, presidente della conferenza AGILE2020 . "Da Klaus che mette in discussione il nostro modo di guardare all'Agilità nell'ambito delle nostre organizzazioni; a Sasha e Semira che sottolineano quanto abbiamo da imparare dalle persone che entrano a far parte del nostro settore e alle intuizioni e idee sulla creazione di un ambiente in cui tutti noi possiamo prosperare, per arrivare a Lara, che fornisce una guida su come meglio aiutare a crescere coloro che ci circondano - non vedo l'ora!

Con oltre 280 sessioni di riflessione, approfondite e ricche di conoscenze, AGILE2020 offre un'opportunità senza pari di apprendere competenze e tecniche all'avanguardia che possono essere sfruttate immediatamente sul lavoro per migliorare il successo. È un modo unico per partecipare al progresso globale di Agile. Il numero grandissimo di sessioni e conversazioni coinvolgenti vi incoraggerà e motiverà a migliorare l'ecosistema di sviluppo del software.

Alla base di ogni Conferenza Agile ci sono connessione e condivisione. I partecipanti, provenienti da più di 50 paesi diversi, esploreranno l'insieme sempre crescente di strumenti che rende Agile efficace, ascoltando le storie narrate da centinaia di relatori che rappresentano voci e prospettive distinte. Non c'è niente che possa sostituire davvero il contatto personale; la conferenza è stata ideata in modo da migliorare le opportunità di networking tra i partecipanti, i relatori e gli sponsor. Le relazioni instaurate, il sostegno ricevuto e le conoscenze acquisite forniscono un'esperienza arricchente e duratura che favorisce sia il successo individuale che il progresso collettivo del settore. Le conferenze sono eventi aperti e coinvolgenti che promuovono idee innovative basate su implementazioni Agili nel mondo reale.

Informazioni sull'Agile Alliance

Agile Alliance è un'organizzazione globale senza scopo di lucro che si dedica a promuovere i concetti di sviluppo Agile del software come delineato nel Manifesto Agile. Con quasi 70.000 membri e abbonati in tutto il mondo, Agile Alliance è guidata dai principi delle metodologie Agile e dal valore offerto agli sviluppatori, alle aziende e agli utenti finali. Agile Alliance organizza e sostiene eventi per riunire la comunità Agile su scala internazionale. La Conferenza Agile2020 si terrà dal 20 al 24 luglio 2020 a Orlando, in Florida.

