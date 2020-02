Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen, Lara Hogan als Hauptredner der Konferenz AGILE2020

Größte internationale Zusammenkunft von Agilisten vom 20. bis 24. Juli in Orlando, Florida

PORTLAND, Oregon, 19. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance kündigte heute die Hauptredner der AGILE2020 an, der größten jährlichen weltweiten Zusammenkunft der Agilisten. Die Konferenz ist die weltweit wichtigste Veranstaltung zur Förderung der agilen Softwareentwicklung. Sie widmet sich der Förderung agiler Prinzipien und Praktiken und bietet gleichzeitig einen Ort, an dem Menschen inspiriert und Ideen kultiviert werden können.

Bei der mit Spannung erwarteten Veranstaltung werden Klaus Leopold (Managing Partner, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (STEM-Aktivistin und Autorin von "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen (DevSecOps Engineering Intern, Deloitte Chicago) und Lara Hogan (Mitbegründerin, Wherewithall) die Keynotes halten.

AGILE2020 wird Energie und Leidenschaft in die Globale Agile Community nach Orlando, Florida, bringen. Die Veranstaltung findet im 26 Hektar großen Hilton Orlando Resort statt – ein erstklassiger Veranstaltungsort für ein Weltklasse-Event. Die North American Agile Conference ist die führende internationale, nicht kommerzielle Konferenz zu agilen Methoden in der Softwareentwicklung. Im 19. Jahr ihres Bestehens wird bei der Veranstaltung der Stand der Agilität untersucht und das agile Wissen vertieft, wobei immer ausgeklügeltere Wege zur Steigerung des Unternehmenswertes und der Effizienz erforscht werden. Die Teilnehmer können sich einer leidenschaftlichen Gemeinschaft, die sich dafür einsetzt, die Softwareindustrie produktiver, humaner und nachhaltiger zu machen, anschließen und sich mit ihr austauschen.

"Ich bin absolut begeistert, dass wir dieses Jahr vier großartige Keynote-Redner haben", sagte Emma Armstrong, Vorsitzende der Konferenz AGILE2020 . "Klaus wird hinterfragen, wie wir Agilität innerhalb unserer Organisationen betrachten; Sasha und Semira werden aufzeigen, wie viel wir von den Menschen lernen müssen, die sich unseren Industrien anschließen, und Einblicke in die Schaffung eines Umfelds geben, in dem wir alle erfolgreich sein können, und Lara wird uns Hinweise geben, wie wir den Menschen um uns herum am besten helfen können, sich zu entwickeln – ich bin total begeistert!"

Mit mehr als 280 anregenden, lehrreichen und informativen Präsentationen bietet AGILE2020 eine einmalige Gelegenheit, sich modernste Fähigkeiten und Techniken anzueignen, die sofort in die Praxis umgesetzt werden können und den Erfolg verbessern. Es ist eine einmalige Gelegenheit, an der globalen Weiterentwicklung von Agile teilzunehmen. Die beeindruckende Anzahl von interessanten Vorträgen und Diskussionen wird die Teilnehmer ermutigen und motivieren, das Ökosystem der Softwareentwicklung zu verbessern.

Bei der Agile Conference dreht sich alles um Begegnung und Meinungsaustausch. Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern werden sich mit dem ständig wachsenden Instrumentarium vertraut machen, das Agile effektiv macht, indem sie sich die Erfahrungen von Rednern anhören, die unterschiedliche Ansichten und Perspektiven vertreten. Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen und die Konferenz bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung zwischen Teilnehmern, Rednern und Sponsoren. Es werden Beziehungen geknüpft, Hilfe bereitgestellt und Wissen transferiert. Für die Teilnehmer ist es ein bereicherndes und nachklingendes Erlebnis, das sowohl den persönlichen Erfolg fördert als auch die Branche als Ganzes voranbringt. Die Konferenzen sind offen und inspirierend und kultivieren innovative Ideen auf Basis realer Agile-Implementationen.

Informationen zu Agile Alliance

Agile Alliance ist eine gemeinnützige internationale Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit fast 70.000 Mitgliedern und Abonnenten rund um den Globus wird die Agile Alliance von den Prinzipien der Agile-Methodologie und dem Mehrwert für Entwickler, Unternehmen und Endbenutzer getragen. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Events um die weltweite Agile Community zusammenzubringen. The Agile2020 Conference findet vom 20. bis 24. Juli 2020 in Orlando, Florida, statt.

