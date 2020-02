Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen, Lara Hogan farão palestras na Conferência AGILE2020

PORTLAND, Oregon, 18 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Agile Alliance anunciou hoje os palestrantes da conferência AGILE2020, o maior encontro global anual de profissionais da Agile. A conferência é o evento internacional mais importante para a promoção do desenvolvimento de softwares da Agile e é dedicada ao fomento dos princípios e práticas da Agile, ao mesmo tempo que fornece um local para pessoas e ideias florescerem.

Esse evento altamente aguardado terá palestras de Klaus Leopold (sócio administrativo da LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (ativista de STEM e autora de "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen [estagiária de engenharia de desenvolvimento, segurança e operações (DevSecOps) da Deloitte Chicago] e Lara Hogan (cofundadora da Wherewithall).

A AGILE2020 levará a energia e a paixão da Comunidade Global da Agile para Orlando, Flórida. O evento será realizado no resort de 26 acres Hilton Orlando – um local de classe mundial para um evento de classe mundial. A Conferência Norte-americana da Agile é uma grande conferência internacional, não comercial, sobre os métodos da Agile de desenvolvimento de softwares. Em seu 19o ano, o evento irá examinar o estado da Agile e aprofundar os conhecimentos da Agile, explorando maneiras sempre mais sofisticadas de aprimorar o valor e a eficiência dos negócios. Os participantes irão se reunir e compartilhar informações com uma comunidade apaixonada, que se dedica a tornar o setor de software mais produtivo, humano e sustentável.

"Estou muito satisfeita por termos quatro grandes palestrantes neste ano", disse a presidente da conferência AGILE2020 , Emma Armstrong. "De Klaus desafiando como encaramos a Agilidade dentro de nossas organizações a Sasha e Semira destacando quanto temos de aprender com pessoas que estão ingressando em nossos setores e percepções para criar um ambiente em que todos podemos prosperar e ainda a Lara, que nos dará orientação sobre como ajudar melhor as pessoas em nossa volta a crescer, tudo é muito estimulante".

Com mais de 280 sessões intelectualmente instigantes, perspicazes e cheias de conhecimentos, a AGILE2020 oferece uma oportunidade inigualável para aprender habilidades e técnicas avançadas, que podem ser colocadas imediatamente em prática e aumentar o sucesso. É uma maneira única de participar do avanço global da Agile. O surpreendente número de sessões e conversações envolventes vai encorajar e motivar você a aprimorar o ecossistema de desenvolvimento de software.

Na essência de cada conferência da Agile está a conexão e o compartilhamento. Os participantes de mais de 50 países irão explorar o conjunto de ferramentas sempre crescente que torna a Agile eficiente, por ouvir histórias de centenas de palestrantes, representando vozes e perspectivas diferentes. Não há substituto para contato face a face e a conferência é concebida para aumentar as oportunidades de formação de relacionamentos (networking) entre os participantes, palestrantes e patrocinadores. Os relacionamentos feitos, o suporte recebido e o conhecimento obtido fornecem uma experiência enriquecedora e duradoura, que promove o sucesso do indivíduo e o avanço coletivo no setor. As conferências são eventos abertos e envolventes, que estimulam ideias inovadoras, baseadas em implementações da Agile no mundo real.

Descontos para grupos estão disponíveis.

Para obter mais informações e se inscrever no evento, visite o website da Agile Alliance.

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização global de afiliação, sem fins lucrativos, dedicada a promover os conceitos de desenvolvimento de software da Agile, conforme descrito no Manifesto da Agile. Com quase 70.000 membros e assinantes em todo o mundo, a Agile Alliance se guia pelos princípios das metodologias da Agile e pelo valor disponibilizado a desenvolvedores, empresas e usuários finais. A Agile Alliance organiza e apoia eventos para unir a comunidade da Agile em escala internacional. A Conferência Agile2020 será realizada de 20 a 24 de julho de 2020, em Orlando, Flórida.

