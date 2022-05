AMAZFIT É O SMARTWATCH PARA USO AO AR LIVRE OFICIAL DO TRIATLO ESCAPE FROM ALCATRAZ DE 2022

Um estilo robusto e ousado que define as novas tendências

Posicionamento altamente preciso por cinco satélites e de banda dupla e bateria com duração de 24 dias, potente o suficiente para suportar qualquer aventura

Resistência de nível militar complementada por funcionamento a temperaturas ultrabaixas em ambientes de até -30 ºC

Resistência à água de dez ATM, mais de 150 modos esportivos (incluindo triatlo) e monitoramento de saúde completo para manter os triatletas protegidos durante a natação, pedal e corrida

Novos recursos de importação de rota e navegação em tempo real[1], que permitem que triatletas de todos os níveis monitorem seus movimentos diretamente no relógio

Ao comentar sobre essa nova parceria, Jennifer Lau, vice-presidente de eventos esportivos de ação da IMG, disse: "Estamos entusiasmados em receber a Amazfit, líder em design e desempenho de dispositivos vestíveis esportivos, como nossa patrocinadora oficial de smartwatch para uso ao ar livre. A dedicação da Amazfit em oferecer aos atletas a tecnologia para que eles consigam seu melhor desempenho está alinhada com o estilo de vida dos participantes do Escape from Alcatraz."

A Amazfit, em colaboração com o triatlo Escape from Alcatraz, oferecerá a triatletas do EFAT selecionados novos smartwatches T-Rex 2 para uso ao ar livre da Amazfit para que monitorem seu desempenho de treino individual e métricas de saúde pessoais durante a corrida e depois dela. No local haverá um estande oficial da Amazfit, nos dias 4 e 5 de junho, para animar os participantes e, ao mesmo tempo, mostrar à comunidade do Escape produtos que conectam saúde com tecnologia.

Bin Fan, vice-presidente da Amazfit, comentou: "Estamos orgulhosos de patrocinar uma das competições mais esperadas dos EUA. A Amazfit se dedica ao desenvolvimento de smartwatches multifuncionais e para uso ao ar livre que melhoram a qualidade de vida. Estamos profundamente ligados à essência de nossa marca, 'Up Your Game', e incentivamos os usuários de nossos produtos a viver suas paixões e a expressar seus espíritos ativos livremente. Ao fazer parceria com o EFAT, esperamos oferecer uma melhor experiência de usuário a uma gama mais ampla de públicos e apoiar não só os entusiastas dos esportes amadores, mas também atletas profissionais, com os produtos mais avançados da marca."

Para mais informações, acesse os sites oficiais da Amazfit e do EFAT.

[1] Esses recursos serão adicionados por meio de atualização OTA

Sobre a Amazfit

A Amazfit, uma marca líder global de dispositivos vestíveis inteligentes voltada para a saúde e o condicionamento físico, faz parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e smartbands, a essência da marca Amazfit é "Up Your Game" ("suba ao próximo nível"), incentivando os usuários a viver suas paixões e a expressar seus espíritos ativos livremente. A Amazfit é impulsionada pela plataforma de gestão de saúde de propriedade da Zepp Health, que oferece dados acionáveis e orientações baseados em nuvem 24 horas por dia, sete dias por semana, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar.

Lançada em 2015, a Amazfit é adotada atualmente por milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas Américas e nas regiões da EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com. Para mais informações sobre a Zepp Health, acesse www.zepphealth.com.

Triatlo Escape from Alcatraz

De atletas olímpicos e campeões mundiais a entusiastas de todas a idades e atletas com necessidades especiais de todo o mundo, triatletas tomarão as ruas e águas de São Francisco no 41st Escape from Alcatraz Triathlon no domingo, 5 de junho de 2022. A história infame da ilha como uma prisão federal inescapável lança um desafio misterioso para atletas do mundo todo: a chance de "escapar de Alcatraz". Para mais informações, acesse www.EscapeAlcatrazTri.com.

