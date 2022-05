AMAZFIT FIRMA COMO SMARTWATCH OFICIAL PARA EXTERIORES DEL 2022 ESCAPE FROM ALCATRAZ TRIATHLON

Smartwatch GPS para exteriores súper resistente y robusto, listo para desafiar lo imposible con los entusiastas del triatlón

LOS ÁNGELES, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, una de las principales marcas mundiales de dispositivos inteligentes de Zepp Health (NYSE: ZEPP), se enorgullece de haber sido nombrado patrocinador oficial de smartwatch para exteriores del 2022 Escape from Alcatraz Triathlon (EFAT). Inspirado en la esencia de la marca "Up Your Game", la serie de smartwatches T-Rex de Amazfit, súper resistentes y robustos para actividades al aire libre, está preparada para proporcionar a los triatletas las funciones completas que necesitan para afrontar el emocionante reto.