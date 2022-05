AMAZFIT PŘEDSTAVUJE OFICIÁLNÍ CHYTRÉ HODINKY TRIATLONU ESCAPE FROM ALCATRAZ 2022

Superodolné a robustní outdoorové chytré hodinky s GPS vyráží spolu s triatlonovými nadšenci dokázat nemožné

LOS ANGELES, 25. května 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit , přední světová značka chytrých nositelných zařízení společnosti Zepp Health (NYSE: ZEPP), s hrdostí oznamuje své jmenování oficiálním dodavatelem outdoorových chytrých hodinek pro triatlon Escape from Alcatraz 2022 (EFAT). Řada superodolných a robustních outdoorových chytrých hodinek T-Rex od společnosti Amazfit, kterou inspirovalo motto značky „Up your game" („Máš na víc"), je připravena poskytnout triatlonistům vše, co ke zdolání této napínavé výzvy potřebují.