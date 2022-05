AMAZFIT OFICJALNYM ZEGARKIEM OUTDOOROWYM TRIATLONU 2022 ESCAPE FROM ALCATRAZ

Jako marka skupiająca się na zdrowiu i sprawności fizycznej Amazfit konsekwentnie opracowuje zaawansowane urządzenia noszone, które inspirują ich posiadaczy do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Do urządzeń tych zalicza się seria wysokiej klasy zegarków Amazfit T-Rex, które odznaczają się wysoką funkcjonalnością i trwałością. Stanowią one kolejny element kompleksowej oferty urządzeń outdoorowych marki Amazfit. Nowy Amazfit T-Rex 2 to efekt ewolucji, jaką przeszła kolekcja zegarków outdoorowych Amazfit. Wprowadzono w nim jeszcze więcej ekscytujących rozwiązań, w tym: