Após 2 anos de otimizando seus bancos de dados on-line, Artmarket.com registra crescimento substancial no faturamento do terceiro trimestre de 2023: um aumento de 75%

PARIS, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Artprice da Artmarket colhe os frutos de dois anos de desenvolvimento que permitiram uma transformação completa de seus bancos de dados on-line, levando a um aumento de 75% em seu faturamento no terceiro trimestre de 2023.

Thierry Ehrmann, fundador do Artprice e CEO da Artmarket, disse: "Em janeiro de 2023, o Artprice da Artmarket implementou sua nova versão on-line, a mais bem-sucedida de sua história, em resposta à pressão de clientes de todo o mundo. Como resultado, nosso faturamento no terceiro trimestre de 2023 registrou um aumento de 75% em comparação com o mesmo período no ano passado. Na atual era 'totalmente digital', esse aumento é a recompensa perfeita pelo enorme trabalho realizado por nossas equipes".

O lançamento de nossa nova versão on-line foi um grande projeto que envolveu todos os bancos de dados e serviços da Artprice e levou dois anos para ser planejado e desenvolvido (prolongado pela crise da COVID-19).

Após uma licitação, o Artprice da Artmarket selecionou a empresa Vahumana da TRSb Group e sua equipe de consultores externos de alto nível para realizar a auditoria e a transformação completa do Artprice.com. Todo o projeto foi conduzido com uma abordagem "centrada no usuário", que prioriza a intuição da experiência do usuário (UX) e otimiza a fluidez e a ergonomia da interface do usuário (UI).

No início de setembro de 2023, a versão on-line definitiva do Artprice.com da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte há 25 anos, se tornou a referência no mercado de arte em termos de experiência do cliente e ergonomia.

Após este lançamento bem-sucedido, nossos dados iniciais mostram uma excelente aceitação do novo Artprice.com da Artmarket entre os clientes novos e existentes, bem como um enorme aumento de 441% no tráfego on-line (registros de atividade) com uma média de tráfego móvel de 50 MM. No longo prazo, podemos, portanto, esperar um crescimento significativo do faturamento (devido ao tráfego mais alto), como foi confirmado pelos números do terceiro trimestre de 2023, que mostram um aumento de faturamento de 75% em comparação com o terceiro trimestre de 2022.

Intuitiva, fácil de usar e com acesso simplificado, nossa nova presença on-line unificou todos os bancos de dados de alto valor agregado construídos pelo Artprice.com, suas subsidiárias e seus vários departamentos, permitindo assim acesso fácil às informações mais relevantes e exaustivas sobre o mercado de arte. Isso levou a um aumento muito significativo no número (e duração) de assinaturas anuais profissionais e de alto padrão, confirmando claramente a forte confiança dos clientes na Artprice.

Fizemos um esforço para aprimorar a experiência móvel de nossos usuários, implementando o "responsive web design" (RWD) em todo o banco de dados do Artprice. Essa abordagem garante uma experiência contínua sem recorrer a uma solução de "Aplicativo" restritiva. Ao contrário dos aplicativos móveis, que frequentemente exigem atualizações e correções frequentes, nossa solução RWD oferece toda a riqueza da experiência em um computador.

O feedback de nossos clientes e membros é unânime: "O novo site do Artprice é muito mais agradável de usar e permite navegar pelos conteúdos ricos e variados".

Agora, nossos clientes e usuários estão descobrindo informações que eles nem sabiam que existiam. Alguns até pensam que o Artprice deve ter adquirido algumas novas empresas para ter mudado tanto. Para os seus parceiros financeiros e acionistas, esta versão é um verdadeiro "divisor de águas".

A nova barra de pesquisa intuitiva e posicionada centralmente oferece acesso instantâneo a uma estrutura em árvore exaustiva em torno do assunto da pesquisa, o que acaba gerando um aumento no tempo gasto no Artprice.com.

Nosso mecanismo de pesquisa se conecta instantaneamente aos bancos de dados do Artprice com informações do mercado de arte desde o século IV até os dias atuais e dados relativos a 825.800 artistas, 16.448.000 preços de venda e índices e 1.087.500 lotes leiloados nos últimos 12 meses em 7.200 casas de leilões em todo o mundo.

O Artprice da Artmarket fornece as informações mais elaboradas e exaustivas sobre o mercado de arte e a ferramenta de pesquisa mais útil para acessar essas informações no mundo, confirmando sua posição como líder mundial em informações sobre o mercado de arte há 25 anos.

A barra de pesquisa universal apresenta imediatamente uma riqueza de informações sobre o elemento procurado: se é um artista, biografia, alertas de e-mail do artista, obras de arte em leilões futuros e/ou passados, índices do mercado de arte, estimativas do Artpricing®, obras disponíveis em nosso Marketplace padronizado do Artprice.com, notícias e artigos do mercado de arte em nosso arquivo de artigos ArtMarketInsight® ou relatórios do Artprice sobre o Mercado de Arte Ele também conectará imediatamente sua pesquisa aos nossos bancos de dados para extrair assinaturas e monogramas, catálogo "raisonnés", dados históricos arquivados, etc., que o Artprice digitalizou a partir dos principais arquivos históricos do mercado de arte adquiridos em todo o mundo nos últimos 25 anos (consulte o Documento de Registro Universal da Artmarket.com apresentado à AMF - Autoridade dos Mercados Financeiros da França)

O Artprice.com da Artmarket utiliza inteligência artificial algorítmica em seu AI Intuitive Artmarket® exclusivo, permitindo aos clientes acesso a recomendações relevantes e personalizadas sobre artistas, obras de arte e vendas em leilões, melhorando automaticamente seu conhecimento e compreensão do mercado de arte.

O Artprice Images® permite acesso ilimitado à maior coleção de arte digital e imagens relacionadas ao mercado de arte do mundo, com base na coleção de manuscritos e catálogos de vendas da Artmarket.com, que agora formam uma vasta biblioteca física e digital contendo 180 milhões de fotos e gravuras de obras de arte de 1700 até os dias atuais, todas comentadas por nossos historiadores.

Neste setor econômico muito específico, aArtmarket.com possui, de longe, o maior volume de dados objetivos e exclusivos (de valor agregado) do mercado de arte de alta qualidade. Os arquivos documentais originais, manuscritos em códices, livros anotados e catálogos de leilões adquiridos ao longo dos anos são um ativo fundamental, pois representam uma barreira quase intransponível para a entrada.

Além disso, a nova arquitetura online do Artprice integra novos espaços de comunicação para os anunciantes, suportados por um novo Back Office para a gestão totalmente autônoma dos seus anúncios. Com as novas receitas de publicidade, o Artprice da Artmarket espera duplicar o seu faturamento em 2023/2024 em comparação ao exercício anterior.

Apesar do contexto geopolítico e econômico atual, o mercado de arte está mostrando saúde dinâmica com recordes regulares em leilões de todas as épocas artísticas e em todos os países durante as vendas recentes. Não houve cancelamentos de vendas catalogadas de itens clássicos e/ou de prestígio para o final de 2023 e 2024, sendo essas vendas os principais indicadores das condições do mercado.

As principais casas de leilão e investidores sabem muito bem que o mercado de arte é um refúgio seguro e um bom investimento, conforme ilustrado pelo índice Artprice100©. O atual período de incertezas também está impulsionando novos investimentos no mercado de arte.

A guerra em solo europeu, o conflito no Oriente Médio, o aumento estonteante das taxas de juros e o medo da recessão não conseguiram enfraquecer o mercado de arte no final de 2023.

Não hesite em entrar em contato com nosso Departamento de Econometria para atender às suas necessidades relacionadas a estatísticas e estudos personalizados: [email protected]

Experimente nossos serviços (demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo

Inscreva-se em nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

As informações e estudos econométricos produzidos pela Artmarket.com são apresentados unicamente com o objetivo de analisar e entender as realidades estatísticas do mercado de arte. Eles não devem ser considerados de forma alguma como aconselhamento, sugestão ou solicitação para investir no mercado de arte ou na Artmarket.com, listada na Euronext Paris.

Direitos autorais 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com — www.artmarket.com

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolist pela Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 — Bloomberg: PRC — Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e seu departamento Artprice em vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice são controlados pela Groupe Serveur, criada em 1987.

Veja a biografia certificada em Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é uma participante global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial em acúmulo, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilão, cobrindo mais de 825.000 artistas.

O Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição, por meio de seuMarketplace Global Padronizado, de ser a principal plataforma de NFTs de Belas Artes do mundo.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo: não menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde o anos 1700 até os dias atuais, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, acumula dados permanentemente de 7200 casas de leilão e produz as principais informações do mercado de arte para as principais agências de imprensa e mídia (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários ("login de membros"+mídias sociais) têm acesso a anúncios postados por outros membros, rede que hoje representa o líder Global Standardized Marketplace® para compra e venda de obras de arte a preço fixo ou licitado (leilões regulados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial da França).

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, recebeu duas vezes o selo estatal "Empresa Inovadora" pelo Public Investment Bank (BPI), que apoiou a empresa em seu projeto para consolidar sua posição como protagonista global no mercado de arte.

O Artprice da Artmarket publica seu relatório sobre o mercado de arte contemporânea de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Relatório do Artprice da Artmarket sobre o Mercado de Arte Global, "The Art Market in 2022", publicado em março de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Índice de comunicados de imprensa postados pela Artmarket com seu departamento Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga todas as notícias da Art Market em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e no Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 6,4 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e seu departamento Artprice https://www.artprice.com/video, sediado no famoso Museu de Arte Contemporânea Organe "A Morada do Caos" (segundo o The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ACRHITECTURE

Trabalho confidencial bilíngue agora disponível ao público:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs — O Museu do Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4 milhões de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice - Contato: Thierry Ehrmann, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com