Appian annonce la dernière version de la plate-forme d'automatisation Appian Low-Code

MCLEAN, Va., 14 septembre, 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) a annoncé aujourd'hui la dernière version de la plate-forme d'automatisation Appian Low-Code. La nouvelle version rend plus rapide et plus efficace la création d'applications d'entreprise grâce à des améliorations majeures des données low-code, à des fonctionnalités d'automatisation complètes, à la création d'interfaces utilisateur (IU) et au déploiement d'applications.

Les données d'entreprise peuvent être lentes et difficiles à gérer pour toute organisation. La création d'applications low-code est simple et visuelle, mais l'intégration de données nécessite toujours de nombreuses compétences en base de données. L'architecture de données low-code d'Appian remodèle intelligemment et automatiquement vos données pour des performances optimales en fonction de la conception de vos applications. Les utilisateurs peuvent obtenir des données de n'importe où, sans avoir besoin de les migrer. Combinez, étendez et modélisez visuellement les relations entre diverses sources de données et optimisez automatiquement les ensembles de données pour les performances, sans codage ni programmation de base de données.

La dernière version d'Appian facilite l'accès, la mise en relation et la transformation des données d'entreprise :

Tirez parti de la synchronisation des données pour créer vos applications plus rapidement. La synchronisation des données vous permet de créer rapidement des applications autour des données de votre entreprise.

pour créer vos applications plus rapidement. La synchronisation des données vous permet de créer rapidement des applications autour des données de votre entreprise. Accédez à davantage de vos données sans sacrifier les performances avec le double du nombre de lignes qu'un type d'enregistrement peut synchroniser à partir d'une source : de 500 000 à 1 000 000.

avec le double du nombre de lignes qu'un type d'enregistrement peut synchroniser à partir d'une source : de 500 000 à 1 000 000. Reliez davantage de vos données en toute confiance grâce aux nouvelles relations de type d'enregistrement un-à-plusieurs qui offrent une vue globale de vos données.

grâce aux nouvelles relations de type d'enregistrement un-à-plusieurs qui offrent une vue globale de vos données. Générez automatiquement des processus métier directement à partir des enregistrements de données afin que les utilisateurs puissent prendre des mesures éclairées tout en affichant des données d'entreprise unifiées.

La nouvelle version d'Appian introduit également de nouvelles fonctionnalités pour une automatisation améliorée, des interfaces utilisateur, des systèmes connectés et des améliorations de déploiement d'applications qui vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

Développez des automatisations plus efficacement en enregistrant chaque étape que vous effectuez dans votre navigateur Web chaque fois que vous cliquez ou tapez.

en enregistrant chaque étape que vous effectuez dans votre navigateur Web chaque fois que vous cliquez ou tapez. Accélérez les exécutions du robot en ignorant la configuration et le nettoyage des exécutions RPA consécutives lors du traitement des éléments par lots.

en ignorant la configuration et le nettoyage des exécutions RPA consécutives lors du traitement des éléments par lots. Concevez des interfaces utilisateur plus attrayantes en créant des applications avec des contrôles d'espacement plus fins pour obtenir l'apparence exacte que vous souhaitez et réduire l'encombrement lors de la conception.

en créant des applications avec des contrôles d'espacement plus fins pour obtenir l'apparence exacte que vous souhaitez et réduire l'encombrement lors de la conception. Utilisez les systèmes connectés pour vous connecter aux sources de données et utilisez la sécurité au niveau des objets pour un meilleur contrôle sur l'accès aux données.

et utilisez la sécurité au niveau des objets pour un meilleur contrôle sur l'accès aux données. Rationalisez les déploiements en ajoutant des scripts de base de données aux packages au fur et à mesure que vous développez, au lieu d'attendre d'importer vos scripts de base de données pendant le déploiement.

« L'architecture de données low-code d'Appian est révolutionnaire dans la définition de la façon dont les développeurs travaillent avec les données d'entreprise pour créer rapidement des applications », a déclaré Malcolm Ross, directeur technique adjoint d'Appian. « Nous renforçons la promesse Appian Low-Code selon laquelle lorsque vous créez des applications avec Appian, vous devez vous attendre à créer vos applications 10 fois plus rapidement, à réduire vos coûts de maintenance de 50 % et à bénéficier de fonctionnalités supérieures par rapport au développement traditionnel. »

Pour découvrir la plate-forme d'automatisation Appian Low-Code par vous-même, obtenez votre environnement Appian Community Edition gratuit.

À propos d'Appian

Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et workflows, grâce à une plateforme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser les ressources et à améliorer les résultats commerciaux. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour plus d'informations, consultez le site www.appian.fr .

