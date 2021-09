Appian kondigt de nieuwste versie aan van het Appian code-arme automatiseringsplatform

MCLEAN, Va., 14 september 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) kondigde vandaag de nieuwste versie aan van het Appian code-arme automatiseringsplatform. De nieuwe release maakt het mogelijk om sneller en efficiënter bedrijfstoepassingen te bouwen door belangrijke verbeteringen in code-arme data, volledige automatiseringsfunctionaliteit, het maken van een gebruikersinterface (UI) en toepassingsimplementatie.

Ondernemingsdata kunnen voor elke organisatie langzaam en moeilijk te beheren zijn. Het bouwen van apps zonder veel code is makkelijk, maar het integreren van data vereist nog steeds een heleboel databasevaardigheden. De Appian code-arme data-architectuur hervormt uw data op een intelligente en automatische manier voor optimale prestaties op basis van uw toepassingsontwerpen. Gebruikers kunnen overal gegevens vandaan halen, zonder het over te hoeven zetten. Combineer, breid uit en modelleer relaties tussen verschillende gegevensbronnen visueel en optimaliseer automatisch datasets voor betere prestaties, zonder codering of databaseprogrammering.

De nieuwste versie van Appian maakt het makkelijker om ondernemingsdata te gebruiken, koppelen en transformeren:

Maak gebruik van gegevenssynchronisatie om toepassingen sneller te bouwen. Met gegevenssynchronisatie is het mogelijk om snel applicaties rondom uw bedrijfsdata te bouwen.

om toepassingen sneller te bouwen. Met gegevenssynchronisatie is het mogelijk om snel applicaties rondom uw bedrijfsdata te bouwen. Krijg toegang tot meer van uw data zonder op prestaties in te leveren met het dubbele aantal rijen dat een recordtype vanaf een bron kan synchroniseren: van 500.000 tot 1.000.000.

met het dubbele aantal rijen dat een recordtype vanaf een bron kan synchroniseren: van 500.000 tot 1.000.000. Breng meer van uw data met vertrouwen met elkaar in verband met nieuwe één-op-veel-recordtyperelaties die een holistisch beeld van uw data geven.

met nieuwe één-op-veel-recordtyperelaties die een holistisch beeld van uw data geven. Genereer automatisch bedrijfsprocessen rechtstreeks uit datarecords, zodat gebruikers geïnformeerde actie kunnen ondernemen terwijl ze uniforme bedrijfsdata bekijken.

De nieuwe versie van Appian introduceert ook nieuwe functies voor verbeterde automatisering, UI's, verbonden systemen en verbeteringen in toepassingsimplementatie waarmee u de volgende dingen kunt doen:

Automatisering efficiënter ontwikkelen door elke stap op te slaan die u binnen uw webbrowser zet telkens als u klikt of typt.

door elke stap op te slaan die u binnen uw webbrowser zet telkens als u klikt of typt. Robothandelingen sneller maken door het instellen en opschonen voor opeenvolgende RPA-uitvoeringen bij het verwerken van batchitems over te slaan.

door het instellen en opschonen voor opeenvolgende RPA-uitvoeringen bij het verwerken van batchitems over te slaan. Aantrekkelijkere UI's ontwerpen door toepassingen te maken met meer fijnmazigee afstandbedieningen om de exacte look te krijgen die u wilt en overbodigheden tijdens het ontwerpen te verminderen.

door toepassingen te maken met meer fijnmazigee afstandbedieningen om de exacte look te krijgen die u wilt en overbodigheden tijdens het ontwerpen te verminderen. Gebruik verbonden systemen om verbinding te maken met databronnen en gebruik beveiliging op objectniveau voor meer controle over datatoegang.

en gebruik beveiliging op objectniveau voor meer controle over datatoegang. Stroomlijn toepassingen door databasescripts aan pakketten toe te voegen tijdens het ontwikkelen, in plaats van de wachten om tijdens het uitvoeren uw databasescripts te uploaden.

"De Appian code-arme data-architectuur is revolutionair in het definiëren hoe ontwikkelaars met bedrijfsgegevens werken om snel toepassingen te bouwen", zegt Malcolm Ross, Assistent CTO van Appian. "We versterken de Appian code-arme belofte dat u, wanneer u apps maakt met Appian, mag verwachten dat u uw apps 10 keer sneller bouwt, uw onderhoudskosten met 50% vermindert en superieure functionaliteit krijgt in vergelijking met traditionele ontwikkeling."

Ontvang om de Appian Low-Code Automatiseringssuite zelf te ervaren naar uw gratis Appian Community Edition-omgeving.

Over Appian

Appian helpt organisaties snel apps en workflows te ontwikkelen met een low-code automatiseringsplatform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en naleving van regels wereldwijd te vereenvoudigen. Kijk voor meer informatie op www.appian.com.

