Appian annonce la sortie du livre HYPERAUTOMATION

Préfacé par Garry Kasparov, ce nouvel ouvrage synthétise les points de vue de plusieurs spécialistes sur le développement du low-code et sur le futur de l'automatisation des processus d'entreprise

PARIS, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui la parution de HYPERAUTOMATION . L'ouvrage est un recueil d'essais originaux écrits par des experts influents dans le domaine des technologies et des affaires, qui se sont penchés sur différents aspects du développement du low-code dans l'entreprise et sur l'incidence de ce dernier sur l'avenir de l'automatisation des processus d'entreprises. HYPERAUTOMATION est disponible sur Amazon.com, BarnessandNoble.com et d'autres grands distributeurs ainsi que sur http://www.hyperautomation-book.com .

HYPERAUTOMATION est préfacé par le légendaire Garry Kasparov, Grand maître international, ex-champion du monde d'échecs, écrivain et activiste politique. M. Kasparov y explique comment sa vision de la relation homme-machine a évolué, depuis ses duels historiques contre Deep Blue jusqu'à nos jours. Il déclare ainsi dans sa préface :

« L'esprit humain est un moteur analogique sans pareil, capable d'appliquer une expérience et de nouvelles informations aux nouvelles circonstances quasi instantanément. Les machines ne savent pas faire ça toutes seules, du moins pas encore, mais avec notre aide, elles peuvent contribuer à satisfaire notre insatiable appétit pour toujours plus d'agilité. »

Le livre contient également une introduction de Matt Calkins, PDG d'Appian, qui dresse le cadre des chapitres qui suivent. Selon M. Calkins, qui souligne le caractère urgent des enseignements que contient HYPERAUTOMATION :

« La COVID-19 est l'étincelle de la prochaine révolution du logiciel d'entreprise. Pendant la pandémie, les entreprises ont compris que le changement était une question de vie ou de mort. »

Autres contributions à l'ouvrage :

D r George Westerman , Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) : How to Turn Your Company into a Master of Digital Transformation

, ( ) : Neil Ward-Dutton , IDC : From Big Boxes to Intelligence Everywhere: The Changing Face of Automation

, IDC : Lakshmi N , Tata Consultancy Services (TCS) : Survival of the Quickest: How to Hack a Pandemic with Intelligent Automation

, Tata Consultancy Services (TCS) : Sidney Fernandes et Alice Wei , Université de Floride du Sud : From Hurricanes to COVID-19 and Beyond: How Low-Code Helps our University

, Université de Floride du Sud : Lisa Heneghan , KPMG : People Power: The X-Factor of Digital Transformation

, KPMG : Chris Skinner , expert fintech : FinTech and the Forces of Change in Financial Services

, expert fintech : John R. Rymer , Forrester (Émérite) : Low-Code Journey In The Enterprise

, Forrester (Émérite) : Isaac Sacolick , StarCIO : A Business-minded CIO's Perspective: Why Low-Code is Indispensable for Transformation

, StarCIO : Darren Blake , Bexley Neighbourhood Care : Speed is the Key in Pandemic Response

, Bexley Neighbourhood Care : Rob Galbraith , expert assurtech : Digital Innovation is More than a Side Hustle

, expert assurtech : Ron Tolido , Capgemini : A Technology Business Needs Simplicity

, Capgemini Michael Beckley , Appian : An Economic Revolution

L'intégralité des recettes de la vente d'HYPERAUTOMATION sera versée à Black Girls Code, une organisation qui offre aux jeunes filles de couleur la possibilité d'acquérir des compétences particulièrement recherchées dans le domaine des technologies et de la programmation informatique.

Pour plus d'information et pour commander HYPERAUTOMATION, visitez le site http://www.hyperautomation-book.com .

