Appian kondigt boekpublicatie HYPERAUTOMATION aan

Het nieuwe boek, met voorwoord van Garry Kasparov, verzamelt de inzichten van experts op het gebied van low-code ontwikkeling en de toekomst van business process automation

AMSTERDAM, 21 december 2020 /PRNewswire/ -- Appian kondigt vandaag de publicatie van het boek HYPERAUTOMATION aan. Het boek is een verzameling van originele essays van toonaangevende technologie- en bedrijfsexperts die verschillende aspecten in de ontwikkeling van low-code binnen bedrijven onderzoeken en de impact van low-code op de toekomst van business process automation. HYPERAUTOMATION is beschikbaar via Amazon.com en andere grote retailers, maar ook via http://www.hyperautomation-book.com/ .

HYPERAUTOMATION bevat een voorwoord van de legendarische schaakgrootmeester en oud wereldkampioen, schrijver en politiek activist Garry Kasparov. Kasparov vertelt hoe zijn opvattingen over de connectie tussen mens en machine zijn geëvolueerd sinds zijn eerste historische gevechten met Deep Blue tot aan vandaag de dag. Hij schrijft in zijn voorwoord:

"De menselijke geest is een ongeëvenaarde analogiemotor, die in staat is om ervaring en nieuwe informatie vrijwel direct toe te passen op nieuwe omstandigheden. Machines kunnen dit zelf niet - nog niet - maar met onze begeleiding kunnen ze onze onverzadigbare behoefte naar steeds grotere flexibiliteit helpen voeden.''

Het boek bevat ook een inleiding van Appian CEO Matt Calkins die de context schetst voor de hoofdstukken die volgen. Calkins benadrukt de urgentie van de lessen beschreven in HYPERAUTOMATION, door te schrijven:

"COVID-19 heeft de aanzet gegeven tot de volgende fase van de revolutie op het gebied van enterprisesoftware. In de pandemie kwam het bedrijfsleven tot het besef dat verandering een overlevingsstrategie was."

Andere hoofdstukbijdragen komen van:

Dr. George Westerman , Massachusetts Institute of Technology ( MIT ): "How to Turn Your Company into a Master of Digital Transformation"

, ( ): "How to Turn Your Company into a Master of Digital Transformation" Neil Ward-Dutton , IDC: "From Big Boxes to Intelligence Everywhere: The Changing Face of Automation"

, IDC: "From Big Boxes to Intelligence Everywhere: The Changing Face of Automation" Lakshmi N , Tata Consultancy Services (TCS): "Survival of the Quickest: How to Hack a Pandemic with Intelligent Automation"

, Tata Consultancy Services (TCS): "Survival of the Quickest: How to Hack a Pandemic with Intelligent Automation" Sidney Fernandes & Alice Wei , University of South Florida : "From Hurricanes to COVID-19 and Beyond: How Low-Code Helps our University"

, : "From Hurricanes to COVID-19 and Beyond: How Low-Code Helps our University" Lisa Heneghan , KPMG: "People Power: The X-Factor of Digital Transformation"

, KPMG: "People Power: The X-Factor of Digital Transformation" Chris Skinner , FinTech expert : "FinTech and the Forces of Change in Financial Services"

, FinTech expert : "FinTech and the Forces of Change in Financial Services" John R. Rymer , Forrester (Emeritus): "Low-Code Journey In The Enterprise"

, Forrester (Emeritus): "Low-Code Journey In The Enterprise" Isaac Sacolick , StarCIO: "A Business-minded CIO's Perspective: Why Low-Code is Indispensable for Transformation"

, StarCIO: "A Business-minded CIO's Perspective: Why Low-Code is Indispensable for Transformation" Darren Blake , Bexley Neighbourhood Care: "Speed is the Key in Pandemic Response"

, Bexley Neighbourhood Care: "Speed is the Key in Pandemic Response" Rob Galbraith , InsureTech expert: "Digital Innovation is More than a Side Hustle"

, InsureTech expert: "Digital Innovation is More than a Side Hustle" Ron Tolido , Capgemini: "A Technology Business Needs Simplicity"

, Capgemini: "A Technology Business Needs Simplicity" Michael Beckley , Appian: "An Economic Revolution"

Alle opbrengsten van de verkoop van HYPERAUTOMATION zullen worden gedoneerd aan Black Girls Code, een organisatie die jonge meisjes van kleur de mogelijkheid biedt om veel gevraagde vaardigheden in technologie en computerprogrammering te leren.

Voor meer informatie over HYPERAUTOMATION, ga naar http://www.hyperautomation-book.com .

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com .

