Appian désigné « Customers' Choice » dans le rapport 2021 de Gartner Peer Insights pour les plates-formes d'applications low-code d'entreprise

Selon Gartner, « Pour pouvoir prétendre à la distinction "Customers' Choice", les fournisseurs doivent disposer d'un produit répertorié sur ce marché dans Gartner Peer Insights, avoir une évaluation globale (sur 5 étoiles) supérieure ou égale à l'évaluation moyenne de ce marché, et recevoir au moins 50 avis clients éligibles publiés au cours de la période de soumission d'un an. »

Au 31 décembre 2020, Appian totalisait le plus grand nombre d'avis sur Gartner Peer Insights pour le marché des LCAP : 109, avec une évaluation globale de 4,7 sur 5. Accédez au nouveau rapport de février 2021 « Gartner Peer Insights - ' Voix du client ':plates-formes d'applications low-code d'entreprise » ici.

Voici un échantillon des avis d'utilisateurs finaux d'Appian, soumis lors des douze derniers mois :

« Vitesse de commercialisation et réalisation de valeur : voilà Appian en bref ! »

— Professionnel de la technologie dans le secteur de la finance [lire l'avis]

« Une plateforme low-code puissante avec de multiples possibilités pour l'avenir. »

— Directeur de la fourniture de solutions dans le secteur des soins de santé [lire l'avis]

« L'outil idéal pour un développement rapide. »

— Développeur Appian dans l'industrie du transport [lire l'avis]

« Une expérience fantastique avec la plateforme low-code d'Appian ! »

— Ingénieur senior des processus métier dans le secteur de la finance [lire l'avis]

Dernière version d'Appian : assurer le succès des clients grâce à l'automatisation low-code



Appian annonce également aujourd'hui la toute dernière version de sa plateforme d'automatisation low-code, dotée d'une multitude de nouvelles fonctionnalités qui facilitent plus que jamais, pour les clients, la création rapide d'applications et de workflows combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail.

La nouvelle version d'Appian, disponible en mars 2021, comprend :

RPA low-code :

: Construisez des robots puissants grâce au développement low-code.



Automatisez les tâches répétitives avec des robots qui tirent profit de la vision par ordinateur pour travailler sur différentes plateformes et dans différents environnements Citrix.



Unifiez la RPA et votre main-d'œuvre, et faites-les évoluer à l'échelle de toute votre entreprise sans codage complexe.

Données low-code :

Unifiez facilement les données d'entreprise au sein d'Appian pour développer des applications évoluées.



Créez des visualisations de données attrayantes et interactives qui permettent de prendre de meilleures décisions.

Le Traitement Intelligent des Documents (IDP) amélioré :

Allez au-delà de la reconnaissance optique de caractères et exploitez l'intelligence artificielle pour traiter avec précision de grandes quantités de documents sans intervention humaine.



Intégrez de manière transparente les humains pour gérer les exceptions qui forment et améliorent en permanence les moteurs d'apprentissage automatique.

DevSecOps (Développement-Sécurité-Opérations) :

Collaborez entre développeurs afin de créer et de déployer rapidement des mises à jour pour les applications métier.



Associez le travail des développeurs dans Appian à des outils de suivi des bugs et des tickets, comme Jira.



Le Cloud d'Appian bénéficie désormais des certifications ISO 27017 et ISO 27018. Ces deux nouvelles certifications sont des normes internationalement reconnues qui prévoient des contrôles supplémentaires pour les risques liés à la sécurité spécifiques au Cloud.

« Appian continue à éliminer la complexité de la création, de l'évolution, de la mise à jour et de l'utilisation de solutions d'automatisation et d'applications d'entreprise puissantes », souligne Pavel Zamudio-Ramirez, directeur de la relation client chez Appian. « Nous sommes convaincus que les capacités de notre plateforme, combinées à des propositions de pointe comme Garantie Appian, déterminent l'expérience des utilisateurs finaux grâce auxquelles Gartner Peer Insights nous désigne comme 'Customers' Choice. »

Pour découvrir par vous-même la toute dernière version d'Appian, inscrivez-vous pour un essai gratuit à l'adresse suivante : www.appian.com/platform/free-trial/.

Limitation de responsabilité

La distinction « Customers' Choice » de Gartner Peer Insights représente les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs propres avis, évaluations et données suivant une méthodologie documentée ; elles ne représentent en aucun cas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées, ni ne constituent un quelconque cautionnement de la part de ces dernières.

À propos d'Appian

Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et workflow, grâce à une plateforme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser les ressources et à améliorer les résultats commerciaux. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

