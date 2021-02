Appian uitgeroepen tot 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice voor Enterprise Low-Code Applicatie Platforms

Volgens Gartner, "Moeten leveranciers om in aanmerking te komen voor de onderscheiding 'Customers' Choice' een overall score (van de 5 sterren) krijgen van meer dan of gelijk aan de gemiddelde beoordeling voor die markt. Daarnaast moeten zij 50 of meer van toepassing zijnde gepubliceerde klantreviews hebben ontvangen gedurende de periode van indiening van 1 jaar."

Op 31 december 2021 had Appian het hoogste aantal reviews binnen Gartner Peer Insights voor de markt Enterprise Low-Code Application Platforms door 109 beoordelingen met een gemiddelde waardering van 4.7 uit 5. Lees het nieuwe februari 2021 rapport hier: "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms".

Enkele voorbeelden van reviews door Appian eindgebruikers tijdens de afgelopen 12 maanden:

"We hebben een end-to-end systeem geleverd met Appian in 4 maanden tijd. Hun ervaring en expertise weerspiegelden zich in het eindproduct, en cruciaal, de manier waarop het werd afgeleverd."

- Technologieprofessional in de financiële sector [lees de beoordeling]

"Het vermogen om oplossingen te ontwikkelen en te leveren, met inbegrip van de integratie van bedrijfssystemen met een snelle doorlooptijd."

- Solution Delivery Manager in de zorgsector [lees de beoordeling]

"Met Appian kunnen we de volledige end-to-end applicatie in minder tijd ontwikkelen. Zeer nuttig bij korte levertermijnen of noodsituaties."

- Appian ontwikkelaar in de transportsector [lees de beoordeling]

"Met de low-code van Appian konden wij onze applicaties snel implementeren en na implementatie continu verbeteren."

- Senior Business Process Engineer in de financiële sector [lees de beoordeling]

Nieuwste versie van het Appian platform: Klantsuccessen vergroten met Appian 21.1. Low-code automatisering

Appian introduceert vandaag ook de nieuwste versie van het Appian Low-code automatiseringsplatform, met een groot aantal nieuwe functionaliteiten die het voor klanten eenvoudiger maken om snel applicaties en workflows te ontwikkelen die mensen, technologieën en data samenbrengen in één enkele workflow.

Appian's nieuwe release, algemeen beschikbaar vanaf maart 2021, omvat:

Low-code RPA:

Ontwikkel krachtige bots met behulp van low-code.



Automatiseer terugkerende taken met bots die gebruikmaken van computervisie om platform- en Citrix omgeving-overschrijdend te kunnen werken.



Verenig RPA eenvoudig met uw personeel en schaal op binnen de gehele onderneming, zonder complexe coderingen.



Breng bedrijfsgegevens eenvoudig samen in Appian om krachtige applicaties te bouwen.



Creëer interactieve datavisualitaties die slimmere beslissingen stimuleren.

- Verbeterde Intelligent Document Processing (IDP):

Ga verder dan optische tekenherkenning en maak gebruik van AI om grote hoeveelheden documenten nauwkeurig te verwerken zonder menselijke tussenkomst.



Maak medewerkers op eenvoudige wijze onderdeel van het proces om uitzonderingen af te handelen waardoor machine learning engines daar continu op getraind en verbeterd worden.

- DevSecOps:

Werk samen met ontwikkelaars om snel updates van businessapplicaties te ontwikkelen en in te zetten.



Associeer developers werk in Appian met ticket- en probleemtracking tools zoals Jira.



Appian Cloud is nu ISO 27017- en ISO 27018-gecertificeerd. Deze twee nieuwe certificeringen zijn internationaal erkende normen die extra controle voor cloudspecifieke beveiligingsrisico's bieden.

"Appian blijft de complexiteit wegnemen van het bouwen, schalen, updaten en gebruiken van krachtige bedrijfsapplicaties en automatiseringsoplossingen", zegt Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer bij Appian. "Wij geloven dat de mogelijkheden van ons platform, gecombineerd met toonaangevende proposities zoals de Appian Guarantee, belangrijke elementen zijn voor de eindgebruikerservaringen die ons een Gartner Peer Insights Customers' Choice maken."

Om de nieuwste versie van Appian zelf te proberen, kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode op https://www.appian.com/platform/free-trial/

