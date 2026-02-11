ArisGlobal annonce XDI NavaX Data Intelligence, trois nouveaux agents et NavaX Translation

MADRID, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, une société de technologie AI-first à l'avant-garde des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé cinq nouvelles offres de produits significatives pour favoriser l'opérationnalisation interfonctionnelle de l'IA. Le premier jour de Breakthrough 2026, son événement industriel annuel, la société a dévoilé XDI, son cortex d'intelligence de données de nouvelle génération, trois nouveaux agents d'IA, et NavaX Translation pour les flux de travail de réception des données dans le domaine de la pharmacovigilance.

XDI - IA explicable et alignement des éléments probants au-delà des frontières fonctionnelles

XDI est le cortex d'intelligence de données de nouvelle génération d'ArisGlobal qui peut accéder à des données provenant de fonctions et de systèmes multiples pour permettre des décisions cohérentes et explicables au sein et à travers l'entreprise de R&D pharmaceutique. Contrairement aux outils qui accélèrent simplement les étapes d'un flux de travail unique, XDI crée une base indépendante du système qui unifie la signification, le contexte et l'intention - garantissant que les décisions prises dans les domaines de la sécurité, de la réglementation, de la clinique, de la qualité, de la fabrication et de toutes les autres fonctions sont fondées sur une signification commune, des éléments probants alignés et une gouvernance uniforme. Cela favorisera l'adoption et l'opérationnalisation de l'IA en toute confiance, tout en réduisant les risques et les dérives d'interprétation entre les équipes et les cas d'utilisation.

Nouveaux agents pour l'intelligence réglementaire, la distribution des changements et les signaux

ArisGlobal a également élargi son portefeuille NavaX Agents Suite avec trois nouveaux agents puissants :

Intelligence Agents transforme la qualité des soumissions en interprétant automatiquement les directives réglementaires, en les convertissant en listes de contrôle précises et en évaluant les dossiers de LifeSphere Submissions avec des évaluations de conformité, des justifications et des notes de confiance claires.

transforme la qualité des soumissions en interprétant automatiquement les directives réglementaires, en les convertissant en listes de contrôle précises et en évaluant les dossiers de LifeSphere Submissions avec des évaluations de conformité, des justifications et des notes de confiance claires. Distribution Agents assure une validation continue de la conformité en consommant automatiquement les directives réglementaires en évolution, en les validant par rapport à la logique de distribution interne et en déclenchant des flux de travail de changement régis lorsque des divergences apparaissent.

assure une validation continue de la conformité en consommant automatiquement les directives réglementaires en évolution, en les validant par rapport à la logique de distribution interne et en déclenchant des flux de travail de changement régis lorsque des divergences apparaissent. Signals Agents est un assistant intelligent qui interprète les intentions de l'utilisateur, détermine la meilleure approche analytique et planifie et exécute les flux de travail de manière dynamique. Partenaire actif de l'intelligence, il exploite une couche d'orchestration basée sur le raisonnement qui couvre la sécurité, les données, l'analyse et le jugement d'experts.

NavaX Translation - Transformer les flux de travail de réception des données de cas à l'échelle mondiale

ArisGlobal propose désormais des capacités de traduction certifiée intégrées directement dans les flux de travail de réception des données ce cas, grâce à un partenariat stratégique avec TransPerfect Life Sciences. La détection intelligente des langues permet d'acheminer instantanément les formulaires de sécurité qui ne sont pas rédigés en anglais, en vue de leur traduction, à l'aide de modèles de langage propres à l'industrie pharmaceutique et de linguistes spécialisés. L'intégration transparente de l'API renvoie les formulaires traduits directement dans LifeSphere, ce qui élimine les efforts manuels et accélère considérablement la pharmacovigilance à l'échelle mondiale. En combinant NavaX et TransPerfect, le temps de gestion des traductions passe d'environ cinq heures par dossier à moins d'une minute, offrant ainsi une automatisation, une rapidité et une précision inégalées sur le marché.

« Le défi pour les sciences de la vie n'est pas seulement d'adopter l'IA - il s'agit de l'opérationnaliser à grande échelle avec cohérence, gouvernance et impact commercial réel. Avec ces dernières améliorations, nous continuons à permettre aux organisations de passer de l'expérimentation à la production, en faisant de l'IA une base fiable pour la prise de décision au sein de l'entreprise », a commenté Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal.

« Nous assistons à un changement fondamental dans la manière dont la technologie permet aux équipes des sciences de la vie d'agir. Ces innovations représentent l'évolution de l'automatisation des tâches individuelles vers l'orchestration de l'intelligence à travers des écosystèmes opérationnels entiers, permettant ainsi des décisions plus intelligentes, des aperçus plus rapides et une adoption de l'IA vraiment évolutive », a déclaré Ann-Marie Orange, CIO et responsable mondial de la R&D chez ArisGlobal.

Breakthrough 2026, qui se tient à Madrid, en Espagne, rassemble des cadres supérieurs, des leaders de l'industrie et des experts pour explorer le thème de l'« Opérationnalisation de l'IA », en montrant comment les cas d'utilisation de l'IA qui ont fait leurs preuves deviennent des pratiques quotidiennes dans les sciences de la vie.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.arisglobal.com/breakthrough ou suivez ArisGlobal sur LinkedIn.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est une entreprise leader dans le domaine des technologies des sciences de la vie et un fournisseur de solutions logicielles basées sur le cloud pour la pharmacovigilance, les affaires réglementaires, la gestion de la qualité et les affaires médicales. LifeSphere®, la plateforme de produits unifiée de l'entreprise, offre une combinaison puissante d'expertise, de technologie avancée et d'analyse pour aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à transformer la conformité en un avantage stratégique. ArisGlobal compte plus de 300 clients dans le monde, dont de nombreuses entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales de premier plan. Pour plus d'informations, consultez le site www.arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg