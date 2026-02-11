ArisGlobal anuncia XDI NavaX Data Intelligence, tres nuevos agentes y NavaX Translation

MADRID, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , una empresa tecnológica centrada en la IA, líder en el sector de las ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, ha anunciado cinco importantes novedades para impulsar la operacionalización multifuncional de la IA. En el primer día de Breakthrough 2026, su evento anual del sector, la compañía presentó XDI, su córtex de inteligencia de datos de última generación, tres nuevos agentes de IA y NavaX Translation para los flujos de trabajo de admisión de datos de casos de PV.

XDI – IA explicable y alineación de evidencia más allá de los límites funcionales

XDI es la corteza de inteligencia de datos de última generación de ArisGlobal, capaz de acceder a datos de múltiples funciones y sistemas para permitir la toma de decisiones consistentes y explicables dentro y en toda la empresa de I+D farmacéutica. A diferencia de las herramientas que simplemente aceleran los pasos dentro de un único flujo de trabajo, XDI crea una base independiente del sistema que unifica el significado, el contexto y la intención, garantizando que las decisiones en las áreas de seguridad, regulatoria, clínica, calidad, fabricación y demás funciones se basen en un significado compartido, evidencia alineada y una gobernanza uniforme. Esto promoverá la adopción y la puesta en marcha de la IA con confianza, a la vez que reduce el riesgo y la desviación interpretativa entre equipos y casos de uso.

Nuevos agentes para inteligencia regulatoria, distribución de cambios y señales

ArisGlobal también ha ampliado su cartera de NavaX Agents Suite con tres nuevos y potentes agentes:

Intelligence Agents transforma la calidad de los envíos interpretando automáticamente las pautas regulatorias, convirtiéndolas en listas de verificación de reglas precisas y evaluando los expedientes de los envíos de LifeSphere con evaluaciones de cumplimiento claras, justificaciones y puntuaciones de confianza.

transforma la calidad de los envíos interpretando automáticamente las pautas regulatorias, convirtiéndolas en listas de verificación de reglas precisas y evaluando los expedientes de los envíos de LifeSphere con evaluaciones de cumplimiento claras, justificaciones y puntuaciones de confianza. Distribution Agents ofrece una validación de cumplimiento continua al consumir automáticamente pautas regulatorias en evolución, validándolas contra la lógica de distribución interna y activando flujos de trabajo de cambio gobernados a medida que surgen discrepancias.

ofrece una validación de cumplimiento continua al consumir automáticamente pautas regulatorias en evolución, validándolas contra la lógica de distribución interna y activando flujos de trabajo de cambio gobernados a medida que surgen discrepancias. Signals Agents es un asistente inteligente que interpreta la intención del usuario, determina el mejor enfoque analítico y planifica y ejecuta dinámicamente los flujos de trabajo. Como socio de inteligencia activa, aprovecha una capa de orquestación basada en razonamiento que abarca seguridad, datos, análisis y juicio experto.

NavaX Translation – Transformando los flujos de trabajo de admisión de datos de casos globales

ArisGlobal ahora ofrece funciones de traducción certificada integradas directamente en los flujos de trabajo de admisión de datos de casos, gracias a una alianza estratégica con TransPerfect Life Sciences . La detección inteligente de idiomas redirige instantáneamente los formularios de seguridad que no están en inglés para su traducción mediante modelos lingüísticos específicos de la industria farmacéutica y lingüistas expertos. La integración fluida de la API devuelve los formularios traducidos directamente a LifeSphere, eliminando el esfuerzo manual y acelerando drásticamente la farmacovigilancia global. Al combinar NavaX con TransPerfect, el tiempo de gestión de la traducción se reduce de aproximadamente cinco horas por caso a menos de un minuto, lo que ofrece una automatización, velocidad y precisión inigualables en el mercado.

"El reto para las ciencias de la vida no es solo adoptar la IA, sino implementarla a escala con consistencia, gobernanza y un impacto real en el negocio. Con estas últimas mejoras de producto, seguimos permitiendo a las organizaciones pasar de la experimentación a la producción, convirtiendo la IA en una base fiable para la toma de decisiones empresariales", comentó Aman Wasan, consejero delegado de ArisGlobal.

"Estamos presenciando un cambio fundamental en cómo la tecnología empodera a los equipos de ciencias de la vida. Estas innovaciones representan la evolución de la automatización de tareas individuales a la orquestación de la inteligencia en ecosistemas operativos completos, lo que permite decisiones más inteligentes, información más rápida y una adopción verdaderamente escalable de la IA", afirmó Ann-Marie Orange, CIO y directora global de I+D de ArisGlobal.

Breakthrough 2026, celebrado en Madrid, España, reúne a altos ejecutivos, líderes del sector y expertos para explorar el tema de la "Operacionalización de la IA", mostrando cómo los casos de uso probados de la IA se están transformando en la práctica diaria en las ciencias de la vida.

Para más información, visite https://www.arisglobal.com/breakthrough o siga ArisGlobal en LinkedIn .

