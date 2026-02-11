ArisGlobal kündigt XDI NavaX Data Intelligence, drei neue Agenten und NavaX Translation an

MADRID, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein führendes KI-Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences und Entwickler von LifeSphere®, hat fünf bedeutende neue Produktangebote angekündigt, um die funktionsübergreifende Operationalisierung von KI voranzutreiben. Am ersten Tag der Breakthrough 2026, seiner jährlichen Branchenveranstaltung, stellte das Unternehmen XDI, seinen Datenintelligenz-Cortex der nächsten Generation, drei neue KI-Agentenund NavaX Translation für PV-Fall-Datenerfassungs-Workflows vor.

XDI - Erklärbare KI und evidenzbasierte Abstimmung über Funktionsgrenzen hinweg

XDI ist die Datenintelligenz-Plattform der nächsten Generation von ArisGlobal, die auf Daten aus verschiedenen Funktionen und Systemen zugreifen kann, um konsistente, erklärbare Entscheidungen innerhalb und zwischen den Bereichen der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Tools, die lediglich Schritte innerhalb eines einzelnen Workflows beschleunigen, schafft XDI eine systemunabhängige Grundlage, die Bedeutung, Kontext und Absicht vereint und sicherstellt, dass Entscheidungen in den Bereichen Sicherheit, Regulierung, Klinik, Qualität, Fertigung und allen anderen Funktionen auf einer gemeinsamen Bedeutung, abgestimmten Nachweisen und einer einheitlichen Governance basieren. Dies fördert die vertrauensvolle Einführung und Operationalisierung von KI und reduziert gleichzeitig Risiken und Interpretationsunterschiede zwischen Teams und Anwendungsfällen.

Neue Agenten für regulatorische Informationen, Änderungsverteilung und Signale

ArisGlobal hat außerdem sein NavaX Agents Suite-Portfolio um drei leistungsstarke neue Agenten erweitert:

Intelligence Agents transformiert die Qualität von Einreichungen, indem es regulatorische Richtlinien automatisch interpretiert, sie in präzise Regel-Checklisten umwandelt und Dossiers aus LifeSphere Submissions mit klaren Compliance-Bewertungen, Begründungen und Konfidenzwerten bewertet.

transformiert die Qualität von Einreichungen, indem es regulatorische Richtlinien automatisch interpretiert, sie in präzise Regel-Checklisten umwandelt und Dossiers aus LifeSphere Submissions mit klaren Compliance-Bewertungen, Begründungen und Konfidenzwerten bewertet. Distribution Agents sorgen für eine kontinuierliche Compliance-Validierung, indem sie sich automatisch mit sich ändernden regulatorischen Richtlinien befassen, diese anhand interner Verteilungslogik validieren und bei Abweichungen geregelte Änderungsworkflows auslösen.

sorgen für eine kontinuierliche Compliance-Validierung, indem sie sich automatisch mit sich ändernden regulatorischen Richtlinien befassen, diese anhand interner Verteilungslogik validieren und bei Abweichungen geregelte Änderungsworkflows auslösen. Signals Agents ist ein intelligenter Assistent, der die Absichten der Benutzer interpretiert, den besten analytischen Ansatz ermittelt und Workflows dynamisch plant und ausführt. Als aktiver Intelligence-Partner nutzt er eine auf Schlussfolgerungen basierende Orchestrierungsebene, die Sicherheit, Daten, Analysen und Expertenurteile umfasst.

NavaX Translation - Transformation globaler Workflows zur Erfassung von Falldaten

ArisGlobal unterstützt nun zertifizierte Übersetzungsfunktionen, die über eine strategische Partnerschaft mit TransPerfect Life Sciences direkt in die Workflows zur Erfassung von Falldaten integriert sind. Die intelligente Spracherkennung leitet nicht-englische Sicherheitsformulare sofort zur Übersetzung weiter, wobei pharmaspezifische Sprachmodelle und erfahrene Linguisten zum Einsatz kommen. Die nahtlose API-Integration gibt die übersetzten Formulare direkt an LifeSphere zurück, wodurch manueller Aufwand entfällt und die globale Pharmakovigilanz erheblich beschleunigt wird. Durch die Kombination von NavaX mit TransPerfect sinkt der Zeitaufwand für das Übersetzungsmanagement von etwa fünf Stunden pro Fall auf weniger als eine Minute – und bietet damit eine auf dem Markt unübertroffene Automatisierung, Geschwindigkeit und Genauigkeit.

„Die Herausforderung für die Life Sciences besteht nicht nur darin, KI einzuführen, sondern sie in großem Maßstab mit Konsistenz, Governance und echten geschäftlichen Auswirkungen zu operationalisieren. Mit diesen neuesten Produktverbesserungen ermöglichen wir Unternehmen weiterhin den Übergang vom Experimentieren zur Produktion und machen KI zu einer zuverlässigen Grundlage für unternehmerische Entscheidungen", kommentierte Aman Wasan, CEO von ArisGlobal.

„Wir erleben derzeit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Technologie Life-Science-Teams unterstützt. Diese Innovationen stehen für die Entwicklung von der Automatisierung einzelner Aufgaben hin zur Orchestrierung von Intelligenz über gesamte operative Ökosysteme hinweg, was intelligentere Entscheidungen, schnellere Erkenntnisse und eine wirklich skalierbare Einführung von KI ermöglicht", sagte Ann-Marie Orange, CIO und Global Head of R&D bei ArisGlobal.

Die Breakthrough 2026 in Madrid, Spanien, bringt Top-Führungskräfte, Branchenführer und Experten zusammen, um das Thema „Operationalisierung von KI" zu erörtern und zu zeigen, wie bewährte KI-Anwendungsfälle in den Biowissenschaften in die tägliche Praxis umgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.arisglobal.com/breakthrough oder wenn Sie ArisGlobal auf LinkedIn folgen.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences und Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Pharmakovigilanz, Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement und Medical Affairs. LifeSphere®, die einheitliche Produktplattform des Unternehmens, bietet eine leistungsstarke Kombination aus Fachwissen, fortschrittlicher Technologie und Analysen, um Life-Science-Unternehmen dabei zu unterstützen, Compliance in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. ArisGlobal bedient weltweit mehr als 300 Kunden, darunter viele der weltweit führenden Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arisglobal.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg