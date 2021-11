Artmarket.com: Artprice y Cision amplían su alianza a 119 países y se convierte en la principal agencia de prensa del mundo dedicada al mercado del arte, los NFT y el metaverso

artprice-nft.com

La ampliación de esta colaboración confirma a Cision como distribuidor oficial de noticias y contenidos de Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Frédéric Dumas, vicepresidente de ventas de Cision Francia: "Cision apoya a respetadas marcas internacionales de todo el mundo. Perseguir y fortalecer nuestra asociación con Artmarket.com da a Cision la oportunidad de estar a la vanguardia de la innovación tecnológica en el mercado del Arte y el mundo del Arte Digital".

thierry Ehrmann, fundador y CEO de ArtMarket.com: Esta alianza con Cision, que ahora ofrece sus servicios a 119 países, nos permite llegar a mercados emergentes de todos los continentes, que ya aventajan considerablemente a "Occidente" en términos de cripto, Blockchain y NFT. Esta alianza estratégica se fundamenta en 21 años de respeto mutuo y práctica diaria entre Cision PR Newswire y Artprice by Artmarket.

A lo largo de los últimos 120 años, Cision ha construido, de forma lenta pero segura, una red global de distribución de noticias reconocida por más de 100.000 clientes de renombre en el sector financiero. Cision es también el líder mundial en software de relaciones públicas e influencia.

Con su base de datos de 1,6 millones de periodistas y medios de comunicación, Cision difunde noticias e información de calidad en los cinco continentes.

Este último acuerdo es el resultado directo de una larga relación de dos décadas entre Artprice y Cision, dos poderosos líderes en sus respectivos mercados.

Según Thierry Ehrmann: "El boletín de noticias de Cision supera los estándares de la industria de difusión de noticias. Permite a Artprice llegar a un público más amplio, representado actualmente por unos 900 millones de aficionados al arte, coleccionistas, profesionales del mercado (galerías, casas de subastas e instituciones/museos) y que recientemente se ha ampliado con todo un nuevo elenco de jóvenes artistas, creadores y consumidores motivados por los vínculos del mercado del arte con el criptoverso y la aparición de los NFT y el Metaverso".

Este boletín de noticias diario, ampliado geográficamente, llegará a 119 países, tanto "desarrollados" como "emergentes". Algunos de estos últimos están a la vanguardia del fenómeno de los NFT, llevados por comunidades de artistas que están cambiando el mundo hacia un nuevo paradigma en el que el artista se convierte en el actor principal en el corazón mismo del mercado del arte. Esta evolución coincide perfectamente con nuestras convicciones de siempre y con nuestro reciente Manifiesto.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-manifesto---the-future-of-nfts-and-the-metaverse-301428347.html

Artprice ya cuenta con una comunidad abierta de 765.000 artistas y 5,4 millones de miembros que contribuyen activamente, incluidos 4,5 millones de coleccionistas y aficionados arte, así como 900.000 profesionales del sector.

A través de esta alianza con Cision, que ahora se extiende a 119 países, Artprice by Artmarket llega a nuevos mundos... y a sus universos paralelos.

#ArtMarket by #ARTPRICE $ PRC #NFT #CryptoArt #metaverse #DigitalArt #NFTs #MarketPlace #BTC #ETH #OpenSeaNFT #raribleNFT #Ethereum #Manifesto

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-artprice-metaverse-thierry-ehrmann-organ-museum-002.jpeg][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image2-artprice-NFT-bill.jpg]

Acerca de Cision / PR Newswire:

Cision es el proveedor líder mundial de software de Earned Media, PR e Influencer para los profesionales de la comunicación. Permite a los comunicadores identificar y relacionarse con sus periodistas y personas influyentes clave, desarrollar y distribuir contenidos y medir el impacto de sus campañas: TV, Radio, Prensa, Web y Redes Sociales. Tiene una plantilla de más de 4.000 empleados y oficinas en 22 países diferentes (América, EMEA, APAC).

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: [email protected]

para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, aspira a ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo a través de su mercado global estandarizado.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 5,4 millones de usuarios ("miembros registrados" + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe de Artprice sobre el mercado de arte contemporáneo en el periodo 2020/21 por Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5,4 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times):https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1696171/Artmarket_Metaverse.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1696172/Artmarket_nft.jpg

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: [email protected]

FUENTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com