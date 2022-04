Artmarket.com: Auktionsmarkt als Baumeister und Puffer für den NFT-Markt

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice: „Durch die Vorbereitung einer Auktion, die Veröffentlichung eines Katalogs mehrere Wochen im Voraus, die Angabe einer Spanne von Schätzwerten und die Gewährleistung von Informationen lange nach der Versteigerung „moderiert" das Auktionshaus im Grunde den NFT-Markt. Dies verhindert jedoch nicht, dass die Preise in die Höhe schießen, wenn die Nachfrage größer ist als erwartet."

Trotz der Transparenz der Blockchain-Technologie gibt es auf den großen NFT-Marktplätzen zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Ob es sich nun um gefälschte Konten handelt (wie die, die im Umfeld von Takashi Murakami auftauchten) oder um Möglichkeiten zur Arbitrage (die denjenigen geboten werden, die es schaffen, in die Whitelists der begehrtesten Projekte aufgenommen zu werden): Auf den NFT-Verkaufsplattformen gab es bereits eine große Anzahl äußerst aggressiver Strategien, die zu Preisschwankungen und einer gewissen Instabilität beitragen.

Takashi Murakamis „übermäßig" erwartete NFTs

Seit der Ankündigung seines NFT-Projekts Flowers ist der japanische Künstler Takashi Murakami (Platz 105 in unserer weltweiten Rangliste der Künstler nach Auktionsumsatz 2021, alle Schaffensperioden zusammengenommen) Gegenstand zahlreicher Betrugsversuche über Instagram- und Twitter-Konten mit bewusst ähnlichen Namen, z.B. murakami.flower2022. Indem sie dazu verleiten, NFTs so schnell wie möglich zu prägen (wie bei den meisten NFT-Drops), versuchen diese gefälschten Projekte, zum sofortigen Kauf zu bewegen, ohne die Legitimität des Urhebers zu überprüfen.

Es ist klar, dass Murakamis NFT-Projekt sowohl bei traditionellen Sammlern als auch in der Krypto-Community auf Interesse stößt. Jedoch wird es immer wahrscheinlicher, dass seine Flowers-NFTs nicht vor seiner für Mai 2022 geplanten Einzelausstellung in der New Yorker Kunstgalerie Gagosian auf den Markt kommen werden. Wir werden also etwas länger ausharren müssen als ursprünglich erwartet, um in Murakamis digitale Flowers zu investieren.

https://gagosian.com/exhibitions/2022/takashi-murakami/

Leider führt die Unklarheit, die derzeit auf den NFT-Marktplätzen und in den sozialen Medien herrscht, zu einer großen Zahl von Betrügereien. Von fast allen der heute bekanntesten NFT-Projekte kursieren Repliken in großer Zahl auf Opensea. Diese Situation könnte durch eine aktivere Präsenz von stabilisierenden Akteuren wie Auktionshäusern im NFT-Umfeld verbessert werden.

Endlich... ein reeller Bezugspreis

Von den 10.000 Artikeln der Sammlung World of Women wurde nur ein einziges Exemplar öffentlich versteigert. Die von Christie's auf 400.000 bis 665.000 Dollar geschätzte Woman #5672 wurde am 1. März 2022 in London für 600.000 Dollar verkauft (zuzüglich 26 % Käuferentgelte, so dass sich der Gesamtkaufpreis auf 755.000 Dollar belief).

Der Wert dieses Werks entsprach genau der Schätzung des Auktionshauses Christie's. Jedoch war der Preis für dieses NFT sehr instabil: Vor kaum sechs Monaten wurde Woman #5672 für 117.000 Dollar (37,95 BTC) auf der OpenSea-Plattform erworben, und das beste Angebot für dieses NFT liegt heute bei 70.000 Dollar (20 BTC).

https://opensea.io/assets/0xe785e82358879f061bc3dcac6f0444462d4b5330/5672

Da der Verkauf außerhalb der Blockchain stattfand, erscheinen die Daten über den Verkauf bei Christie's nicht im Aktivitätsprotokoll des Werks auf OpenSea. Allerdings enthüllte OpenSea die Identität (oder vielmehr das Pseudonym) des Käufers von Woman #5672: Es ist das Konto moonpay.eth. Auf diese Weise liefern die OpenSea-Plattform und das Auktionshaus Christie's zwei sich ergänzende Informationen.

Bild: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/03/image1-Abdoulaye-Barry-Globule-Blanc-2022.jpg]

Copyright 1987-2022 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Bei Fragen zu Statistiken und personalisierten Studien wenden Sie sich bitte an unsere Wirtschaftsabteilung : [email protected]

zu Statistiken und personalisierten Studien : Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

Hier geht es zu unseren Abonnements: https://www.artprice.com/subscription

Über Artmarket:

Artmarket.com ist Eurolist by Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert.

Siehe beglaubigte Biografie in Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 770.000 Künstler enthalten.

Artprice by Artmarket, der weltweit führende Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, hat sich mit seinem Global Standardized Marketplace zum Ziel gesetzt, die weltweit führende NFT-Plattform für bildende Kunst zu werden.

Artprice Images® gewährt unbegrenzten Zugriff auf die weltweit größte Bilder-Datenbank des Kunstmarktes. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.

Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Markt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Veröffentlichungen). Seine 5,4 Millionen „Mitglieder mit Zugangsdaten" haben Zugriff zu Anzeigen, die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt werden, und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.

Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen „Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.

Der Jahresbericht 2020 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artprice & Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Index der Pressemitteilungen, die von Artmarket und seiner Abteilung Artprice ins Internet gestellt wurden:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarkts in Echtzeit auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 5,5 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die zauberhafte Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,5 Millionen Follower)

https://vimeo.com/124643720

Kontakt Artmarket.com und seine Abteilung Artprice - Kontakt: [email protected]

SOURCE Artmarket.com