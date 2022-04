Artmarket.com: el mercado de subastas como impulsor y amortiguador del mercado de los NFT

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "Al preparar una venta, publicar un catálogo con varias semanas de antelación,dar un rango de estimaciones y garantizar la información mucho tiempo después de la adjudicación, la casa de subastas realmente 'modera' el mercado NFT. Esto no impide que los precios se disparen si la demanda es más fuerte de lo que se esperaba".

A pesar de la transparencia de la tecnología blockchain, existen muchas anomalías en los principales mercados de los NFT. Ya sean cuentas falsas (como las que aparecieron en torno a Takashi Murakami) u oportunidades de arbitraje (ofrecidas a quienes consiguen integrar las whitelists de los proyectos más codiciados), las plataformas de venta de NFT son escenario de un gran número de estrategias muy agresivas que contribuyen a la volatilidad de los precios y a una cierta inestabilidad.

Los NFT de Takashi Murakami, "excesivamente" esperados

Desde el anuncio de su proyecto de NFT Flowers, el artista japonés Takashi Murakami (que ocupa el puesto 105 en nuestra clasificación mundial de artistas por facturación en subasta en 2021, todos los periodos de creación combinados) ha sido objeto de numerosos intentos de fraude a través de cuentas de Instagram y Twitter con nombres deliberadamente similares, como murekemi.flower2022. Incitando a obtener NFT lo más rápido posible (como hacen la mayoría de los NFT drops), estos proyectos falsos intentan que sean adquiridos al instante, sin que se compruebe la legitimidad del creador.

Está claro que el proyecto de NFT de Murakami está atrayendo el interés tanto de los coleccionistas tradicionales como de la comunidad de criptomonedas. Sin embargo, cada vez parece más probable que sus NFT Flowers no se lancen hasta más o menos el momento de su exposición en solitario en el Gagosian de Nueva York, prevista para mayo de 2022. Así que tendremos que esperar un poco más para poder adquirir las Flowers digitales de Murakami.

https://gagosian.com/exhibitions/2022/takashi-murakami/

Desgraciadamente, la falta de claridad que existe actualmente en los mercados de los NFT y en las redes sociales, está generando un gran número de estafas. Casi todos los proyectos famosos de NFT tienen actualmente réplicas que circulan en gran número en Opensea. Esta situación podría mejorarse con una presencia más activa de agentes estabilizadores, como las casas de subastas, en el ecosistema de los NFT.

Por fin... un precio de referencia real

De los 10.000 objetos de la colección World of Women, sólo un ejemplar salió a subasta pública. Estimado entre 400.000 y 665.000 dólares por Christie's, Woman #5672 se vendió el 1 de marzo de 2022 en Londres por 600.000 dólares (a los que se añadió un 26% de tasas de compra, lo que elevó el precio total a 755.000 dólares).

El valor de esta obra se ajusta perfectamente a la estimación proporcionada por la casa de subastas Christie's. Sin embargo, su precio ha sido muy volátil: hace apenas seis meses fue adquirida por 117.000 dólares (37,95 et) en la plataforma OpenSea, siendo hoy 70.000 dólares (20 et) su mejor oferta.

https://opensea.io/assets/0xe785e82358879f061bc3dcac6f0444462d4b5330/5672

Al estar fuera de la blockchain, los datos relativos a la venta de Christie's no aparecen en el registro de actividad de OpenSea. En cambio, la identidad (o más bien el seudónimo) del comprador de Woman #5672 ha sido revelada por Opensea: se trata de la cuenta moonpay.eth. De este modo, tanto la plataforma OpenSea como la casa de subastas Christie's aportan dos informaciones complementarias.

Imagen: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/03/image1-Abdoulaye-Barry-Globule-Blanc-2022.jpg]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: [email protected]

para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, aspira a ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo a través de su mercado global estandarizado.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 5.4 millones de usuarios ("miembros registrados" + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Informe de Artprice sobre el mercado de arte contemporáneo en el periodo 2020/21 por Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5,5 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artpricehttps://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times):https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4.5 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: [email protected]

SOURCE Artmarket.com