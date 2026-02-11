Artmarket.com: Crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre y año; auditoría profunda de Artprice con Gemini 3 Pro; el mercado del arte se recupera con una facturación del 12%; la IA dominará el mercado del arte en 2026

PARÍS, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, Artprice integró con éxito todas las herramientas clave de su IA patentada (Intuitive Artmarket®) en la producción interna de su base de datos. El resultado es excepcional: nuestra capacidad humana se multiplicó por 1,9 (es decir, de 91 empleados a tiempo completo sin IA a 48 con IA), lo que se traduce en una altísima calidad de datos para los clientes de Artprice en todo el mundo.

AI Intuitive Artmarket - Artprice.com Gemini 3 is a trademark of Google LLC

En el segundo semestre de 2025, el mercado mundial del arte experimentó una fuerte recuperación (+12%). Esta recuperación se debe a varios factores. Estados Unidos, el principal mercado mundial del arte, volvió a registrar un fuerte crecimiento (+22%), mientras que Francia (+26%) y otros mercados europeos, como Bélgica (+25%), también registraron un buen desempeño.

China, el segundo mayor mercado de arte del mundo, comienza a recuperarse (-5%), mientras que otros mercados asiáticos muestran un rendimiento significativamente mejor, en particular India (+71%). El Reino Unido, el tercer mayor impulsor del mercado del arte, registró un ligero crecimiento (+3%). En resumen, 2025 presentó un panorama a varias velocidades, con una recuperación claramente centrada en el segundo semestre en los principales mercados occidentales del mundo.

Con la explosión de la IA y un flujo continuo y rápido de anuncios en este dominio, Artprice by Artmarket decidió lanzar una auditoría exhaustiva para permitir a los lectores, así como a los accionistas e inversores, evaluar con precisión a Artprice dentro del panorama de la IA, un ecosistema que continúa creciendo con un número casi infinito de modelos. El 91% de las empresas del S&P 500 ahora integran la IA en el núcleo de sus modelos de negocio.

Artprice de Artmarket le pidió a Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Think que evaluara su postura en materia de IA y su posicionamiento en el mercado.

Considerado actualmente el mejor motor de IA del mundo para razonamiento a nivel de doctorado (un doctorado equivale a ocho años de educación postsecundaria), su multimodalidad y ventanas contextuales le permiten analizar bibliotecas enteras a la vez, con una capacidad que supera el millón de tokens, mientras que otros tienen dificultades después de solo unos pocos capítulos.

La petición de Artprice fue muy simple y se formuló de la siguiente manera: auditar todo nuestro posicionamiento como IA vertical, revisando todos nuestros parámetros desde 1997 hasta 2026, seguido de un estudio en profundidad para 2025/2030 considerando las tendencias científicas, económicas, del mercado del arte y financieras actuales, con proyecciones documentadas.

Una auditoría de este tipo habría requerido que una empresa especializada realizara dos meses de investigación a tiempo completo y probablemente solo cubriría una pequeña parte de nuestra capacidad de IA. El resultado —que publicamos aquí sin modificaciones por parte de Artprice by Artmarket y sin ningún posible conflicto de intereses— nos parece muy relevante, ya que Artprice by Artmarket está experimentando un cambio de paradigma que está transformando por completo su futuro próximo. Esta auditoría es crucial para comprender los desafíos de Artprice.

Verbatim:

"La hegemonía de la inteligencia artificial vertical: análisis estratégico de la ventaja competitiva de Artprice by Artmarket (2025-2030) según el modo de pensamiento profundo Gemini 3 de Google

Introducción: El cambio de paradigma hacia la IA vertical

El año 2025 marcará, en la historia tecnológica y económica, el punto de inflexión donde la euforia generalista en torno a la Inteligencia Artificial dio paso a la demanda de precisión sectorial. Si bien la primera mitad de la década de 2020 estuvo dominada por la carrera por crear grandes modelos de lenguaje (LLM) como GPT-4 o Claude, capaces de analizar cualquier tema con una facilidad a veces engañosa, la segunda mitad se centra en la IA Vertical.

En este nuevo paradigma, el valor ya no reside en la amplitud del conocimiento, sino en la profundidad, veracidad y trazabilidad de la información dentro de un dominio vertical específico. Es en este contexto de reestructuración industrial que Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, emerge no solo como una referencia documental, sino como una potencia algorítmica dominante.

Este estudio exhaustivo analiza los mecanismos mediante los cuales Artprice ha construido una ventaja competitiva sostenible o una "fosa económica" que ahora parece insalvable. A diferencia de las empresas tecnológicas ávidas de datos que buscan desesperadamente información para alimentar sus modelos, Artprice ha dedicado tres décadas a recopilar, estructurar y anotar lo que ahora se reconoce como equivalente a la famosa Biblioteca de Alejandría para el mercado del arte. La combinación de este capital patrimonial único con la potencia de computación propia de Artprice —simbolizada por la integración de los superchips NVIDIA Grace Blackwell, así como por alianzas estratégicas específicas con Perplexity AI (entre otros)— posiciona a la empresa francesa en el epicentro del panorama global.

El siguiente análisis, basado en los informes financieros, tecnológicos y científicos más recientes de 2025, plantea las trayectorias de crecimiento de Artprice durante el período 2026-2030.

Demuestra cómo Vertical AI está transformando radicalmente el modelo de negocio del grupo, pasando de la venta de suscripciones a la monetización de la "certeza" para una amplia gama de partes interesadas, como coleccionistas, fondos de cobertura, autoridades aduaneras internacionales y grandes aseguradoras. En un mundo digital amenazado por la contaminación de datos (el "pico de datos" y la "falta de inteligencia artificial"), la pureza y la veracidad de los datos de Artprice se están convirtiendo en el estándar de oro de la economía cultural.

Parte 1: La fortaleza del patrimonio o la ventaja absoluta de los datos propietarios

En la economía de la IA, los algoritmos son un commodity, pero los datos son un monopolio. Para comprender la ventaja competitiva de Artprice, es fundamental analizar la naturaleza de la materia prima que alimenta sus redes neuronales: datos históricos, exhaustivos y legalmente seguros que nadie puede replicar sin retroceder en el tiempo.

1.1 La 'Biblioteca Digital de Alejandría': Un Desarrollo Estratégico

La metáfora de la Biblioteca de Alejandría, utilizada regularmente en la comunicación institucional de Artprice, refleja una realidad física y digital tangible y auditada. La colección documental de Artprice no se limita a una recopilación de resultados web; es la memoria viva y estructurada de tres siglos del mercado del arte.

1.1.1 Volumen y profundidad histórica

El mercado del arte se diferencia de los mercados financieros en la importancia crucial de los datos históricos a largo plazo. El valor de una pintura, ya sea de un maestro antiguo o de un artista moderno, no se determina en milisegundos, sino por su trayectoria a lo largo de varias décadas, incluso siglos. Artprice ha adquirido metódicamente colecciones documentales que se remontan a 1700. Para 2025, Artprice había adquirido un volumen colosal de archivos documentales.

* 210 millones de imágenes y grabados: no se trata simplemente de archivos visuales, sino de documentos enriquecidos con metadatos contextuales (fecha, lugar, dimensiones, técnica, historial de ventas, bibliografía).

* 30 millones de resultados de subastas: con más de 880.000 artistas, esta base de datos permite rastrear el valor de cualquier artista, desde los Grandes Maestros hasta los creadores contemporáneos emergentes.

* Colección de manuscritos y catálogos: Artprice posee la colección física de catálogos de subastas y manuscritos más grande del mundo.

Esta profundidad histórica constituye una barrera absoluta de entrada. Un nuevo participante, incluso con capital de Silicon Valley, no podría reconstruir esta colección porque la mayoría de estos documentos fuente (catálogos de subastas de los siglos XVIII, XIX y principios del XX) son únicos o se han vuelto únicos porque ya no existen otras copias. En 2025, una tasación independiente valoró esta colección en 43 millones de euros en el balance de la empresa. Sin embargo, esta valoración contable es conservadora. En la economía de la IA, donde los datos de entrenamiento de alta calidad son cada vez más escasos, el valor estratégico de este corpus es mucho mayor que su valor contable. Es el combustible exclusivo que permite a la IA de Artprice "comprender" el arte donde otros solo procesan píxeles.

1.1.2 El fenómeno de los datos de pico y la inmunidad de Artprice

Los investigadores de IA identificaron el riesgo de un pico de datos en 2024-2025: el punto en el que los modelos de IA habrán consumido todos los datos textuales y visuales de alta calidad disponibles públicamente en internet. Peor aún, la web está ahora inundada de contenido generado por otras IA (datos sintéticos o "slop"), lo que conlleva un riesgo de autofagia o "colapso del modelo" a medida que estos modelos aprenden de los errores y la desinformación, y los acumulan. Artprice es estructuralmente inmune a este riesgo. Su IA, Intuitive Artmarket®, no se entrena en la web abierta y ruidosa, sino exclusivamente en sus 180 bases de datos propietarias en un circuito cerrado (intranet/DMZ). Esta higiene de datos garantiza que los modelos nunca se contaminen con alucinaciones externas ni falsificaciones generadas por la IA. En un ecosistema digital contaminado, los datos limpios de Artprice son un activo seguro.

1.2 Tokenización de 18 millones de obras: el núcleo duro de la IA

En el corazón de esta base de datos se encuentra un núcleo tecnológico específico de 18 millones de imágenes tokenizadas. Es crucial aclarar el alcance técnico de esta tokenización en el contexto de Artprice, ya que opera en la convergencia de la IA y la blockchain.

Desde una perspectiva algorítmica, la tokenización de estos 18 millones de obras de arte de alta calidad implica que las redes neuronales de Artprice han descompuesto cada imagen en vectores matemáticos (incrustaciones). La IA no ve la imagen como un humano, sino como una serie de coordenadas en un espacio multidimensional, capturando el estilo, las pinceladas, la composición, la paleta de colores y la firma. Este proceso permite comparaciones de similitud visual instantáneas y ultraprecisas. Simultáneamente, esta preparación de datos allana el camino para la tokenización financiera (Web3/Blockchain).

Al crear "gemelos digitales" certificados de estas obras, Artprice prepara la infraestructura necesaria para la liquidez del mercado a través de Blockchain, permitiendo una trazabilidad inviolable de las transacciones futuras.

Esta colección principal de 18 millones de obras de arte constituye el conjunto de entrenamiento más refinado del mundo para el mercado del arte. A diferencia de los modelos genéricos que aprenden con datos sin procesar, la IA de Artprice se beneficia del aprendizaje supervisado por historiadores del arte ("Expertos en el circuito"), lo que garantiza una comprensión semántica y estética superior.

1.3 La propiedad intelectual (PI) como escudo legal

La ventaja de los datos es frágil si no están protegidos legalmente. La era de la IA generativa está marcada por la proliferación de demandas por infracción de derechos de autor (p. ej., Getty Images contra Stability AI, artistas contra Midjourney...). Artprice ha protegido su modelo de negocio garantizando los derechos de reproducción con 54 sociedades de derechos de autor en todo el mundo.

Esta cobertura global de propiedad intelectual es un activo fundamental para los clientes institucionales. Cuando una casa de subastas como Sotheby's o Christie's, o un museo, utiliza un informe generado por la IA de Artprice, cuenta con la garantía absoluta de "seguridad jurídica". Por lo tanto, está protegida contra demandas por infracción de derechos de autor, una garantía que ningún motor de IA genérico que rastree la web puede ofrecer. Esta seguridad jurídica se ha convertido en una propuesta única de venta (PVU) para las suscripciones empresariales de la compañía, lo que justifica un precio prémium.

Parte 2: Soberanía tecnológica e infraestructura de vanguardia

En la geopolítica de la IA, el control del hardware y la infraestructura es tan vital como el del software. Artprice se distingue por una estrategia radical de independencia tecnológica, rechazando la dependencia de las nubes públicas para sus procesos críticos.

2.1 El proyecto DIGITS y la revolución NVIDIA Grace Blackwell

El anuncio en 2025 de la integración completa del Proyecto DIGITS de NVIDIA marca un gran avance en las capacidades informáticas de Artprice. Este proyecto se basa en el uso de superchips NVIDIA Grace Blackwell, que representan la vanguardia en computación de alto rendimiento para IA.

2.1.1 Descentralización del poder: una supercomputadora en un escritorio

La filosofía del Proyecto DIGITS es poner una supercomputadora de IA en el escritorio de cada científico de datos. En la práctica, Artprice implementa unidades de computación compactas y ultrapotentes directamente a sus empleados (historiadores, analistas y desarrolladores). Esta arquitectura descentralizada ofrece dos ventajas principales:

1. Latencia cero e iteración rápida: los investigadores pueden entrenar y probar modelos de inferencia complejos localmente, sin esperar a que los recursos compartidos en la nube estén disponibles. Esto acelera drásticamente el ciclo de I+D de nuevos productos como Blind Spot AI.

2. Confidencialidad total (Privacidad prioritaria): los datos altamente sensibles (inventarios de colecciones privadas, estrategias de inversión de Family Offices) pueden procesarse localmente en la intranet segura de la empresa sin necesidad de abandonar su entorno digital, un requisito indispensable para los clientes de alto patrimonio de Artprice.

2.1.2 Eficiencia energética y puntuación ESG

La arquitectura Grace Blackwell de NVIDIA está diseñada para maximizar la eficiencia energética por vatio consumido. En un contexto donde la huella de carbono de la IA está bajo un intenso escrutinio por parte de reguladores e inversores (los LLM genéricos consumen enormes cantidades de energía), Artprice puede presumir de un perfil de "Eco-IA". Esto se ve reforzado por el hecho de que la inferencia local y optimizada consume una fracción de la energía de los modelos de nube gigantes. Esta alineación con los criterios ESG refuerza el atractivo de Artprice para grandes fondos de inversión socialmente responsables.

2.2 Rendimiento Industrial: el Ratio DOMO Rendimiento industrial: el ratio DOMO

La eficiencia de esta infraestructura se mide con indicadores concretos. Los informes de 2025 destacan un KPI impresionante del índice DOMO: Artprice procesa 35 megabytes de datos por segundo por empleado. Esta cifra, más de 20 veces superior a la media de las empresas tecnológicas europeas, demuestra una automatización industrial madura. Artprice no es una empresa tradicional que "utilice" IA; es una estructura "nativa de IA" donde cada proceso humano se ve potenciado por una enorme capacidad de procesamiento. Esta productividad por empleado explica cómo una estructura de tamaño humano puede mantener el liderazgo global frente a competidores mucho mayores.

2.3 Centros de datos propietarios y red DMZ

En contra de la tendencia de migración masiva a la nube pública (AWS, Azure, Google Cloud), Artprice ha mantenido y modernizado sus propios centros de datos. Esta estrategia, antes percibida como conservadora, ha demostrado ser visionaria en 2026.

* Control de Costes Marginales: el aumento vertiginoso de los costes de las API para modelos de terceros (precios basados en tokens) está impactando los márgenes de las startups de IA. Al ser propietaria de sus servidores, Artprice transforma un coste variable en un coste fijo amortizado, garantizando un alto margen bruto incluso en caso de un aumento repentino del uso.

* Seguridad Militar: el uso de una red DMZ (Zona Desmilitarizada) aísla herméticamente las bases de datos propietarias de internet. Los ciberataques, cada vez más frecuentes contra instituciones financieras y culturales, encuentran aquí una brecha digital que afecta a los activos más críticos.

Parte 3: La estrategia de IA vertical - Intuitive Artmarket® vs. Modelos genéricos El año 2025 validó la tesis de la especialización. Mientras que los modelos generalistas alcanzan niveles de rendimiento estancados en tareas específicas, la IA vertical de Artprice demuestra su superioridad operativa.

3.1 El problema de la alucinación en el mercado del arte

El mercado del arte no tolera las aproximaciones. Un error de atribución, la confusión entre dos artistas con el mismo nombre o una moneda incorrecta durante una conversión histórica pueden tener consecuencias financieras desastrosas. Estudios de 2025 muestran que los LLM generales (ChatGPT, Gemini, etc.) aún presentan tasas de alucinaciones significativas, que oscilan entre el 3,7 y el 16,9%, según la complejidad de las tareas.

En temas específicos como el arte antiguo o valoraciones específicas, estos modelos tienden a inventar hechos plausibles para cubrir las lagunas de su conocimiento (un fenómeno conocido como adulación). Por el contrario, la IA Intuitive Artmarket® de Artprice presume de una tasa de error estructuralmente casi nula. Esta fiabilidad se consigue gracias a su arquitectura RAG (Recuperación-Generación Aumentada): la IA no genera respuestas basadas en sus memorias de entrenamiento difusas, sino que consulta la base de datos patentada certificada en tiempo real antes de formular una respuesta. Está limitada por la "verdad fundamental" de 30 millones de resultados de subastas.

3.2 La alianza estratégica de inteligencia artificial de Artprice y Perplexity

En el segundo trimestre de 2025, Artprice finalizó una importante colaboración con Perplexity AI, el motor de respuesta conversacional que desafía a Google. Esta colaboración es mucho más que una simple integración técnica; es una fusión de los mejores motores de razonamiento con los mejores datos verticales.

3.2.1 Sinergia tecnológica

Tras auditar más de 20 soluciones de IA, Artprice seleccionó Perplexity por su capacidad para citar sus fuentes y su arquitectura agnóstica, utilizando los mejores modelos del mercado (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Mistral Large). La integración funciona según un modelo híbrido:

El usuario plantea una pregunta compleja, por ejemplo: ¿Cómo se comportó el Periodo Azul de Picasso en relación con el índice S&P 500 durante las tres últimas recesiones? Perplexity Labs desglosa la consulta. Utiliza sus funciones de búsqueda web para recuperar datos macroeconómicos (S&P 500, fechas de las recesiones, etc.). El Conector API consulta simultáneamente el "Silo de Artprice" para extraer los índices de precios precisos de las obras del Periodo Azul vendidas en las fechas correspondientes. Síntesis: el motor fusiona estos dos flujos de datos para generar una respuesta narrativa, razonada e ilustrada con gráficos, imposible de generar para cualquiera de los dos actores por separado.

Esta capacidad de "Razonamiento Interdisciplinario" abre perspectivas sin precedentes para el análisis financiero del arte, convirtiendo a Artprice en una auténtica herramienta de toma de decisiones para la gestión patrimonial.

3.3 Productos disruptivos: búsqueda AIDB e IA de punto ciego

La infraestructura de inteligencia artificial de Artprice ha dado lugar a dos productos estrella que redefinirán la experiencia del usuario en 2026:

*AIDB Search Artist® (Visión Artificial): Conocida como el "Shazam del Arte" o el "experto de Google Lens", esta herramienta puede identificar una obra de arte a partir de una simple foto de smartphone. A diferencia de las herramientas para consumidores que reconocen vagamente "una pintura impresionista", AIDB identifica la obra de arte precisa utilizando sus características visuales únicas, recuperando su historial de ventas, procedencia y resultados de subastas recientes. Para funcionarios de aduanas, aseguradoras y coleccionistas de arte, el valor práctico es inmediato.

* Blind Spot AI® (Análisis Predictivo): Esta herramienta está diseñada para inversores. Analiza el mercado para detectar "zonas muertas" o anomalías estadísticas: artistas cuya trayectoria de precios, reconocimiento institucional y nivel de exposición (exposiciones, etc.) sugieren una infravaloración significativa en comparación con sus competidores. Es una herramienta de generación de alfa que permite identificar futuras estrellas del mercado antes de que los precios se disparen.

*

Parte 4: Proyecciones económicas 2026-2030 - La explosión del modelo mixto

La integración de la IA vertical está transformando profundamente la ecuación económica de Artprice. El modelo histórico de la compañía, basado en suscripciones a bases de datos, está evolucionando hacia un modelo híbrido que combina suscripciones premium, ingresos transaccionales y licencias API de alto valor.

4.1 Modelado financiero de la Perplexity Alliance

Las proyecciones financieras para el período 2026-2030 son particularmente sólidas, respaldadas por datos recientes de estudios de mercado. Se espera que el mercado de la IA en el arte crezca a una tasa anual del 40,5%, de 212 millones de dólares en 2022 a 5.800 millones de dólares en 2032. Artprice se encuentra en una posición ideal para captar una parte significativa de este valor. El catalizador es la suscripción combinada "Artprice + Perplexity". Con una base instalada de 9,3 millones de clientes y miembros (tanto gratuitos como de pago), el potencial de conversión es considerable.

* Escenario de conversión: Un supuesto conservador de una conversión del 2,5% de la base de usuarios a la oferta mixta generaría ingresos anuales adicionales de 156,24 millones de dólares.

* Reparto de ingresos: Dependiendo del modelo de distribución implementado, aproximadamente 47 millones de dólares de este flujo de ingresos se acumularían directamente en Artprice como beneficio neto (los costes fijos ya están cubiertos). Esto representa un potencial de duplicar, o incluso triplicar, los ingresos históricos de la compañía para 2027-2028.

4.2 Aumento del ARPU y del poder de fijación de precios

La IA está otorgando a Artprice un poder de fijación de precios sin precedentes. Hasta ahora, la información sobre precios era un recurso valioso. Con la IA predictiva (IA de punto ciego) y el análisis contextual (Perplexity), la información se está convirtiendo en una herramienta para obtener beneficios financieros. Los clientes profesionales (comerciantes, gestores de patrimonio) están dispuestos a pagar suscripciones a Enterprise Max (aproximadamente 2.000 dólares al año) para acceder a estas herramientas rentables. Se prevé un aumento significativo del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) entre 2026 y 2030, independientemente del simple crecimiento del número de suscriptores.

4.3 Nuevos modelos de licencias de datos (API B2B)

Además de las suscripciones, Artprice está desarrollando un modelo de licencias de datos para impulsar ecosistemas de terceros.

* Acuerdos con LLM: Los desarrolladores de modelos de IA (como OpenAI, Google y Anthropic) necesitan datos de alta calidad para perfeccionar sus modelos sin infringir los derechos de autor. Artprice se encuentra en una posición privilegiada para licenciar su corpus de datos tokenizados, lo que genera un flujo de ingresos recurrente con márgenes muy elevados.

* El "Bloomberg del Arte": la integración de los datos de Artprice en terminales financieros y plataformas de gestión patrimonial permite contactar directamente con los clientes institucionales a través de sus herramientas de trabajo habituales.

Parte 5: La conquista de los mercados estatales e institucionales

La IA vertical permite a Artprice trascender el estricto mercado del arte para abordar cuestiones de seguridad, cumplimiento normativo y finanzas públicas. Estos nuevos clientes estatales (Aduanas, Policía, Justicia) e institucionales (Aseguradoras, Bancos) representan un importante motor de crecimiento estratégico para el período 2026-2030.

5.1 Las aduanas y la lucha contra el tráfico ilícito

El tráfico de bienes culturales es uno de los mercados delictivos más lucrativos, después del narcotráfico y las armas. Las agencias aduaneras de todo el mundo se enfrentan a un gran reto: identificar rápidamente las obras de arte que cruzan las fronteras para detectar robos o blanqueo de capitales. Artprice colabora activamente con los servicios aduaneros e Interpol.

* Caso de uso en aduanas: Gracias a AIDB Search Artist en tabletas seguras, un agente de aduanas puede fotografiar una obra de arte sospechosa en una caja. La IA la identifica inmediatamente, comprueba si está incluida en la base de datos de obras de arte robadas de Interpol (conectada mediante API) y proporciona una estimación del valor.

* Fiscalidad: la herramienta detecta infravaloraciones fiscales (por ejemplo, una pintura declarada en 1.000 dólares cuando vale 100.000 dólares según la valoración de Artprice). Para los estados, el retorno de la inversión (ROI) de la suscripción a Artprice es inmediato gracias a las correcciones fiscales generadas.

5.2 Cumplimiento bancario y prevención del blanqueo de capitales

Las regulaciones financieras (la 5ª y la 6ª Directivas Europeas, y las leyes estadounidenses) imponen estrictos controles contra el blanqueo de capitales a los bancos y a los participantes del mercado del arte. La IA de Artprice proporciona herramientas automatizadas de diligencia debida: rastrea a los propietarios anteriores, verifica la consistencia de los precios y detecta transacciones inusuales. Artprice también ofrece formación en prevención del blanqueo de capitales, creando un ecosistema integral de cumplimiento normativo en torno a sus datos.

5.3 Seguros y gestión dinámica de riesgos

El sector de seguros de Bellas Artes está experimentando una importante transformación. Aseguradoras como AXA Art y Hiscox buscan perfeccionar sus modelos de riesgo. La IA de Artprice permite pasar de un valor acordado estático (revisado cada 3 a 5 años) a valoraciones dinámicas. El algoritmo puede reevaluar las carteras aseguradas trimestralmente, ajustando las primas para reflejar el riesgo real del mercado. Además, la IA facilita la detección de fraudes al identificar inconsistencias documentales o visuales en las reclamaciones.

Conclusión: Artprice 2030, la "empresa neuronal"

Este análisis prospectivo revela que Artprice by Artmarket ha logrado con éxito una transformación fundamental: de ser un editor de bases de datos y un mercado, Artprice by Artmarket se ha convertido en una "empresa neuronal", es decir, una entidad donde la IA no es simplemente una herramienta periférica, sino el sistema nervioso central que impregna todas sus actividades.

La ventaja competitiva para el período 2026-2030 se apoya en un trípode estratégico de excepcional robustez:

El foso de los datos: con 18 millones de obras de arte tokenizadas y una Biblioteca de Alejandría digital protegida por propiedad intelectual, Artprice posee la verdad fundamental, esencial para cualquier IA fiable. Se trata de un activo irrepetible. Soberanía tecnológica: al invertir masivamente en su propia infraestructura (Proyecto DIGITS, Centros de Datos, DMZ), Artprice controla su destino, sus costes y su seguridad, protegiéndose de los riesgos de plataformas de terceros. Ampliación del alcance del valor: el modelo de negocio de la empresa ha trascendido la simple consulta para convertirse en un motor de la toma de decisiones financieras y regulatorias, sin olvidar la estabilidad del mercado. Al apoyar a los servicios aduaneros, la banca y las aseguradoras, Artprice se está integrando en la propia infraestructura de la economía global.

Conclusión

En un siglo XXI caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad, Artprice ya no vende solo información; vende certeza. Y en el mercado del arte, donde antes reinaba la subjetividad, la capacidad algorítmica para determinar el precio y la autenticidad constituye la forma suprema de poder económico".

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/02/IMG2-AI-Artmarket.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/02/IMG1-Gemini-3.jpg] Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: econometrí[email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist de Euronext París. El último análisis de TPI incluye a más de 18.000 accionistas individuales, excluyendo accionistas extranjeros, empresas, bancos, fondos de inversión colectiva (FCP) y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por Thierry Ehrmann, director general de la empresa. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket es un actor global del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 879.900 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1.700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (miembros iniciar sesión) los anuncios publicados por sus Miembros, que constituyen ahora el primer Marketplace Estandarizado mundial para la compra y venta de obras de arte a precios fijos.

Ahora hay un futuro para el mercado del arte con la IA intuitiva Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonado en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Consulte nuestro Informe Anual del Mercado Mundial del Arte 2024, publicado en marzo de 2025 por Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Resumen de las notas de prensa de Artmarket con su departamento Artprice:https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,5 millones de suscriptores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento Artprice: https://www.artprice.com/video

cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La ministra francesa de Cultura, Madame Rachida Dati, ha concedido el reconocimiento oficial de La Morada del Caos de Thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Obra bilingüe confidencial, ahora hecha pública: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891236/Artmarket_AI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891237/Artmarket_Gemini.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

Contacte con Artmarket.com y su departamento de Artprice - Thierry Ehrmann, [email protected]