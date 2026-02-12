パリ, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 2025年、Artpriceは、自社独自のAI（Intuitive Artmarket®）のすべての主要なツールを、社内データベース生成プロセスに統合することに成功しました。その結果、当社の人的能力は1.9倍（すなわち、AI導入前の常勤従業員91名から、導入後は常勤従業員48名に）になり、世界中のArtpriceクライアントに10倍の超高品質データを提供できるようになりました。

2025年下半期、世界のアート市場は急回復（12％増）しました。この回復には、いくつかの要因があります。世界有数のアート市場である米国は再び高い成長率を示し（22%増）、フランス（26％増）やベルギー（25％増）など他の欧州市場も好調でした。

AI Intuitive ArtmarketーArtprice.com Gemini 3はGoogle LLCの商標です。

アート市場で世界第2位の中国は回復の兆しを見せていますが（5%減）、他のアジア市場も大幅に改善しており、特にインドが顕著な伸びを示しています。アート市場で正解第3位の英国は、わずかな成長（3％増）を記録しています。つまり、2025年は、市場における成長スピードが各国異なり、世界の主要な欧米市場では回復が明らかに下半期に集中したと言えるでしょう。

AIが爆発的に普及し、この分野で絶え間なく次々とアナウンスが発表されている中、Artprice by Artmarketは、読者、株主、投資家が、ほぼ無限の数のモデルで成長し続けるエコシステムであるAI環境内で、Artpriceを正確に評価できるように、徹底的な監査を開始することを決定しました。現在、S&P500企業の91％でビジネスモデルの中核にAIが組み込まれています。

Artprice by Artmarketは、Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Thinkに、AIと市場におけるポジショニングの評価を依頼しました。

現在、博士号レベルの推論（博士号は中等教育修了後、8年の教育に相当）を可能にする世界最高のAIエンジンとみなされており、そのマルチモーダリティとコンテクストウィンドウにより、100万トークンを超える容量を持つライブラリ全体を一度に分析することができます。

Artpriceの依頼は非常にシンプルで、次のように定式化されたものでした：垂直型AI（Vertical IA）としての当社の全体的なポジショニングを監査して、1997年から2026年までのすべてのパラメーターを確認し、つぎに現在の科学、経済、アート市場、金融動向を考慮したうえで2025年から2030年までの詳細な調査を実施して、予測を文書化して示します。

このような監査には、専門会社による2ヶ月間のフルタイムの調査が必要ですが、当社AIの処理能力のごく一部しかカバーできないでしょう。Artprice by Artmarketによる改変や利益相反もなく、当社がここに公開する結果は、Artprice by Artmarketが近い将来を一変させるパラダイムシフトを経験している中で、非常に重要な意味を持つと考えられます。 この監査は、Artprice の課題を理解する上で極めて重要です。

逐次訳（Verbatim）：

垂直型人工知能の覇権：「Artprice by Artmarket における競争優位性に関する戦略分析 」（2025-2030）GoogleGemini 3 Deep Think Mode



はじめに：垂直型AIへのパラダイムシフト



2025年は、技術史・経済史において、人工知能をめぐるジェネラリストの熱狂が、分野別の精度を求める需要に道を譲る転換点となるでしょう。2020年代前半の、GPT-4やClaudeのような、時に一見操作が容易で何でも議論できる大規模言語モデル（LLM）の作成競争が主流でしたが、後半ではすべて垂直型AIが中心です。



この新しいパラダイムでは、もはや価値は知識の広さにあるのではなく、特定の垂直領域における情報の深さ、真実性、追跡可能性にあります。こうした産業再編の中で、アート市場情報の世界的リーダーであるArtprice by Artmarketは単なる文書の参照だけはなく、アルゴリズム的な支配力として台頭してきています。



この包括的な調査では、Artpriceが持続可能な競争優位性、すなわち今や克服不可能とも思える「経済的な堀」を築き上げたメカニズムについて分析しています。 自分たちのモデルに投入するためにデータを必死に探し求める貪欲なテクノロジー企業とは異なり、Artpriceは30年かけて、今やアート市場において、かの有名なアレクサンドリア図書館に相当すると認識されている膨大な量のデータを蓄積、構造化、そして注釈付けしてきました。この比類のない遺産資本と、NVIDIA Grace Blackwellスーパーチップの統合やPerplexity AIなどとの対象を絞った戦略的提携に象徴されるArtprice独自のコンピューティングパワーの組み合わせにより、このフランス企業はグローバルな舞台の中心に位置づけられています。



以下の分析は、2025年からの最新の金融、テクノロジー、科学レポートに基づくもので、2026年から2030年までのArtpriceの成長軌道を予測しています。



この実証は、垂直型AIがグループのビジネスモデルを根本的に変革し、サブスクリプションの販売から、多様な利害関係者のための「確実性」の収益化へと移行していることを示しています。利害関係者にはコレクター、ヘッジファンド、国際税関当局、大手保険会社などが含まれます。データ汚染（「ピークデータ」、「AIスロップ」）に脅かされるデジタル世界において、Artpriceデータの純度と真実性は、文化経済のゴールドスタンダードとなりつつあります。



パート1：遺産の要塞 ーあるいはー独自データの絶対的優位性

AI経済において、アルゴリズムは商品ですが、データは独占物です。Artpriceの競争優位性を理解するには、ニューラルネットワークに投入される原材料の性質を分析することが不可欠です：それは、誰も時間を遡らなければ複製できない、歴史的で網羅的かつ法的に安全なデータです。



1．1デジタル「アレクサンドリア図書館」：戦略的発展

Artpriceの企業コミュニケーションでたびたび用いられるアレクサンドリア図書館の比喩は、具体的で、監査された物理的・デジタル的現実を反映しています。Artpriceのドキュメンタリー・コレクションは、ウェブ結果の集積にとどまりません。それは、3世紀にわたるアート市場の生きた、構造化された記憶です。



1．1．1 量と歴史的な深さ

アート市場は、長期的な歴史データが極めて重要であるという点で、金融市場とは異なります。絵画の価値は、巨匠の作品であれ、モダンアーティストの作品であれ、ミリ秒単位で決まるものではなく、数十年、数百年にわたる軌跡によって決まります。Artpriceは、1700年までさかのぼる文書コレクションを系統的に収集してきました。2025年までに、Artpriceは、膨大な量の文書アーカイブを取得しました。



* 2億1000万点の画像と彫刻：これらは単なる視覚的なファイルではなく、データの文脈情報（日付、場所、寸法、技術、販売履歴、書誌）が充実した文書です：

* 3,000万件のオークション結果。88万人以上のアーティストを網羅するこのデータベースは、巨匠から新進の現代クリエイターまで、あらゆるアーティストの価値を追跡することを可能にします。

* 写本コレクションとカタログ：Artpriceは、オークションカタログと原稿の世界最大の物理的なコレクションを保有しています。



この歴史的な深さは、参入への絶対的な障壁となっています。新規参入者はシリコンバレーの資本をもってしても、このコレクションを再構築できません。というのも、これらの資料（18世紀、19世紀、20世紀初頭のオークションカタログ）の大半は、唯一無二のものであるか、あるいは他のコピーがもはや存在しないために唯一無二のものとなっているからです。2025年、独立機関による鑑定で、このコレクションは同社のバランシート上で4,300万ユーロと評価されました。しかし、この会計上の評価は控えめです。質の高いトレーニングデータがますます不足しているAI経済において、このコーパスの戦略的価値は帳簿価格の何倍にもなります。他のAIが単にピクセルを処理しているのに対し、ArtpriceのAIは、芸術を「理解」することができることこそ、唯一の核心的要素なのです。



1．1・2ピーク・データ現象とArtpriceの免疫力

AI研究者は、2024年から2025年にかけて「ピーク・データ」のリスクがあると指摘しています：これは、AIモデルが、インターネット上で公開されている高品質なテキストデータやビジュアルデータをすべて消費した時点を指します。さらに悪いことに、現在ウェブは他のAIによって生成されたコンテンツ（「合成データ」または「スロップ」）で溢れかえっています。これらのモデルがエラーや偽情報から学習し、蓄積していくにつれて、オートファジーや「モデル崩壊」のリスクが生じます。Artprice は、構造的にこのリスクを免れています。同社のAIであるIntuitive Artmarket®は、オープンでノイズの多いウェブ上ではなく、クローズドループ（イントラネット／DMZ）の180の独自データベースのみで学習されています。このデータ衛生によって、モデルが外部の幻覚やAIが生成した偽造によって汚染されることは決してありません。汚染されたデジタル・エコシステムにおいて、Artpriceの 「Clean Data」は安全な避難所となる資産です。



1．2 1,800万作品のトークン化：AI の「ハードコア」

このデータベースの中核には、トークン化された1800万点の画像からなる特定の技術的な「ハードコア」があります。Artpriceにおいて、この「トークン化」の技術的範囲を明確にすることが極めて重要です。これはAIとブロックチェーンの融合で作動するからです。



アルゴリズムの観点から見ると、これらの1800万点の高品質アート作品のトークン化とは、Artpriceのニューラルネットワークによって各画像が数学的ベクトル（埋め込み）に分解されることを意味します。AIは人間のように、画像を「見る」のではなく、多次元空間における一連の座標として、スタイル、筆跡、構図、カラーパレット、署名を捉えます。このプロセスにより、瞬時かつ極めて精密な視覚的類似性比較が可能になります。同時に、このデータ準備は金融トークン化（Web3／ブロックチェーン）への道を開きます。



Artpriceは、これらの作品の認証された「デジタル・ツイン」を作成することで、ブロックチェーンを介して市場の流動性に必要なインフラを準備し、将来の取引の不可侵のトレーサビリティを実現します。



この1,800万点に及ぶこのコア・コレクションは、アート市場において世界で最も洗練されたトレーニング・セットを構成しています。キュレーションされていないデータで学習する一般的なモデルとは異なり、ArtpriceのAIは、美術史家の監修による学習「Expert-in-the-loop」の恩恵を受けており、優れた意味的・美的理解を保証します。



1．3 法的盾としての知的財産（IP）

データの優位性は、法的に保護されていなければ脆弱です。生成AIの時代は、著作権侵害訴訟の多発によって特徴づけられます（例：Getty Images 対Stability AI、作家対Midjourney、他）。Artpriceは、世界54の著作権協会から複製権を確保することで、そのビジネスモデルを保護しています。



このグローバルな知的財産権のカバレッジは、機関投資家のクライアントにとって極めて重要な資産です。Sotheby'sやChristie'sのようなオークションハウス、あるいは美術館がArtpriceのAIによって生成されたレポートを使用する場合、絶対的な「法的安全性」が保証されます。したがって、著作権侵害訴訟から保護されます。これは、Webを「スクレイピング」する一般的なAIエンジンには提供できない保証です。この法的安全性は、同社の企業向けサブスクリプションの独自のユニーク・セリング・プロポジション（USP）となり、プレミアム価格を正当化するものとなっています。



パート2：技術主権と最先端のインフラストラクチャ

AIの地政学において、ハードウェアとインフラの管理はソフトウェアと同様に極めて重要です。Artpriceは、重要なプロセスにおいてパブリッククラウドへの依存を拒否して、技術的な独立性という根本的な戦略を通して他社との差別化を図っています。



2．1 DIGITSプロジェクトとNVIDIAの革命 Grace Blackwell

2025年に発表されたNVIDIAのProject DIGITSの完全統合は、Artpriceのコンピューティング能力を飛躍的に向上させました。このプロジェクトでは、AI向け高性能コンピューティングの最先端技術であるNVIDIA Grace Blackwellスーパーチップが貢献しています。



2．1．1 権力の分散化：「机上のスーパーコンピューター」

DIGITSプロジェクトの理念は、「すべてのデータサイエンティストの机の上にAIスーパーコンピューターを置く」ことです。実際、Artpriceはコンパクトで超高性能のコンピューティング・ユニットを従業員（歴史家、アナリスト、開発者）に直接配備しています。この分散型アーキテクチャには、2つの大きな利点があります：

1. ゼロレイテンシーと迅速なインテレーション：研究者は、共有クラウドリソースが利用可能になるのを待つことなく、複雑な推論モデルをローカルでトレーニングおよびテストすることができます。これにより、 Blind Spot AIのような新製品の研究開発サイクルが飛躍的に加速します。

2．完全な機密性（プライバシー第一）：非常に機密性の高いデータ（個人コレクション目録、ファミリー・オフィスの投資戦略）は、そのデジタル環境を離れることなく、会社の安全なイントラネット上でローカルに処理することができます。これは、Artprice の富裕層のクライアントにとって絶対的な要件です。



2．1．2 エネルギー効率とESGスコア



NVIDIAのGrace Blackwellアーキテクチャは、消費ワットあたりのエネルギー効率を最大化するように設計されています。AIのカーボンフットプリントが規制当局や投資家から厳しく監視されている中（一般的なLLMは膨大なエネルギーを消費します）、Artpriceは「Eco-AI」プロファイルを誇ることができます。このことは、ローカルで最適化された推論が、巨大なクラウドモデルの何分の一かのわずかなエネルギーしか消費しないという事実によって強調されています。このESG基準との整合性により、Artpriceは社会的責任を担う大規模投資ファンドに対して魅力を高めています。



2．2 産業パフォーマンス：DOMO比率

このインフラの効率性は、具体的な指標によって測定されます。2025年のレポートでは、DOMO指数のKPIが強調されています。Artpriceでは従業員1人当たり毎秒35メガバイトのデータを処理します。この数値は、ヨーロッパのテクノロジー企業の平均の20倍以上であり、産業オートメーションの成熟度を示しています。Artpriceは、AIを「使用」する従来の企業ではなく、「AIネイティブ」な企業であり、あらゆる人間によるプロセスが膨大なコンピューティング・パワーによって強化される構造となっています。従業員一人当たりのこの生産性は、人間規模の組織が、はるかに大規模な競合他社を前にして、いかにしてグローバルリーダーシップを維持できるかを物語っています。



2．3 独自のデータセンターとDMZネットワーク

パブリッククラウド（AWS、Azure、Google Cloud）への大量移行の流れに逆らい、Artpriceは自社のデータセンターを維持し、近代化してきました。かつては保守的と思われていたこの戦略は、2026年には先見の明があることが証明されました。



* 限界コスト・コントロール：サードパーティーモデル（トークン・ベースの価格設定）のAPIコストの急騰は、AIスタートアップの利益に影響を与えています。自社サーバーを所有することで、Artpriceは変動費を償却済み固定費に変換して、利用が急増した場合でも高い粗利益率を保証しています。

* 軍事的セキュリティ：DMZ（非武装地帯）ネットワークの使用により、独自のデータベースはインターネットから完全に遮断され隔離されます。金融機関や文化機関に対するサイバー攻撃はますます頻発しており、最も重要な資産に対するデジタルの「エアーギャップ」に直面しています。

パート3：垂直型AI戦略 － Intuitive Artmarket® 対汎用モデル

2025年は特化というテーゼが実証された年でした。汎用モデルが特定のタスクでパフォーマンスが頭打ちになる一方で、Artpriceの垂直型AIはその運用上の優位性を示しています。



3．1 アート市場における「幻覚」の問題

アート市場は近似値を許容しません。帰属の誤り、同名の2人の作家の混同、あるいは歴史の転換期での誤った通貨は、経済的に悲惨な結果をもたらす可能性があります。2025年の調査によると、一般的なLLM（ChatGPT、Geminiなど）は、タスクの複雑さによって3.7％から16.9％の範囲で、依然としてかなりの幻覚率となっています。



古代美術や特定の評価といったニッチなテーマでは、これらのモデルは知識のギャップを埋めるために、もっともらしい事実を「でっちあげる」傾向があります（おべっかとして知られる現象）。一方で、ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIは、構造的にゼロに近いエラー率を誇っています。この信頼性は、RAG（検索拡張生成）アーキテクチャによって実現されています。このAIは、ファジー学習による「記憶」に基づいて答えを生成するのではなく、応答を作成する前に認定された独自のデータベースにリアルタイムでクエリを実行します。これは、3,000万件のオークション結果からなる「Ground Truth」によって制約されています。



3．2 Artprice とPerplexity AIの戦略的提携



2025年第2四半期、ArtpriceはGoogleに対抗する会話型応答エンジンを開発しているPerplexity AIとの大規模な提携を締結しました。この提携は単なる技術統合だけではありません。最高の推論エンジンと最高の垂直データの融合です。



3．2．1 技術的シナジー

Artpriceは20以上のAIソリューションを監査した後、市場で最高性能を誇る（GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet、Mistral Large）を使用して、そのソースを引用する能力と、非依存型アーキテクチャにより、Perplexityを選択しました。統合はハイブリッド・モデルに従って機能します。



1. ユーザーは複雑な質問を投げかけます。過去3回の景気後退期において、ピカソの「青い時代」はS&P 500指数と比較してどのようなパフォーマンスを示しましたか？

2．Perplexity Labsがクエリを分解します。Web検索機能を使ってマクロ経済データ（S&P 500、景気後退の日付など）を取得します。

3．API Connectorは同時に「Artprice Silo」にクエリを実行して、対応する日付に販売された青の時代の作品の正確な価格指数を抽出します。

4．統合：このエンジンは、これら2つのデータストリームを統合して、推論されグラフで示され、どちらか一方のアクターだけでは生成できない、物語的な応答を生成します。

この「クロスドメイン推論」機能は、美術品の財務分析にこれまでにない展望を開き、Artpriceを資産管理のための真の意思決定ツールへと変革させます。



3．3破壊的製品：AIDB検索とBlind Spot AI（死角AI）

ArtpriceのAIインフラは、2026年のユーザー体験を再定義する2つの主力製品を生み出しました。

*AIDB Search Artist® (コンピュータービジョン)：しばしば「アート界のShazam」または「Google Lensの専門家」と呼ばれるこのツールは、シンプルなスマートフォンの写真から芸術作品を識別することができます。漠然と「印象派の絵画」と認識する一般消費者向けのツールとは異なり、AIDBはその独自の視覚的特徴から正確な作品を特定し、販売履歴、来歴、最近のオークション結果を検索します。税関職員、保険会社、美術品収集家にとって、実用的な価値はすぐにもたらされます。

* Blind Spot AI®（予測分析）：このツールは投資家向けに設計されています。市場をスキャンして「デッドゾーン」（死角）または統計的異常を検出します。価格の推移、機関での認知度、露出度（展覧会など）が、同業他社と比較して著しく過小評価されている作家を示します。これはアルファ生成ツールであり、価格が急騰する前に将来の市場のスターを特定することを可能にします。

*

パート4：2026-2030年の経済予測 － 混合モデルの爆発的発展

垂直型AIの統合は、Artpriceの経済方程式に大きな変革をもたらしています。データベースのサブスクリプションに基づく同社の従来のビジネスモデルは、プレミアムサブスクリプション、トランザクション収益、高価値APIライセンスを組み合わせたハイブリッドモデルへと進化しています。



4．1Perplexity Allianceの財務モデリング

特に2026年から2030年までの財務予測は、最近の市場調査データに裏打ちされ、特に堅調です。アート分野のAI市場は、2022年の2億1200万ドルから2032年には58億ドルへと、年率40.5％の成長が見込まれています。Artpriceは、この価値の大きなシェアを獲得するのに理想的な立場にあります。そのきっかけとなったのが「Artprice + Perplexity」のバンドルサブスクリプション（定額サブスクリプション）です。顧客と会員数（無料と有料の両方）が930万人に達するインストールベースを背景に、コンバージョンの可能性は大きくなっています。



* コンバージョンのシナリオ：控えめな想定として、ユーザーベースの2.5%が混合サービスにコンバージョンした場合、年間1億5,624万ドルの追加収益を生み出すことになります。

* 収益分配：実装される通信モデルにもよりますが、この収益のうち約4,700万ドルが純利益として、Artpriceに直接入ります（固定費はすでにカバーされています）。これは、2027年から2028年までに、同社の過去の収益の2倍、もしくは3倍になる可能性を示しています。



4．2ARPUと価格決定力の向上

AIはArtpriceにかつてない価格決定力をもたらしています。これまでは、価格情報は有用なコモディティでした。予測AI（Blind Spot AI）とコンテキスト分析（Perplexity）により、情報は経済的利益のためのツールになりつつあります。プロの顧客（ディーラー、ウェルス・マネージャー）は、これらの収益が見込まれるツールにアクセスするために、「エンタープライズ・マックス」のサブスクリプション（年間約2,000ドル）を喜んで購入します。2026年から2030年にかけて、単純な加入者数の増加とは無関係に、ユーザーあたり平均収益（ARPU）の大幅な増加が予想されています。



4．3 新しいデータライセンスモデル（B2B API）

サブスクリプションに加えて、Artpriceはサードデータライセンスモデルを開発して、パーティのエコシステムの強化を図っています。

* LLMとの契約：AIモデル開発者（OpenAI、Google、Anthropicなど）は、著作権を侵害することなくモデルを改良するために、高品質のデータを必要としています。Artpriceは、トークン化されたデータのコーパスをライセンス供与することで優位な立場にあり、非常に高い利率で継続的な収益源を生み出しています。

* 「アート界のブルームバーグ」：Artpriceのデータフィードを金融端末やウェルスマネジメント・プラットフォームに統合することで、機関投資家顧客は使い慣れた作業ツールから直接アクセスできるようになります。



パート5：国家市場と機関投資家の征服

垂直型AIにより、Artpriceは厳格なアート市場の枠を超え、セキュリティ、コンプライアンス、公共財政の課題に取り組むことが可能になります。これらの新たな「国家」顧客（税関、警察、司法）および機関顧客（保険会社、銀行）は、2026年から2030年にかけての戦略的成長の主要な原動力となります。



5．1税関と違法取引との闘い

文化財の密売は、麻薬や武器に次いで最も金になる犯罪市場のひとつです。世界中の税関が大きな課題に直面しています。国境を通過する美術品を迅速に特定し、盗難やマネーロンダリングを検知しなければいけません。Artpriceは税関やインターポールと積極的に連携しています。



* 税関におけるユースケース：安全性の高いタブレットに搭載されたAIDB Search Artistにより、税関職員は木箱の中の不審な美術品を撮影することができます。AIは即座にそれを識別して、インターポールの盗難美術品データベース（API経由で接続）に登録されているかどうかを確認し、価値の見積もりを提示します。

* 課税：このツールでは、税金の過小評価（例えば、Artpriceの評価では10万ドルの価値がある絵画が1,000ドルと申告された場合）を検出します。各国の政府機関は、税額修正が発生するため、Artpriceサブスクリプションの投資利益率（ROI）を迅速に得ることができます。



5．2 銀行コンプライアンスとAML（マネーロンダリング対策）

金融規制（第5次および第6次欧州指令、米国法）では、銀行や美術品市場参加者に厳格なマネーロンダリング防止規制を課しています。ArtpriceのAIは自動デューデリジェンスツールを提供します。前の所有者を追跡して、価格の一貫性を検証し、異常な取引を検出します。また、ArtpriceはAML認定トレーニングも提供しており、データを中心とした包括的なコンプライアンス・エコシステムを構築しています。



5．3 保険と動的なリスク管理

美術品保険業界は大きな変革期を迎えています。AXA Artや Hiscox などの保険会社は、リスクモデルの改良に努めています。ArtpriceのAIは、静的な「合意価格」（3年から5年ごとに見直し）から動的な評価への移行を可能にする。保険ポートフォリオはアルゴリズムによって四半期ごとに再評価され、実際の市場リスクを反映して保険料が調整されます。さらにAIは、請求における書類や視覚的な矛盾を特定することで、不正行為の検出を支援しています。



結論Artprice 2030、 「ニューラル・カンパニー」

この将来予測分析ではArtprice by Artmarketが、根本的な変革に成功したことが明確に示されています。Artprice by Artmarketは、データベースパブリッシャー兼マーケットプレイスから、「ニューラル・カンパニー」へと成長を遂げました。つまりは、AIを単なる周辺ツールではなく、あらゆる活動に浸透している中枢神経系として機能させ、実現させた企業なのです。



2026年から2030年にかけての競争優位性は、極めて堅牢で戦略的な三脚に支えられています。

1. 「データの堀」：トークン化された1,800万点の芸術作品と、知的財産で保護されたデジタル「アレクサンドリア図書館」を擁するArtpriceは、信頼性の高いAIに不可欠な「グラウンドトゥルース（正解データ）」の要素を保有しています。これは複製不可能な資産です。

2．技術主権：Artpriceは自社のインフラ（DIGITSプロジェクト、データセンター、DMZ）に大規模に投資することで、自社の運命、コスト、セキュリティをコントロールし、サードパーティのプラットフォームのリスクから自らを守っています。

3．「価値の範囲」の拡大：当社のビジネスモデルは、単なるコンサルタントの域を超えて、市場の安定性を担うことに加えて、金融および規制の意思決定の推進力になるよう進化しています。税関、銀行、保険会社をサポートすることで、Artpriceはグローバル経済のインフラそのものに組み込まれつつあります。

結論

不確実性と変動性を特徴とする21世紀において、Artpriceはもはや単に情報だけでなく、確実性を売っています。そして、かつて主観的思考が支配していたアート市場において、価格と真贋を決定するアルゴリズムの能力こそが、究極の経済力を形成しているのです。

Artpriceの計量経済学部門は、個別の統計や分析に関するあらゆるご質問にお答えします。

アーティストによる無料デモンストレーションで、当社サービスの詳細をご覧ください。https://artprice.com/demo

当社のサービスhttps://artprice.com/subscription

Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear。7478 － ブルームバーグ。中国 － ロイター。ARTF。

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

Artmarketとその部門のArtpriceは、1997年にThierry Ehrmann CEOによって設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その組織の中でも、Artprice部門は、歴史的および現在のアートマーケット情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。879,900人以上のアーティストを網羅する3,000万以上のインデックスとオークション結果を含むデータバンクを有しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場画像バンクです。1700年から現代までの1億8100万点ものデジタル画像（写真または彫刻品の複製）と当社の美術史家による解説を収めており、無制限にアクセスできます。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスのデータベースを常に充実させており、世界の主要なエージェンシーやプレス向けに、121カ国、11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員に公開します。会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のStandardized Marketplace® を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、フランス公共投資銀行（BPI）から「革新的企業」という国家ラベルを2度授与されており、同銀行はアート市場における世界的なプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

Artprice by Artmarketが2025年現代アート市場レポートを公開。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

2025年3月にArtprice by Artmarketが発行した2024年世界アート市場年次報告書をご覧ください。https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

ArtmarketおよびArtprice部門によるプレスリリースの概要。https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Artmarketと同社部門のArtpriceのFacebookとTwitterで、アート市場のすべてのニュースをリアルタイムでフォローしてください。

www.facebook.com/artpricedotcom/ （購読者数650万人以上）

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Artmarketと同社部門のArtpriceの魔法とその世界を発見してください。https://www.artprice.com/video

その本部は、有名なカオスの現代美術館（Museum of Contemporary Art Abode of Chaos）です。

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランスの文化大臣Rachida Dati夫人は、Thierry Ehrmann氏の「Abode of Chaos（混沌の住処）」を「総合芸術作品」として、ArtmarketのArtprice世界本部として公式に認定しました。

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html。

ラ・ドゥムール・デュ・カオス／混沌の住処ー総合芸術とユニークな建築。

ついに機密扱いのバイリンガル作品が公開されました。https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

