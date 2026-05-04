ASHA-YouGov 全國照顧者民調：溝通障礙引發安全隱患

照顧有溝通困難成年人的照顧者表示需要更多支援，而大多數人並不了解相關治療服務

馬里蘭州羅克維爾2026年5月4日 /美通社/ -- 根據 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 委託 YouGov 於 3 月進行的一項全新全國民調，溝通障礙為美國照顧者帶來極大的的日常挑戰，同時亦引發其對溝通困難成人安全問題的擔憂。

溝通困難在成人當中很普遍。 這些問題的成因繁多，包括中風、創傷性腦損傷、個別癌症、認知障礙症及聽力損失等種種狀況。

ASHA 與 YouGov 將於今年 5 月全國言語語言與聽力月 (National Speech-Language-Hearing Month) 期間發佈民調結果。 此民調訪問了 522 名年齡介乎 18 至 84 歲的照顧者，他們所照顧的對象正接受 ASHA 會員（包括聽力學家及言語語言病理學家 (SLP)）的治療。 接受照顧的人士包括有認知、言語、語言及／或聽力問題的成人。

民調顯示公眾憂慮安全及其他問題

在眾多令人擔憂的民調發現 中，與健康及安全隱患相關的結果最值得關注。 逾半 (51%) 照顧者指出，每當處理醫療事宜，溝通困難可能引發的影響總令其憂心忡忡。 另外，40% 照顧者表示，溝通困難使其難以得知親人是否生病、感到疼痛，或遇到其他不安全的情況。 三分之一 (33%) 的照顧者反映，溝通障礙不利於自身健康。

整體來說，過半數 (52%) 受訪照顧者表示，溝通困難每日都會發生。 接近半數（49%）照顧者表示，他們經常或大部分時間會重複、換句或簡化自己的表達；另有 45% 表示至少偶爾會這樣做。 然而，只有三分之一的受訪者認為此策略有效。

這或許解釋了為何近每 10 名照顧者中有 8 人表示，應對溝通困難令人感到筋疲力盡。此外，照顧者指出.... . .

溝通障礙令他們感到沮喪、悲傷和焦慮。

溝通困難使受照顧的一方陷入沮喪、悲傷、尷尬和憤怒。

資源需求殷切，但高效的專業支援卻未獲善用

超過七成照顧者指出需要更多資源和支援。 半數照顧者渴望得到更優良的工具或策略，以促進 與受照顧者之間的溝通。

不過，有六成照顧者從未與專門處理溝通及認知問題的專業人士合作。 在這些照顧者當中，84% 從未聽聞，或僅聽說過少量關於此等治療服務的資訊。

然而，有溝通困難的人士及其照顧者，其實能從專業介入中獲益良多：在曾經接受聽力學家和 SLP 等專業人士協助的人之中，多達 88% 認為相關經驗很有幫助。

2026 年 ASHA 主席 Linda I. Rosa-Lugo（教育博士 (EdD)、言語語言病理學臨床能力認證專家 (CCC-SLP)、ASHA 院士）說：「聽力學家或言語語言病理學家提供的支援，能有效改善溝通障礙人士及其照顧者的日常生活。 不妨向其醫生或醫療團隊中的其他成員要求轉介。 此護理服務通常在承保範圍內，至少屬於部分保障，而且確實能夠改變人生。」

Rosa-Lugo 提到，ASHA 將於今年 5 月，為其面向消費者的附屬機構 Communication Health Support Association (CHSA) 推出新網站。 網站 www.helpingyoucommunicate.org 為公眾而設。 網站提供關於溝通困難、保險保障，以及如何按地區尋找專業人士的資訊和資源。

如欲查詢詳情或預約訪問 ASHA 專家，請發送電郵至 [email protected]。

研究方法：除非另有註明，否則所有數據均源自 YouGov Plc。 樣本總數為 522 名 18 歲或以上的美國成人，這些人士均為 ASHA 會員服務對象（即有言語、語言、聽力及／或認知障礙或困難的成人）的照顧者。 YouGov 於 2026 年 3 月 19 日至 28 日期間透過網上問卷進行調查。 相關數據經過加權調整，能夠代表美國 18 歲或以上而正在照顧 ASHA 會員服務對象的成年照顧者。

關於 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)

ASHA 是美國的全國專業、科學及資格認證機構，其 247,000 名會員、持證者及附屬機構成員 包括聽力學家、言語語言病理學家、言語、語言及聽力科學家、聽力學與言語語言病理學助理，以及學生。 聽力學家專門從事聽力及平衡失調的預防與評估工作，亦提供包括助聽器在內的聽力學治療。 言語語言病理學家識別、評估和治療言語、語言及吞嚥障礙。 www.asha.org

關於 YouGov

YouGov 是全球研究數據與分析集團。 其使命是提供無可比擬的洞察，深入了解全球大眾的想法與行為。 集團業務橫跨美洲、歐洲大陸、英國及亞太區，建構成全球規模數一數二的研究網絡。 作為網上市場研究的創新者與先驅，YouGov 憑藉準確數據與洞察建立了值得信賴的聲譽。 YouGov 的數據經常被全球媒體引用，並持續成為全球被引用次數最多的市場研究來源之一。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 yougov.com。



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