ASHA-YouGov全美照护者调查：沟通障碍引发安全担忧

沟通障碍成年患者的照护者表示亟需更多帮助——但大多数人对治疗服务知之甚少

马里兰州罗克维尔2026年5月4日 /美通社/ -- 受美国言语语言听力协会（ASHA）委托、YouGov于3月开展的一项最新全国调查显示，沟通障碍对美国照护者构成了巨大的日常挑战，并引发了人们对沟通困难成年人的安全担忧。

成年人出现沟通困难的情况相当普遍。 这可能由多种病症引起，包括中风、创伤性脑损伤、某些癌症、痴呆症和听力损失。

ASHA与YouGov将于今年5月全美言语语言听力月期间发布调查结果。 此项调查共询问了522名年龄在18至84岁之间的照护者，他们所照顾的成年人所患疾病均在ASHA会员——听力学家和言语语言病理学家（SLP）的诊疗范畴内。 护理对象包括存在认知、言语、语言和/或听力障碍的成年人。

该调查揭示了对安全和其他问题的担忧

调查结果中，最令人不安的涉及健康和安全隐患。 超过一半（51%）的照护者表示，在处理医疗问题时，他们担心沟通困难可能带来不良影响。 此外，40%的照护者表示，沟通困难使他们难以判断被照护者是否生病、身体疼痛或处于其他不安全状态。 三分之一（33%）的照护者报告称，沟通障碍对他们自身的健康造成了负面影响。

总体而言，超过一半（52%）的受访照护者表示沟通困难每天都会发生。 近一半（49%）的照护者表示，他们一直在或大部分时间需要通过重复表述、改换措辞、简化语言的方式沟通，另有45%的照护者表示至少有时会这样做。 然而，只有三分之一的受访者认为这种策略有效。

这或许就是为什么近八成照护者表示，应对沟通挑战令人精疲力竭。此外，照护者还报告称： .

沟通障碍让照护者自身产生沮丧、悲伤和焦虑情绪。

沟通困难让被照护者感到沮丧、难过、窘迫甚至愤怒。

支持资源需求迫切，但高效的专业帮助未尽其用

超过七成照护者表示需要更多资源和支持。 一半的照护者希望拥有更好的工具或策略 来改善自己与被照护者之间的沟通。

然而，六成照护者从未咨询过提供沟通和认知挑战服务的专业人士。 在这些未寻求专业帮助的照护者中，84%从未听说过或仅略有耳闻此类治疗服务。

但沟通困难者及其照护者可以从专业干预中获益良多：在那些曾接受过听力学家和SLP等专业人士帮助的照护者中，88%认为这种经历有所帮助。

2026年ASHA主席Linda I. Rosa-Lugo（教育学博士、CCC-SLP、ASHA会士）表示：“听力学家或言语语言病理学家的诊治可以显著改善沟通障碍患者及其照护者的日常生活。 可以向他们的医生或医护团队中的其他人员咨询转诊事宜。 这类诊疗服务通常可享受保险部分或全额报销，而且确实可能改变生活。”

Rosa-Lugo透露，ASHA将于今年5月为其消费者分支机构——沟通健康支持协会（CHSA）——推出全新网站。 该网站www.helpingyoucommunicate.org面向公众开放， 提供关于沟通困难、保险报销以及按地理区域查找专业人士的信息和资源。

如需更多信息或预约ASHA专家采访，请发送邮件至[email protected]。

调查方法：除非另有说明，所有数据均来自YouGov Plc。 总样本量为522名18岁以上的美国成年人，他们都是ASHA会员的服务对象（即患有言语、语言、听力和/或认知障碍或困难的成年人的照护者）。 YouGov于2026年3月19日至28日通过线上调查开展实地研究。 数据经过加权处理，具有代表性，可代表美国18岁以上、属于ASHA会员服务对象的照护者人群。

关于美国言语语言听力协会（ASHA）

ASHA是全国性的专业、科学和认证协会，拥有247,000名会员、证书持有者和附属人员，包括听力学家、言语语言病理学家、言语语言听力科学家、听力学和言语语言病理学助理以及相关专业学生。 听力学家专注于预防和评估听力与平衡障碍，并提供听力学治疗，包括助听器选配等。 言语语言病理学家（SLP）负责识别、评估和治疗言语、语言和吞咽功能障碍。 www.asha.org

关于YouGov

YouGov是一家全球研究数据和分析集团。 其使命是提供业内一流的洞察力，了解世界真实的想法和行为。 该机构在美洲、欧洲大陆、英国和亚太地区开展业务，拥有全球最大的调研网络之一。 作为线上市场调研领域的创新者和先行者，YouGov凭借精准可靠的数据与专业洞察树立了良好口碑。 其数据经常被全球媒体引用，一直是全球援引频次最高的市场调研机构之一。 如需了解更多信息，请访问yougov.com。



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American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)