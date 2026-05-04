Encuesta nacional de cuidadores de la ASHA por YouGov: las fallas de comunicación están aumentando las preocupaciones de seguridad

Los cuidadores de adultos con dificultades de comunicación dicen que necesitan más ayuda y la mayoría no conoce los servicios de terapia

ROCKVILLE, Maryland, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- De acuerdo con una nueva encuesta nacional encargada por la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en inglés) y realizada por YouGov en marzo, las interrupciones en la comunicación presentan un desafío diario enorme para los cuidadores de EE. UU. y plantean preocupaciones sobre la seguridad de los adultos con desafíos de comunicación.

Las dificultades de comunicación en adultos son comunes. Pueden ser el resultado de una amplia variedad de afecciones, incluidos accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas, ciertos tipos de cáncer, demencia y pérdida de audición.

ASHA y YouGov publicarán los resultados de la encuesta este mes de mayo durante el Mes Nacional del Habla, el Lenguaje y la Audición. La encuesta consultó a 522 personas de entre 18 y 84 años que atienden a personas con afecciones que los miembros de ASHA, audiólogos y logopedas (SLP, por sus siglas en inglés), tratan. Los destinatarios de la atención incluyen adultos con problemas de cognición, habla, lenguaje y/o audición.

Una encuesta revela preocupaciones sobre la seguridad y otros problemas

Entre los hallazgos de la encuesta más preocupantes se encuentran los relacionados con las implicaciones de salud y seguridad. Más de la mitad (51 %) de los cuidadores dicen que les preocupa el impacto potencial de las dificultades de comunicación cuando se trata de abordar problemas médicos. Además, el 40 % dice que las dificultades de comunicación hacen que les resulte difícil saber si su ser querido está enfermo, sufre dolor o se encuentra en alguna situación de peligro. Un tercio (33 %) de los cuidadores informan que las interrupciones de la comunicación afectan negativamente a su propia salud.

En general, más de la mitad (52 %) de los cuidadores encuestados informan que las dificultades de comunicación ocurren a diario. Algo menos de la mitad (49%) afirma que repite, reformula o simplifica lo que dice siempre o casi siempre, y otro 45% lo hace al menos de vez en cuando. Sin embargo, solo un tercio de los encuestados considera que esta táctica es efectiva.

Este puede ser el motivo por el que casi 8 de cada 10 cuidadores dicen que lidiar con los desafíos de comunicación es agotador. Además, los cuidadores informan que. . .

Las interrupciones en la comunicación los hacen sentir frustrados, tristes y ansiosos.

Las dificultades de comunicación hacen que la persona a la que cuida se sienta frustrada, triste, avergonzada y enojada.

Se necesitan recursos, pero la ayuda profesional altamente efectiva está subutilizada

Más de 7 de cada 10 cuidadores dicen que necesitan más recursos y apoyo. La mitad desearía tener mejores herramientas o estrategias para mejorar la comunicación entre ellos y la persona a su cargo.

Sin embargo, 6 de cada 10 cuidadores no han trabajado con un profesional que brinde servicios para abordar los desafíos de comunicación y cognición. Entre esos cuidadores, el 84 % nunca había oído hablar sobre los servicios de terapia o solo unos pocos habían oído sobre estos servicios.

Pero las personas con dificultades de comunicación y sus cuidadores tienen mucho que ganar con la intervención profesional: entre aquellos que han recibido asistencia de profesionales como audiólogos y logopedas, el 88% consideró que la experiencia fue útil.

"La atención de un audiólogo o un logopeda puede mejorar considerablemente la vida diaria de las personas con trastornos de la comunicación y de sus cuidadores", declaró Linda I. Rosa-Lugo, doctora en Educación, certificada en Competencia Clínica en Patología del Habla y del Lenguaje, miembro de honor de la ASHA y su presidenta en 2026. "Pídale a su médico o a otras personas de su equipo que lo remitan. La atención a menudo está cubierta por el seguro, al menos en cierta medida, y realmente puede cambiar la vida".

Rosa-Lugo señaló que la ASHA está introduciendo un nuevo sitio web para su filial de consumidores, la Asociación de Apoyo a la Salud de la Comunicación (CHSA), este mes de mayo. El sitio web: www.helpingyoucommunicate.org está diseñado para el público. Ofrece información y recursos sobre dificultades de comunicación, cobertura de seguros y dónde y cómo encontrar profesionales por área geográfica.

Para obtener más información o programar una entrevista con un experto de la ASHA, envíe un correo electrónico a [email protected].

Metodología: todas las cifras, son de YouGov Plc, a menos que se indique lo contrario. El tamaño total de la muestra fue de 522 adultos estadounidenses mayores de 18 años que son cuidadores de adultos a quienes sirven los miembros de ASHA (es decir, los beneficiarios de la atención son aquellos con trastornos o dificultades del habla, el lenguaje, la audición y/o cognitivas). YouGov realizó un trabajo de campo del 19 al 28 de marzo de 2026 mediante una encuesta en línea. Las cifras se han ponderado y son representativas de los adultos estadounidenses mayores de 18 años que son cuidadores de personas a las los miembros de la ASHA prestan servicio.

Acerca de la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA)

La ASHA es la asociación nacional profesional, científica y de credenciales para 247,000 miembros, titulares de certificados y afiliados que son audiólogos; patólogos del habla y el lenguaje; científicos del habla, el lenguaje y la audición; asistentes de audiología y patología del habla y el lenguaje; y estudiantes. Los audiólogos se especializan en prevenir y evaluar trastornos auditivos y del equilibrio, así como en ofrecer tratamiento audiológico, incluidos audífonos. Los logopedas (SLP) identifican, evalúan y tratan los trastornos del habla, el lenguaje y la deglución. www.asha.org

Acerca de YouGov

YouGov es un grupo mundial de análisis y datos de investigación. Su misión es ofrecer una visión incomparable de lo que el mundo realmente piensa y hace. Con operaciones en el continente americano, Europa continental, el Reino Unido y Asia Pacífico, cuenta con una de las redes de investigación más grandes del mundo. Como innovadores y pioneros de la investigación de mercado en línea, YouGov tiene una sólida reputación como fuente confiable de datos e información precisos. Como prueba de esto, la prensa mundial hace referencia regularmente a los datos de YouGov y YouGov es constantemente una de las fuentes de investigación de mercado más citadas del mundo. Para más información, visite yougov.com.



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FUENTE American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)