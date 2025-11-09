ASMAX präsentiert auf der EICMA 2025 das IoT-Ökosystem der nächsten Generation für intelligentes Fahren

MAILAND, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- ASMAX, ein weltweit führender Hersteller von intelligenten Kommunikationslösungen für Outdoor-Enthusiasten, präsentierte vom 4. bis 9. November 2025 auf der EICMA 2025, der weltweit führenden Motorradmesse in Mailand, seine neue Generation von KI-gestützten Produkten für intelligentes Fahren. Die Ausstellung umfasste die Vorzeigeprodukte Future1 EVA R, Future1, F1 PRO MAX, F1 PRO und S2, die ein intelligentes IoT-Ökosystem bilden, das das vernetzte Fahren weltweit neu definieren soll.

EICMA 2025: Die globale Bühne für Zweirad-Innovationen

Die EICMA MOTOR EXPO 2025 ist die prestigeträchtigste internationale Veranstaltung der Motorradbranche und stellt die Zukunft der vernetzten Mobilität und der intelligenten Zweiradtechnologie in den Mittelpunkt und bringt Innovatoren, Hersteller und Fahrer aus aller Welt zusammen.

Das intelligente IoT-Ökosystem von ASMAX: die Freiheit, sich zu verbinden

Auf der EICMA 2025 überzeugte ASMAX mit seinem integrierten IoT-Ökosystem für intelligentes Fahren, das intelligente Helme, Intercom-Headsets, Kameras, klimatisierte Westen und fortschrittliche Steuerungssysteme nahtlos miteinander verbindet. Gemeinsam sorgen sie für ein Fahrerlebnis, bei dem Sicherheit, Konnektivität und Komfort im Mittelpunkt stehen.

Die neuesten Bluetooth-Headsets von ASMAX demonstrieren die Vision von intelligentem Fahren. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Nahtlose Mesh Intercom: Dank der bahnbrechenden Smart Mesh Control (SMC) von ASMAX können sich Fahrer mühelos in Gruppen von bis zu 10 Personen zusammenschließen. Die weltweit einzigartige adaptive Umschaltung „MESH + 5G" gewährleistet eine reibungslose, unterbrechungsfreie Kommunikation über Entfernungen von bis zu 3 km.

Intelligente ENC-Rauschunterdrückung: Die fortschrittliche ENC-Technologie mit neuronalem Netzwerk filtert Wind- und Motorgeräusche und sorgt selbst bei 160 km/h für eine kristallklare Stimme.

Immersives Audio-Erlebnis: Jedes Headset wird von Weltklasse-Audioingenieuren abgestimmt, darunter auch Grammy-Spezialisten von Bongiovi Acoustic Labs, die für einen satten, realistischen Klang bei Musik und Intercom sorgen.

Intelligente Interaktion und Anpassung: Fahrer können ihre Headsets über KI-Sprachbefehle und die ASMAX WORLD App verwalten und dabei aus vier flexiblen Kopplungsmodi wählen – Gruppe, CloudTalk, MAX, Frei – wobei OTA-Updates die Funktionen auf dem neuesten Stand halten.

Durch die Verschmelzung von KI, Sensornetzwerken und Echtzeitdaten verwandelt ASMAX das herkömmliche Fahren in ein intelligenteres, sichereres und intuitiveres Erlebnis. Das vernetzte Ökosystem bietet dem Fahrer Freiheit, Bewusstsein und Kontrolle auf jeder Fahrt.

Informationen zu ASMAX

ASMAX, eine Marke von Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen IoT, intelligente Geräte und Outdoor-Kommunikationssysteme. ASMAX hat sich dem Aufbau eines globalen IoT-Ökosystems für Outdoor-Sportarten verschrieben und liefert innovative Lösungen, die die Sicherheit, die Konnektivität und die Freude am Fahren verbessern.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.asmaxmoto.com oder entdecken Sie die ASMAX Innovationen am Stand O84, Halle 9, EICMA 2025 Mailand.

