ASMAX présente l'écosystème IoT de la conduite intelligente nouvelle génération à l'EICMA 2025

MILAN, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 4 au 9 novembre 2025, ASMAX, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de communication intelligentes pour les passionnés d'activités de plein air, a dévoilé sa nouvelle gamme de produits de conduite intelligente alimentés par l'IA à l'EICMA 2025, le plus grand salon mondial de la moto à Milan. L'exposition comprenait les produits emblématiques Future1 EVA R, Future1, F1 PRO MAX, F1 PRO et S2, formant un écosystème IoT intelligent conçu pour redéfinir la circonscription connectée dans le monde entier.

EICMA 2025 : la scène mondiale de l'innovation dans le domaine des deux roues

En tant qu'événement international le plus prestigieux de l'industrie de la moto, l'EICMA MOTOR EXPO 2025 met en lumière l'avenir de la mobilité connectée et de la technologie deux-roues intelligente, en rassemblant des innovateurs, des fabricants et des pilotes du monde entier.

Écosystème IoT de la conduite intelligente d'ASMAX : la liberté de se connecter

À l'EICMA 2025, ASMAX s'est démarqué avec son écosystème IoT de conduite intelligente intégré, connectant de manière transparente des casques intelligents, des casques d'intercom, des caméras, des gilets climatisés et des systèmes de contrôle avancés. Ensemble, ils offrent une expérience de conduite axée sur la sécurité, la connectivité et le confort.

Les derniers casques Bluetooth d'ASMAX illustrent sa vision de la conduite intelligente. Les principales innovations sont les suivantes :

Interphone Mesh fluide : grâce à la technologie pionnière Smart Mesh Control (SMC) d'ASMAX, jusqu'à 10 pilotes peuvent se relier instantanément et sans difficulté. La commutation adaptative « MESH + 5G », unique au monde, garantit une communication fluide et ininterrompue sur des distances allant jusqu'à 3 km.

grâce à la technologie pionnière Smart Mesh Control (SMC) d'ASMAX, jusqu'à 10 pilotes peuvent se relier instantanément et sans difficulté. La commutation adaptative « MESH + 5G », unique au monde, garantit une communication fluide et ininterrompue sur des distances allant jusqu'à 3 km. Réduction du bruit (ENC) intelligente : la technologie ENC à réseau neuronal avancé filtre les bruits du vent et du moteur, ce qui permet de conserver une voix cristalline même à 160 km/h.

la technologie ENC à réseau neuronal avancé filtre les bruits du vent et du moteur, ce qui permet de conserver une voix cristalline même à 160 km/h. Expérience audio immersive : chaque casque est réglé par des ingénieurs audio de renommée mondiale, dont les spécialistes des Grammy Labs de Bongiovi Acoustic Labs, ce qui permet d'obtenir un son riche et immersif pour la musique et l'interphonie.

chaque casque est réglé par des ingénieurs audio de renommée mondiale, dont les spécialistes des Grammy Labs de Bongiovi Acoustic Labs, ce qui permet d'obtenir un son riche et immersif pour la musique et l'interphonie. Interaction intelligente et personnalisation : les pilotes peuvent gérer leurs casques via des commandes vocales IA et l'application ASMAX WORLD, en choisissant parmi quatre modes de couplage flexibles, Group, CloudTalk, MAX, Free, avec des mises à jour OTA (Over-the-Air) qui maintiennent les fonctionnalités à jour.

En fusionnant l'IA, les réseaux de capteurs et les données en temps réel, ASMAX transforme la conduite traditionnelle en une expérience plus intelligente, plus sûre et plus intuitive. Son écosystème interconnecté offre aux pilotes la liberté, la conscience et le contrôle sur chaque trajet.

À propos d'ASMAX

ASMAX, une marque de Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise dans les domaines de l'IoT, des appareils intelligents et des systèmes de communication extérieurs. Dédié à la construction d'un écosystème IoT mondial pour les sports de plein air, ASMAX fournit des solutions innovantes qui améliorent la sécurité, la connectivité et le plaisir de rouler.

Pour plus d'informations, visitez le site www.asmaxmoto.com ou découvrez les innovations ASMAX au stand O84, Hall 9, EICMA 2025 Milan.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2816650/ASMAX_at_EICMA_2025.mp4