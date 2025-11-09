ASMAX presenta l'ecosistema IoT di nuova generazione per la guida intelligente a EICMA 2025

MILANO, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 4 al 9 novembre 2025, ASMAX, produttore leader a livello mondiale di soluzioni intelligenti per la comunicazione rivolte agli amanti delle attività all'aria aperta, ha presentato la sua gamma di soluzioni di guida intelligente di nuova generazione basate sull'intelligenza artificiale all'edizione EICMA 2025, la principale esposizione motociclistica al mondo che si tiene a Milano. La presentazione ha incluso i prodotti di punta Future1 EVA R, Future1, F1 PRO MAX, F1 PRO e S2, che formano un ecosistema IoT intelligente progettato per ridefinire la guida connessa in tutto il mondo.

ASMAX Showcase at EICMA 2025

EICMA 2025: il palcoscenico globale per l'innovazione delle due ruote

Considerato l'evento internazionale più prestigioso nel settore motociclistico, EICMA MOTOR EXPO 2025 mette in luce il futuro della mobilità connessa e della tecnologia intelligente su due ruote, riunendo innovatori, produttori e motociclisti da tutto il mondo.

Ecosistema IoT per guida intelligente ASMAX: libertà di connessione

All'edizione EICMA 2025, ASMAX si è distinta con il suo ecosistema IoT integrato per guida intelligente, che collega in modo fluido caschi intelligenti, cuffie interfoniche, telecamere, giubbotti con aria condizionata e sistemi di controllo avanzati. Tutti questi elementi offrono assieme un'esperienza di guida incentrata su sicurezza, connettività e comfort.

I più recenti auricolari Bluetooth di ASMAX sono la dimostrazione della sua idea di una guida intelligente. Le innovazioni principali includono:

Comunicazione fluida con Mesh Intercom: grazie al sistema all'avanguardia Smart Mesh Control (SMC) di ASMAX, i motociclisti possono connettersi senza sforzo in gruppi composti da un massimo di 10 persone. La tecnologia unica al mondo di commutazione adattiva "MESH + 5G" garantisce una comunicazione fluida e ininterrotta su distanze fino a 3 km.

grazie al sistema all'avanguardia Smart Mesh Control (SMC) di ASMAX, i motociclisti possono connettersi senza sforzo in gruppi composti da un massimo di 10 persone. La tecnologia unica al mondo di commutazione adattiva "MESH + 5G" garantisce una comunicazione fluida e ininterrotta su distanze fino a 3 km. Riduzione intelligente del rumore ENC: la tecnologia avanzata della rete neurale ENC filtra il rumore del vento e del motore, mantenendo una voce cristallina anche a 160 km/h.

la tecnologia avanzata della rete neurale ENC filtra il rumore del vento e del motore, mantenendo una voce cristallina anche a 160 km/h. Esperienza audio immersiva: ogni cuffia è messa a punto da ingegneri audio di altissimo livello, tra cui specialisti di livello Grammy presso Bongiovi Acoustic Labs, per offrire un suono ricco e avvolgente sia per la musica che per l'intercomunicazione.

ogni cuffia è messa a punto da ingegneri audio di altissimo livello, tra cui specialisti di livello Grammy presso Bongiovi Acoustic Labs, per offrire un suono ricco e avvolgente sia per la musica che per l'intercomunicazione. Interazione e personalizzazione intelligenti: i motociclisti possono gestire le proprie cuffie tramite i comandi vocali IA e l'app ASMAX WORLD, scegliendo tra quattro modalità di associazione flessibili (Group, CloudTalk, MAX, Free), con aggiornamenti OTA che mantengono le funzionalità sempre aggiornate.

Grazie all'integrazione di IA, reti di sensori e dati in tempo reale, ASMAX trasforma la guida tradizionale in un'esperienza più intelligente, sicura e intuitiva. Il suo ecosistema interconnesso offre ai motociclisti libertà, consapevolezza e controllo in ogni viaggio.

Informazioni su ASMAX

ASMAX, un marchio di Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., vanta oltre 20 anni di esperienza negli ambiti di IoT, dispositivi intelligenti e sistemi di comunicazione per esterni. Dedicato alla creazione di un ecosistema IoT globale per gli sport all'aria aperta, ASMAX offre soluzioni innovative che migliorano la sicurezza, la connettività e il piacere di guidare.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.asmaxmoto.com, o è possibile scoprire le innovazioni ASMAX allo stand O84, padiglione 9, EICMA 2025 Milano.

