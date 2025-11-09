ASMAX presenta el ecosistema IoT de conducción inteligente de próxima generación en EICMA 2025

MILAN, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 4 al 9 de noviembre de 2025, ASMAX, un fabricante líder mundial de soluciones de comunicación inteligente para los amantes de las actividades al aire libre, presentó su línea de productos de conducción inteligente de última generación con IA en EICMA 2025, la principal feria mundial de motocicletas, celebrada en Milán. La muestra incluyó productos estrella como Future1 EVA R, Future1, F1 PRO MAX, F1 PRO y S2, que conforman un ecosistema IoT inteligente diseñado para redefinir la conducción conectada a nivel mundial.

ASMAX Showcase at EICMA 2025

EICMA 2025: El escenario global para la innovación en dos ruedas

Como el evento internacional más prestigioso de la industria de la motocicleta, EICMA MOTOR EXPO 2025 destaca el futuro de la movilidad conectada y la tecnología inteligente de dos ruedas, reuniendo a innovadores, fabricantes y motociclistas de todo el mundo.

Ecosistema IoT de conducción inteligente de ASMAX: Libertad para conectar

En EICMA 2025, ASMAX destacó con su ecosistema IoT de conducción inteligente integrado, que conecta a la perfección cascos inteligentes, intercomunicadores, cámaras, chalecos con aire acondicionado y sistemas de control avanzados. Juntos, ofrecen una experiencia de conducción centrada en la seguridad, la conectividad y la comodidad.

Los nuevos auriculares Bluetooth de ASMAX demuestran su visión de una conducción inteligente. Entre sus principales innovaciones se incluyen:

Intercomunicador Mesh sin interrupciones: Gracias al innovador sistema Smart Mesh Control (SMC) de ASMAX, los motociclistas pueden conectarse fácilmente en grupos de hasta 10. La exclusiva tecnología de conmutación adaptativa "MESH + 5G" garantiza una comunicación fluida e ininterrumpida en distancias de hasta 3 km.

Gracias al innovador sistema Smart Mesh Control (SMC) de ASMAX, los motociclistas pueden conectarse fácilmente en grupos de hasta 10. La exclusiva tecnología de conmutación adaptativa "MESH + 5G" garantiza una comunicación fluida e ininterrumpida en distancias de hasta 3 km. Reducción de ruido ENC inteligente: La avanzada tecnología ENC de red neuronal filtra el ruido del viento y del motor, manteniendo una voz nítida incluso a 160 km/h.

Reducción de ruido ENC inteligente: La avanzada tecnología ENC de red neuronal filtra el ruido del viento y del motor, manteniendo una voz nítida incluso a 160 km/h.

Experiencia de audio envolvente: Cada auricular está optimizado por ingenieros de audio de renombre mundial, incluyendo especialistas galardonados con premios Grammy en Bongiovi Acoustic Labs, ofreciendo un sonido rico e inmersivo tanto para música como para intercomunicación.

Interacción y personalización inteligentes: Los motociclistas pueden gestionar sus auriculares mediante comandos de voz con IA y la aplicación ASMAX WORLD, seleccionando entre cuatro modos de emparejamiento flexibles: Grupo, CloudTalk, MAX y Libre. Las actualizaciones OTA mantienen las funciones al día.

Al combinar inteligencia artificial, redes de sensores y datos en tiempo real, ASMAX transforma la experiencia de conducción tradicional en una experiencia más inteligente, segura e intuitiva. Su ecosistema interconectado proporciona a los motociclistas libertad, conocimiento y control en cada viaje.

Acerca de ASMAX

ASMAX, marca de Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., cuenta con más de 20 años de experiencia en IoT, dispositivos inteligentes y sistemas de comunicación para exteriores. Dedicada a crear un ecosistema global de IoT para deportes al aire libre, ASMAX ofrece soluciones innovadoras que mejoran la seguridad, la conectividad y la experiencia de montar en bicicleta.

Para más información, visite www.asmaxmoto.com o explore las innovaciones de ASMAX n Booth O84, Hall 9, EICMA 2025 Milan.

