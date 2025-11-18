Association entre Hyland et Tribun Health pour proposer une pathologie numérique intelligente de nouvelle génération

Hyland élargit sa gamme d'imagerie d'entreprise avec une plateforme de pathologie numérique agentique qui simplifie les flux de travail de diagnostic, renforce la collaboration et améliore les résultats dans les établissements de santé du monde entier

CLEVELAND, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, pionnier du Content Innovation Cloud™, et Tribun Health, leader de la pathologie numérique, ont uni leurs forces pour faire progresser les flux de travail en pathologie en intégrant la plateforme avancée de Tribun Health aux solutions d'imagerie d'entreprise de Hyland. Cette synergie place l'IA de pointe et la technologie numérique au cœur des diagnostics, en permettant aux pathologistes de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

« Ce partenariat entre Hyland et Tribun Health place les structures de santé à l'avant-garde de la pathologie numérique agentique », a déclaré Michael Campbell, directeur des produits chez Hyland. « Ensemble, nous établissons la nouvelle norme des diagnostics basés sur les données, en fournissant des diagnostics plus rapides et plus précis qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients, tout en renforçant notre engagement commun en faveur de l'innovation dans le domaine des soins de santé. »

« Il est bien connu que les flux de travail en pathologie sont complexes, car ils impliquent des données massives, des délais critiques et des besoins de collaboration fréquents », a ajouté Jean-François Pomerol, directeur général de Tribun Health. « En combinant la plateforme de pathologie IA de Tribun Health, CaloPix®, avec les capacités d'imagerie d'entreprise éprouvées de Hyland, nous promouvons une solution de bout en bout qui répond à ces complexités en aidant les organisations de soins de santé à transformer radicalement leur flux de travail et leurs capacités de diagnostic. »

Améliorer l'expérience des patients grâce à la pathologie numérique

Cette toute nouvelle solution regroupe et archive les images brutes de pathologie numérique et les images de lames entières (WSI) avec celles obtenues en radiologie, en cardiologie et par d'autres spécialités d'imagerie pour donner aux cliniciens une vue unique et complète de l'ensemble du dossier d'imagerie de chaque patient. Principaux avantages :

Intégration avancée : Les solutions complètes d'imagerie d'entreprise de Hyland, notamment les archives non liées à un fournisseur Acuo et NilRead, sont conçues pour s'intégrer aux solutions de pathologie de Tribun Health, comme sa MacroCam intelligente, sa plateforme CaloPix et ses applications de diagnostic, afin d'améliorer considérablement l'efficacité et la cohérence du flux de travail en pathologie numérique.





Optimisation des flux de travail : Cette solution combinée facilitera la collaboration interdisciplinaire entre la pathologie, la radiologie et d'autres spécialités, tout en intégrant l'imagerie médicale multiformat dans un système unifié.





Technologie d'avenir : Le soutien à la normalisation de l'imagerie numérique et de la communication en médecine (DICOM) dans l'imagerie pathologique et les diagnostics pilotés par l'IA permet aux prestataires de soins de santé de faire avancer la recherche et d'améliorer la prise de décision clinique.

« L'intégration des solutions d'imagerie médicale d'entreprise de Hyland avec la plateforme de pathologie IA de Tribun Health reflète une progression significative dans les diagnostics fondés sur les données », a commenté Mutaz Shegewi, directeur principal de la recherche, chargé de l'IA, des plateformes et des technologies destinées aux fournisseurs mondiaux de soins de santé chez IDC. « En unifiant les flux de travail de l'imagerie médicale et de la pathologie numérique au sein d'un cadre intelligent et interopérable, ce partenariat contribue à relever des défis majeurs en matière de rapidité, de précision et de collaboration dans le domaine du diagnostic. Il illustre la manière dont l'IA et l'imagerie médicale avancée peuvent fonctionner ensemble pour améliorer l'efficacité clinique et favoriser de meilleurs résultats au bénéfice des patients. »

Hyland Healthcare fournit des solutions agentiques connectées qui permettent au contenu non structuré et à l'imagerie médicale de déployer toute leur valeur dans les entreprises de soins de santé. En s'intégrant de manière transparente aux systèmes centraux tels que les dossiers médicaux électroniques, la plateforme de Hyland consolide les documents, les images et les données cliniques dans un flux de travail unique et intelligent qui rationalise les opérations, accélère les diagnostics et donne aux prestataires les moyens de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides en vue d'améliorer les résultats pour les patients. Bénéficiant de la confiance de plus de la moitié des systèmes de santé des États-Unis, les solutions de Hyland facilitent l'interopérabilité, l'automatisation et l'évolutivité afin de répondre aux exigences en constante évolution des soins de santé modernes.

L'avenir de l'imagerie d'entreprise commence ici. Venez découvrir la pathologie numérique intelligente de Hyland et de Tribun Health au congrès RSNA 2025 -- stand nº 1322, McCormick Place.

Pour obtenir plus d'informations sur la plateforme et les solutions proposées par Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com.

À propos de Hyland

Hyland permet aux entreprises de disposer de solutions unifiées de gestion intelligente des contenus, des processus et des applications, afin d'obtenir des informations approfondies qui stimulent l'innovation. Les solutions de Hyland, plébiscitées par des milliers d'organisations dans le monde, notamment de nombreuses entreprises du classement Fortune 100, redéfinissent fondamentalement la façon dont les équipes fonctionnent et s'engagent auprès des clients. Pour obtenir plus d'informations sur Hyland, ses produits et ses solutions, veuillez consulter le site Hyland.com.

À propos de Tribun Health

Leader mondial de la pathologie numérique, Tribun Health est à l'origine de la plateforme CaloPix®, lauréate du prix Best in KLAS, titulaire du marquage CE et approuvée par Santé Canada et par la FDA pour une utilisation clinique. Ses solutions de pathologie contribuent à améliorer l'efficacité du flux de travail, la précision du diagnostic et les résultats pour les patients. Notre mission est simple : assurer à chaque patient atteint d'un cancer un diagnostic rapide et éclairé, parce que chaque minute compte. En faisant progresser la pathologie grâce à des innovations de pointe, Tribun Health façonne l'avenir des traitements du cancer. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Tribun.Health.

