Hyland und Tribun Health gehen Partnerschaft ein, um intelligente digitale Pathologie der nächsten Generation anzubieten

Hyland erweitert sein Enterprise-Imaging-Portfolio um eine agentenbasierte digitale Pathologieplattform, die Diagnoseprozesse vereinfacht, die Zusammenarbeit verbessert und die Ergebnisse in Gesundheitsorganisationen weltweit optimiert

CLEVELAND, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud™, und Tribun Health, Tribun Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Pathologie, haben sich zusammengetan, um die Arbeitsabläufe in der Pathologie durch die Integration der fortschrittlichen Plattform von Tribun Health mit den Enterprise-Imaging-Lösungen von Hyland zu verbessern. Diese Synergie stellt modernste KI- und Digitaltechnologie in den Mittelpunkt der Diagnostik und ermöglicht Pathologen ein schnelleres und intelligenteres Arbeiten.

„Diese Partnerschaft zwischen Hyland und Tribun Health versetzt Gesundheitsorganisationen an die Spitze der agentenbasierten digitalen Pathologie", sagte Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für datengesteuerte Diagnostik, liefern schnellere und präzisere Diagnosen und verbessern die Behandlungsergebnisse für Patienten, während wir gleichzeitig unser gemeinsames Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen bekräftigen."

„Pathologie-Workflows sind bekanntermaßen komplex, mit riesigen Datensätzen, kritischen Zeitvorgaben und häufigen Anforderungen an die Zusammenarbeit", sagte Jean-François Pomerol, CEO bei Tribun Health. „Durch die Kombination der führenden KI-Pathologieplattform CaloPix®von Tribun Health mit den bewährten Enterprise-Imaging-Funktionen von Hyland entwickeln wir eine End-to-End-Lösung, die diese Komplexität bewältigt, indem sie Gesundheitsorganisationen in die Lage versetzt, ihre Workflows und Diagnosemöglichkeiten grundlegend zu verändern."

Bessere Patientenerfahrungen durch digitale Pathologie

Diese völlig neue Lösung aggregiert und archiviert digitale Pathologie-Gesamtbilder und Whole Slide Images (WSI) zusammen mit Radiologie-, Kardiologie- und anderen Bildgebungsdaten und bietet Ärzten einen einzigen, umfassenden Überblick über die vollständigen Bildgebungsdaten jedes Patienten. Die wichtigsten Vorteile sind:

Erweiterte Integration: Die umfassenden Enterprise-Imaging-Lösungen von Hyland, darunter Acuo Vendor Neutral Archive (VNA) und NilRead, werden so konzipiert sein, dass sie sich in die Pathologielösungen von Tribun Health integrieren lassen, darunter die intelligente MacroCam, die CaloPix-Plattform und Diagnoseanwendungen, um die Effizienz und Konsistenz der Arbeitsabläufe in der digitalen Pathologie radikal zu verbessern.





Optimierte Arbeitsabläufe: Diese kombinierte Lösung ermöglicht die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pathologie, Radiologie und anderen Fachgebieten und integriert gleichzeitig medizinische Bildgebung in verschiedenen Formaten in einem einheitlichen System.





Diese kombinierte Lösung ermöglicht die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pathologie, Radiologie und anderen Fachgebieten und integriert gleichzeitig medizinische Bildgebung in verschiedenen Formaten in einem einheitlichen System. Zukunftsweisende Technologie: Die Unterstützung der DICOM-Standardisierung (Digital Imaging and Communications in Medicine) in der pathologischen Bildgebung und der KI-gestützten Diagnostik versetzt Gesundheitsdienstleister in die Lage, die Forschung voranzutreiben und die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern.

„Die Integration der medizinischen Bildgebungslösungen von Hyland in die KI-Pathologieplattform von Tribun Health spiegelt einen bedeutenden Fortschritt in der datengestützten Diagnostik wider", sagte Mutaz Shegewi, Senior Research Director, Worldwide Healthcare Provider AI, Platforms and Technologies bei IDC. „Durch die Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe in der medizinischen Bildgebung und der digitalen Pathologie innerhalb eines intelligenten, interoperablen Rahmens begegnet diese Partnerschaft den wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Diagnosegeschwindigkeit, Genauigkeit und Zusammenarbeit. Sie veranschaulicht, wie KI und fortschrittliche medizinische Bildgebung zusammenwirken können, um die klinische Effizienz zu steigern und bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen."

Hyland Healthcare bietet vernetzte, agentenbasierte Lösungen, die den Wert unstrukturierter Inhalte und der medizinischen Bildgebung in Unternehmen des Gesundheitswesens erschließen. Durch die nahtlose Integration in Kernsysteme wie EMRs konsolidiert die Plattform von Hyland Dokumente, Bilder und klinische Daten in einem einzigen, intelligenten Workflow. Dadurch werden Abläufe optimiert, Diagnosen beschleunigt und Anbieter in die Lage versetzt, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen, die die Behandlungsergebnisse verbessern. Die Lösungen von Hyland, denen mehr als die Hälfte der US-Gesundheitssysteme vertrauen, unterstützen Interoperabilität, Automatisierung und Skalierbarkeit, um den sich wandelnden Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht zu werden.

Die Zukunft der Unternehmensbildgebung beginnt hier. Entdecken Sie die intelligente digitale Pathologie von Hyland + Tribun Health auf der RSNA 2025 - Stand Nr. 1322, McCormick Place.

Weitere Informationen über Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit einheitlichen Lösungen für Content, Prozesse und Anwendungsintelligenz und erschließt so tiefgreifende Erkenntnisse, die Innovationen vorantreiben. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie definieren die Arbeitsweise von Teams und deren Interaktion mit ihren Kunden grundlegend neu. Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

Informationen zu Tribun Health

Tribun Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Pathologie und bietet die mit dem Best in KLAS Award ausgezeichnete Plattform CaloPix® an, die CE-zertifiziert, von Health Canada zugelassen und von der FDA für den klinischen Einsatz freigegeben ist. Die Pathologielösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Effizienz der Arbeitsabläufe, die Diagnosegenauigkeit und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Unser Auftrag ist einfach: sicherzustellen, dass jeder Krebspatient eine rechtzeitige und fundierte Diagnose erhält - denn jeder Moment zählt. Durch die Weiterentwicklung der Pathologie mit modernsten Innovationen gestaltet Tribun Health die Zukunft der Krebsbehandlung. Weitere Informationen finden Sie unter Tribun.Health.

