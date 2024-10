ATR optimiert die Bestandsverwaltung mit Syncron

Führender Hersteller von Regionalflugzeugen stärkt seine Servicekapazitäten mit KI-gesteuerter Effizienz und prädiktiver Analytik

STOCKHOLM, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Syncron, ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Service Lifecycle Management, gab heute bekannt, dass ATR, der weltweit führende Hersteller von Regionalflugzeugen, sich für die Teileplanungssoftware von Syncron entschieden hat, um die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Konsistenz seines Bestandsmanagements zu verbessern.

ATR 72-600 prototype: Air to Air over "Le Bassin d'Arcachon" and "La Dune du Pyla"

ATR mit Sitz in Blagnac, Frankreich, ist bekannt für seine innovativen, effizienten und emissionsarmen Flugzeuge, die von 200 Fluggesellschaften in über 100 Ländern geflogen werden. In einem schwierigen globalen Kontext, in dem die Lieferketten in der gesamten Branche instabil sind, war eine moderne Lösung erforderlich, um die Verpflichtung des Unternehmens zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen zu unterstützen. Das Unternehmen ist seit einem Jahr wieder auf Wachstumskurs und benötigte eine Lösung, die mit dem Betrieb mitwachsen kann. ATR hat sich für die Cloud-basierte Plattform von Syncron entschieden, um seine Inventaroperationen zu optimieren und sein Engagement für die Beschleunigung nachhaltiger Verbindungen zu den 1.300 Flughäfen, die ATR-Flugzeuge bedienen, zu unterstützen.

Die Plattform Parts Planning von Syncron wird ATR helfen, die komplexen Nachfragemuster für seine Flugzeugteile und Bestände besser vorherzusagen. Mithilfe von KI, maschinellem Lernen und fortschrittlichen Analysen verfolgt die Ersatzteilplanung genau die Nachfragetrends und konfiguriert fortschrittliche Simulationen, um den Bedarf an Ersatzteilservice zu planen und vorherzusagen, die Verfügbarkeit zu maximieren, den Ausschuss zu minimieren und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, indem unnötige oder übereilte Bestellungen vermieden werden.

„Unsere oberste Priorität ist es, unseren Airline-Kunden innovative, effiziente und verantwortungsbewusste Flugzeugtechnologie zu liefern und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Aftermarket-Support zu bieten", sagte Costantino Chiancarella, Leiter der BU Ersatzteile und Materialwirtschaft bei ATR. „Durch die Umstellung unserer Abläufe auf die Teileplanungslösung von Syncron werden wir die Geschwindigkeit und Effizienz unserer Dienstleistungen verbessern, unsere hohen Standards der Kundenzufriedenheit beibehalten und unsere Partnerschaften stärken, während wir weiter wachsen."

Die Entwicklung der Syncron-Plattform wird durch die starken Partnerschaften mit den Kunden geprägt. In enger Zusammenarbeit mit ATR hat Syncron begonnen, wertvolle Verbesserungen zu identifizieren, die den einzigartigen Anforderungen und Komplexitäten der Luftfahrtindustrie gerecht werden. Diese Zusammenarbeit stellt nicht nur sicher, dass unmittelbare Bedürfnisse befriedigt werden, sondern auch, dass das Streben nach Innovation fortgesetzt wird, um sowohl Syncron als auch ATR für den langfristigen Erfolg in einer sich ständig wandelnden Branche zu positionieren.

„Wir bei ATR wissen, dass wir in Syncron einen engagierten Partner gefunden haben, und sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zu einer langen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung führen wird", sagte Roman Peisson, Leiter der Bestandsplanung bei ATR. „Als wir uns auf die Suche nach einem neuen, fortschrittlichen Planungssystem machten, war es unser Ziel, einen Partner zu finden, der genauso in unser Wachstum investiert wie wir selbst. Wir freuen uns, dass wir diesen mit Syncron gefunden haben."

„Eine präzise Teileplanung ist in dynamischen, komplexen Lieferketten des Ersatzteilmarktes wie dem Flugzeugbau unerlässlich", sagte Claudine Bianchi, Marketingleiterin bei Syncron. „Unsere Software gibt ATR Klarheit und Kontrolle über ihre Bestandsdaten, um ihre Serviceorganisation zu optimieren, ihre Kunden besser zu bedienen und ihr Wachstum zu beschleunigen. Der Einsatz von Syncron Parts Planning bei ATR wird dem Unternehmen dabei helfen, sein Wachstum im Einklang mit seiner Mission der nachhaltigen, kontinuierlichen Innovation zu steuern und einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche auszuüben."

Informationen zu Syncron

Syncron hilft Herstellern und Händlern, aus der neuen Servicewirtschaft Kapital zu schlagen, indem es die Kundenbindung erhöht und die Rentabilität des Aftermarkets optimiert. Die integrierte, skalierbare, hochmoderne Service-Lifecycle- Management-Cloud-Plattform (SLM) von Syncron stellt Daten in den Mittelpunkt des Aftermarket-Geschäfts, um Servicesynergien und erhebliche Umsatzchancen zu erschließen. Sie hilft Unternehmen dabei, sich durch außergewöhnliche Kundenerfahrungen im Aftermarket zu differenzieren. Die weltweit führenden Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SLM-SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter syncron.com.

Informationen zu ATR

ATR ist mit seinen ATR 42 und 72, den meistverkauften Flugzeugen im Marktsegment der Flugzeuge mit weniger als 90 Sitzen, der weltweit führende Hersteller von Regionalflugzeugen. Die verbindende Vision des Unternehmens ist es, nachhaltige Verbindungen für Menschen, Gemeinden und Unternehmen zu beschleunigen, unabhängig davon, wie weit sie entfernt sind. ATR-Flugzeuge, die von rund 200 Fluggesellschaften in über 100 Ländern eingesetzt werden, eröffneten im Jahr 2023 160 neue Routen, die die Entwicklung von Gebieten erleichtern und den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung ermöglichen. Dank des Fokus von ATR auf kontinuierliche Innovation und der Effizienz der Turboprop-Technologie sind ATR-Flugzeuge die fortschrittlichsten, vielseitigsten, kostengünstigsten und emissionsärmsten Regionalflugzeuge auf dem Markt und stoßen 45 % weniger CO2 aus als Regionaljets ähnlicher Größe. Im Januar 2022 haben wir das erste Verkehrsflugzeug mit 100 % SAF in beiden Triebwerken geflogen. ATR ist ein Joint-Venture zwischen Airbus und Leonardo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2537225/Syncron_ATR_100151_BD.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg