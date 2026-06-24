Au salon Intersolar Europe 2026, Envision expose ses systèmes énergétiques intégrés en vue de fournir une énergie propre pilotable pour l'IA, l'industrie et les réseaux électriques

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'entreprise Envision a présenté aujourd'hui ses solutions intégrées de système électrique au salon Intersolar Europe 2026, illustrant ainsi comment elle relie, stocke et coordonne l'énergie au sein d'une architecture de bout en bout.

Envision Gen 8: 4.X MWh Long Duration Energy System

Pour ses débuts en Europe, la gamme comprend le système d'alimentation de l'IA d'Envision, destiné aux centres de données d'IA, le système de stockage d'énergie à long terme de 4,X MWh de 8e génération, et la solution hybride « tout en un » d'énergie éolienne, solaire et de stockage, qui intègre l'onduleur solaire mis au point en interne par Envision.

Cette démonstration reflète l'approche globale d'Envision, qui couvre à la fois les cellules de batterie, les systèmes de stockage d'énergie, l'électronique de puissance, les plateformes numériques et la coordination en temps réel. Ces solutions répondent à trois scénarios cruciaux : alimenter les infrastructures d'IA, stabiliser les réseaux comportant une forte part d'énergies renouvelables et accélérer la décarbonation industrielle.

« Le principal frein au développement de l'IA et à la croissance industrielle réside de plus en plus dans le problème de la disponibilité d'une énergie fiable, abordable et à faible empreinte carbone », a déclaré Kevin Huang, vice-président directeur et président de la gamme de produits de stockage d'énergie chez Envision. « La prochaine étape de la transition énergétique ne sera pas uniquement déterminée par le coût du wattheure, mais par la compétitivité de l'ensemble du système électrique. Notre objectif est de faire en sorte que les énergies renouvelables soient non seulement propres, mais aussi stables, pilotables et économiquement compétitives à grande échelle. »

Système d'alimentation de l'IA : une infrastructure énergétique propre et fiable pour les centres de données d'IA

Le système d'alimentation de l'IA proposé par Envision répond à un défi majeur pour les infrastructures d'IA : la demande en puissance de calcul augmente plus rapidement que l'offre en électricité propre, stable et à des prix compétitifs qui est nécessaire pour la satisfaire.

S'appuyant sur des modèles d'IA physique, le système coordonne la production d'électricité, l'interaction avec le réseau, le stockage et les charges informatiques à travers trois niveaux : des systèmes hybrides d'énergie éolienne, solaire et de stockage raccordés au réseau, des systèmes de stockage d'énergie par batterie formant réseau au niveau des postes à moyenne tension, ainsi qu'une architecture électrique de 800 V CC intégrant la technologie des transformateurs à semi-conducteurs (SST) et le stockage d'énergie.

Le conteneur SST de 2,5 MW d'Envision convertit une tension d'entrée de 10/13,8 kV CA en une tension de sortie de 800 V CC, avec un rendement de conversion maximal de 98,5 % et une réduction de la consommation de cuivre pouvant aller jusqu'à 80 %.

Pour répondre aux besoins énergétiques dynamiques des centres de données d'IA, Envision propose deux solutions complémentaires de stockage d'énergie en 800 V CC. Pour l'alimentation de secours et le déplacement des charges énergétiques sur plusieurs heures, le système de stockage compact d'Envision, basé sur la technologie au lithium-fer-phosphate (LFP), fournit une puissance pouvant atteindre 2,5 MW avec une autonomie minimale de deux heures. Pour un lissage rapide de la puissance et une atténuation des fortes fluctuations de charge liées à l'IA, la solution au sodium-ion d'Envision se charge et se décharge en quelques minutes, offrant ainsi une grande stabilité thermique, une puissance élevée et une longue durée de vie.

Ensemble, ces technologies permettent aux centres de données d'IA de fonctionner avec une efficacité et une résilience accrues, tout en tirant davantage parti des énergies renouvelables et en s'adaptant aux profils de charge de plus en plus dynamiques des grappes de processeurs graphiques avancés.

Dans le cadre de déploiements de projets, le système d'alimentation de l'IA d'Envision a démontré sa capacité à améliorer considérablement l'efficacité énergétique des systèmes informatiques, à renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en énergie renouvelable pour les charges informatiques, à réduire les délais de mise en service du réseau et à libérer des capacités supplémentaires exploitables à partir des ressources existantes du réseau, en fonction des conditions propres à chaque projet.

Le système d'alimentation de l'IA d'Envision est déjà opérationnel au sein du parc industriel à zéro émission nette de l'entreprise à Chifeng, où il soutient un projet pionnier de coordination de la puissance de calcul développé en collaboration avec Tencent, une société technologique de premier plan dans le domaine des services d'informatique en nuage et d'IA. À Ulaan Chab, Envision construit par ailleurs l'Envision Galaxy Campus, un centre de données d'IA à l'échelle du gigawatt, alimenté par des énergies renouvelables directement raccordées au réseau, en vue de démontrer comment une infrastructure d'IA peut être conçue dès le départ autour d'une énergie propre pilotable.

Ce projet constitue également la base de « Mission Gobi », l'initiative mondiale d'Envision visant à créer, d'ici à 2030, une capacité de 5 GW de centres de données d'IA écologiques dans les régions désertiques et arides.

LDES de 8e génération : stockage à long terme formant réseau pour les systèmes électriques comprenant une forte proportion d'énergies renouvelables

Envision a en outre lancé son système de stockage d'énergie à long terme de 4,X MWh de 8e génération, spécialement conçu pour les réseaux présentant une forte proportion d'énergies renouvelables et pour garantir un approvisionnement électrique stable.

Construit à partir des cellules mises au point en interne par Envision et de sa technologie de système de conversion de puissance (PCS) en chaîne à base de carbure de silicium (SiC), ce système offre une capacité de surcharge de 250 % pour les applications formant réseau, ce qui lui permet de conserver un véritable comportement de source de tension lors des transitoires importants évalués dans les études d'impact sur le réseau, afin d'aider les développeurs à se positionner favorablement sur le marché des services commerciaux de formation de réseau.

Prévu pour une durée de vie de 25 ans, le système prend en charge une durée de stockage de 8 à 16 heures et affiche un rendement aller-retour pouvant atteindre 91 %. Dans les cas où cela s'applique, cette solution devrait augmenter le taux de rendement interne des projets de 1 à 3 points de pourcentage grâce à un déploiement compact, à une efficacité accrue du système et à une meilleure valeur de fonctionnement à long terme.

Le système de 8e génération améliore la précision de la mesure de l'état de charge jusqu'à 2 % et fonctionne à des niveaux sonores inférieurs de 15 dB(A) aux normes du secteur. Pensé pour les environnements difficiles, il assure des performances fiables à des températures comprises entre -40 °C et 50 °C, et propose en option une protection anticorrosion de classe C5H. Son architecture modulair réduit son encombrement de plus de 30 % par rapport aux systèmes classiques de 5 à 7 MWh, tout en conservant un poids unitaire inférieur à 30 tonnes afin de faciliter le transport et l'installation.

Solution hybride « tout en un » : coordination de l'énergie éolienne, solaire et du stockage grâce à une technologie d'onduleur mise au point en interne

La solution hybride d'énergie éolienne, solaire et de stockage d'Envision fournit une énergie propre pilotable en continu aux clients industriels et aux services d'utilité publique tout au long du cycle de vie des projets, de la conception à l'exploitation à long terme, en passant par la mise en service.

Au salon Intersolar Europe 2026, Envision a présenté pour la première fois en Europe son onduleur photovoltaïque de chaîne raccordé au réseau, qui vient encore enrichir cette solution. Envision associe dans ce nouveau produit son électronique de puissance développée en interne à une plateforme de coordination en temps réel pour permettre une exploitation intégrée de l'énergie solaire et du stockage au sein d'une architecture de système unique.

Garantissant une coordination à l'échelle de la milliseconde, du niveau du module jusqu'à celui de la centrale, cette solution améliore les performances des systèmes, leur fiabilité et la rentabilité des projets.

Pour les clients industriels, l'approche « source-réseau-charge-stockage » adoptée par Envision coordonne la production d'énergie renouvelable sur site, le stockage, le raccordement au réseau et la consommation d'énergie afin de réduire les coûts et d'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique.

Envision propose enfin des services couvrant l'ensemble du cycle de vie, qui vont de la prévision à la planification, en passant par le pilotage et l'exploitation, en vue d'aider ses clients à optimiser leurs performances, dès la conception du projet et même après plusieurs décennies de fonctionnement.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.envision-group.com/