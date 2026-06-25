Envision демонстрирует интегрированные энергетические системы на выставке Intersolar Europe 2026 для доставки диспетчерской чистой энергии для ИИ, промышленности и электросетей

МЮНХЕН, 25 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Envision сегодня представила возможности своей интегрированной энергосистемы на выставке Intersolar Europe 2026, продемонстрировав, как она объединяет и хранит энергию, а также управляет ею в сквозной архитектуре.

В рамках дебюта в Европе была представлена линейка продукции Envision, которая включает в себя энергосистему для ИИ для центров обработки данных ИИ, систему долгосрочного хранения энергии Gen 8 формата 4.X MWh и полнофункциональное гибридное решение для хранения энергии ветра и солнца с собственным солнечным инвертором Envision.

Envision Gen 8: 4.X MWh Long Duration Energy System

Витрина продуктов компании отражает системный подход Envision и включает аккумуляторные батареи, системы хранения энергии, силовую электронику, цифровые платформы и координацию в реальном времени. Решения учитывают три критических сценария: энергоснабжение ИИ-инфраструктуры, стабилизация сетей с высоким содержанием возобновляемых источников энергии и ускорение промышленной декарбонизации.

«Узким местом для ИИ и промышленного роста все чаще становится наличие надежной, доступной и низкоуглеродной энергии», — сказал Кевин Хуанг (Kevin Huang), старший вице-президент и президент Линейки продуктов по хранению энергии, Envision. «Следующий этап энергетического перехода будет определяться не столько стоимостью одного ватт-часа, а конкурентоспособностью энергосистемы в целом. Наша цель — сделать возобновляемые источники энергии не только чистыми, но и стабильными, диспетчерскими и экономически конкурентоспособными при масштабировании».

Система энергоснабжения ИИ — чистая, надежная энергетическая инфраструктура для центров обработки данных ИИ

Система энергоснабжения для искусственного интеллекта Envision решает главную задачу для инфраструктуры искусственного интеллекта — спрос на вычисления растет быстрее, чем чистая, стабильная и конкурентоспособная по цене энергия, необходимая для его развития.

Основываясь на физических моделях ИИ, система координирует выработку электроэнергии, взаимодействие с сетью, хранение и вычисление нагрузок на трех уровнях: гибридные системы по хранению энергии ветра и солнца на стороне сети, система накопления энергии BESS, формирующая сеть на уровне подстанции среднего напряжения и силовая архитектура 800 В постоянного тока, объединяющая технологию твердотельного трансформатора (SST) с хранением энергии.

Контейнер Envision 2,5 МВт SST преобразует входное напряжение 10/13,8 кВ переменного тока в выходное напряжение 800 В постоянного тока, достигая эффективности преобразования до 98,5 % и сокращая использование меди до 80 %.

Для удовлетворения потребностей центров обработки данных ИИ в динамической мощности Envision предлагает два дополнительных решения для хранения энергии на 800 В постоянного тока. Для резервного питания и мультичасового переключения энергии компактная система хранения на основе LFP компании Envision обеспечивает до 2,5 МВт с продолжительностью два часа и более. Для быстрого сглаживания мощности и смягчения быстрых колебаний ИИ-нагрузки, натрий-ионное решение Envision заряжается и разряжается за несколько минут, обеспечивая высокую термическую стабильность, мощность и длительный срок службы.

Вместе эти технологии позволяют центрам обработки данных ИИ работать с большей эффективностью, устойчивостью и использованием возобновляемых источников энергии, поддерживая при этом все более динамичные профили нагрузки кластеров передовых графических процессоров.

При развертывании проекта энергосистема искусственного интеллекта Envision продемонстрировала потенциал для значительного повышения энергоэффективности вычислений, увеличения энергоснабжения за счет надежного возобновляемого источника для вычислительных нагрузок, сокращения сроков ввода в эксплуатацию сети и использования дополнительной полезной мощности из существующих сетевых ресурсов в зависимости от условий проекта.

Энергосистема искусственного интеллекта Envision уже работает в промышленном парке Chifeng Net-Zero компании, где она поддерживает новаторский проект по координации вычислительной мощности, разработанный совместно с Tencent, одной из ведущих технологических компаний в области облачных и ИИ-сервисов. В Уланкабе Envision также строит кампус Envision Galaxy, центр обработки данных ИИ в масштабе гигаватт, работающий напрямую от подключенного возобновляемого источника энергии, демонстрируя, как инфраструктура ИИ может быть с самого начала спланирована на основе чистой, диспетчерской энергии.

Он также обеспечивает основу для Mission Gobi, глобальной инициативы Envision по созданию к 2030 году зеленого центра обработки данных ИИ мощностью 5 ГВт в пустыне и засушливых регионах мира.

Gen 8 LDES — формирование сети длительного хранения для энергосистем с высокой долей возобновляемых источников энергии

Envision также запустила энергетическую систему длительного хранения Gen 8 формата 4.X MWh, специально разработанную для сетей с высокой долей возобновляемых источников энергии и стабильным энергоснабжением.

Построенная на собственных аккумуляторах Envision и технологии SiC String PCS, система обеспечивает возможность перегрузки на 250 % для сетеобразующих вариантов применения. Это поддерживает истинный характер источника напряжения во время больших переходных процессов, оценка которых проводилась в специальных исследованиях воздействия на сеть, помогая разработчикам конкурировать за коммерческие услуги по формированию сети.

Данная система поддерживает от 8 до 16 часов хранения, обеспечивает эффективность преобразования энергии до 91 % и рассчитана на 25-летний срок службы. В сценариях применения она предназначена для повышения внутренней нормы доходности проекта на 1 – 3 % за счет более высокой эффективности системы, компактного развертывания и операционной стоимости при длительной эксплуатации.

Gen 8 повышает точность состояния заряда до уровня 2 % и работает при уровнях шума на 15 дБ(А) ниже отраслевых норм. Разработанная для суровых условий эксплуатации, система надежно работает при температурах от - 40 °C до 50 °C и имеет дополнительную защиту от коррозии класса C5H. Ее модульная архитектура уменьшает занимаемую площадь более чем на 30 % по сравнению с типичными системами на 5–7 МВтч, сохраняя при этом вес блока менее 30 тонн для оптимизации транспортировки и установки.

Полнофункциональное гибридное решение — координация ветра, солнца и хранения с помощью собственной инверторной технологии

Гибридное решение Envision для хранения энергии ветра и солнца обеспечивает круглосуточную диспетчеризацию чистой энергии для промышленных и коммунальных клиентов на протяжении всего жизненного цикла проекта, от проектирования и поставки до долгосрочной эксплуатации.

На выставке Intersolar Europe 2026 компания Envision еще больше расширила это решение, впервые представив в Европе свой сетевой фотоэлектрический инвертор стрингового типа. В данном продукте Envision объединяет внутреннюю силовую электронику с платформой координации в реальном времени для обеспечения интегрированной работы накопителя солнечной энергии в рамках единой архитектуры системы.

Данное решение обеспечивает координацию на миллисекундном уровне от модуля до станции, повышая производительность и надежность системы, а также рентабельность проекта.

Для промышленных клиентов подход Envision «источник-сеть-нагрузка-хранение» координирует генерацию возобновляемой энергии, хранение, подключение к сети и потребление энергии на месте для снижения затрат и повышения стабильности энергоснабжения.

Envision также предоставляет услуги полного жизненного цикла, включая прогнозирование, планирование, диспетчеризацию и эксплуатацию, помогая клиентам оптимизировать работу от разработки проекта до десятилетий эксплуатации.

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