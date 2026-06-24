Envision prezentuje na targach Intersolar Europe 2026 zintegrowane systemy energetyczne, które mają zapewniać dyspozycyjną czystą energię dla AI, przemysłu i sieci

MONACHIUM, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Envision zaprezentowała dziś podczas targów Intersolar Europe 2026 swój potencjał w zakresie zintegrowanych systemów elektroenergetycznych, pokazując, w jaki sposób łączy, magazynuje i koordynuje energię w ramach kompleksowej architektury.

Debiutująca na rynku europejskim oferta produktów obejmuje AI Power System firmy Envision dla centrów danych AI, system długoterminowego magazynowania energii Gen 8 4.X MWh oraz pełnostackowe rozwiązanie hybrydowe (energia z wiatru i słońca + magazynowanie) z własnym falownikiem solarnym Envision.

Envision Gen 8: 4.X MWh Long Duration Energy System

Przygotowana na targi ekspozycja odzwierciedla systemowe podejście Envision łączące ogniwa bateryjne, systemy magazynowania energii, energoelektronikę, platformy cyfrowe oraz systemy koordynacji w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te odpowiadają na potrzeby w trzech kluczowych obszarach zastosowania: zasilaniu infrastruktury AI, stabilizacji sieci o wysokim udziale OZE oraz przyspieszaniu dekarbonizacji przemysłu.

„Wąskim gardłem rozwoju AI i przemysłu staje się coraz częściej dostępność niezawodnej, przystępnej kosztowo i niskoemisyjnej energii - powiedział Kevin Huang, Senior Vice President oraz President of Energy Storage Product Line w Envision. - Na kolejnym etapie transformacji energetycznej kluczowe znaczenie będą miały nie tylko koszt jednej watogodziny, ale również konkurencyjność całego systemu elektroenergetycznego. Naszym celem jest sprawienie, aby energia odnawialna była nie tylko czysta, ale także stabilna, dyspozycyjna i konkurencyjna ekonomicznie w dużej skali".

AI Power System: czysta i niezawodna infrastruktura zasilania dla centrów danych AI

AI Power System firmy Envision odpowiada na jedno z zasadniczych wyzwań infrastruktury AI: zapotrzebowanie na moc obliczeniową rośnie szybciej niż dostępność czystej, stabilnej i konkurencyjnej kosztowo energii potrzebnej do jego obsługi.

System oparty na fizycznych modelach AI koordynuje wytwarzanie energii, interakcję z siecią, magazynowanie oraz obciążenia obliczeniowe na trzech poziomach: hybrydowych systemów (energia z wiatru i słońca + magazynowanie) po stronie sieci, bateryjnych systemów magazynowania energii BESS w trybie grid-forming na poziomie stacji SN oraz architektury zasilania 800 V DC integrującej technologię transformatora półprzewodnikowego (SST) z magazynowaniem energii.

Kontener SST Envision o mocy 2,5 MW przekształca wejście 10/13,8 kV AC na wyjście 800 V DC, osiągając sprawność konwersji do 98,5% i ograniczając zużycie miedzi nawet o 80%.

Aby wspierać dynamiczne zapotrzebowanie centrów danych AI na energię, Envision oferuje dwa uzupełniające się rozwiązania w zakresie magazynowania energii 800 V DC. Do zasilania rezerwowego i wielogodzinnego przesuwania energii Envision oferuje kompaktowy system magazynowania oparty na technologii LFP, który zapewnia moc do 2,5 MW przy czasie pracy od dwóch godzin. Na potrzeby szybkiego wygładzania mocy i ograniczania gwałtownych wahań obciążeń AI Envision stworzyło rozwiązanie sodowo-jonowe, które ładuje się i rozładowuje w ciągu minut, oferując wysoką stabilność termiczną, dużą moc oraz długą żywotność cykliczną.

Połączenie tych technologii umożliwia centrom danych AI pracę z większą efektywnością, odpornością i wykorzystaniem energii odnawialnej, wspierając jednocześnie coraz bardziej dynamiczne profile obciążeń zaawansowanych klastrów GPU.

We wdrożeniach projektowych AI Power System firmy Envision wykazał potencjał do znacznej poprawy efektywności energetycznej obliczeń, zwiększenia niezawodności dostaw energii odnawialnej do obciążeń obliczeniowych, skrócenia czasu uruchamiania przyłączeń sieciowych oraz uwolnienia dodatkowych użytecznych mocy z istniejących zasobów sieciowych, zależnie od warunków danego projektu.

AI Power System firmy Envision działa już w parku przemysłowym Chifeng Net-Zero Industrial Park, gdzie wspiera pionierski projekt koordynacji mocy obliczeniowej realizowany z Tencent, czołową spółką technologiczną świadczącą usługi chmurowe i AI. W Ulanqab Envision buduje również Envision Galaxy Campus - centrum danych AI w skali gigawatowej, zasilane bezpośrednio z instalacji energii odnawialnej, będące przykładem tego, jak infrastrukturę AI można od początku planować wokół czystej i dyspozycyjnej energii.

System jest również fundamentem Mission Gobi, globalnej inicjatywy Envision mającej na celu rozwój 5 GW mocy zielonych centrów danych AI w regionach pustynnych i suchych do 2030 r.

Gen 8 LDES: długotrwałe magazynowanie energii w trybie grid-forming dla systemów elektroenergetycznych o wysokim udziale OZE

Envision wprowadziła również system długotrwałego magazynowania energii Gen 8 4.X MWh, zaprojektowany specjalnie dla sieci o wysokim udziale OZE i stabilnych dostaw energii.

System ten - bazujących na własnych ogniwach Envision oraz łańcuchowych układach konwersji energii PCS opartych na węgliku krzemu (SiC) - zapewnia zdolność przeciążeniową na poziomie 250% dla zastosowań grid-forming, aby zachować rzeczywistą charakterystykę źródła napięciowego podczas znacznych stanów przejściowych analizowanych w badaniach wpływu na sieć, pomagając inwestorom konkurować o komercyjne usługi grid-forming.

System obsługuje czas magazynowania w przedziale 8-16 godzin, osiągając sprawność cyklu ładowania i rozładowania do 91%. Zaprojektowano go z myślą o 25-letnim okresie eksploatacji. W odpowiednich scenariuszach zastosowania ma on zapewnić podwyższenie stopy zwrotu inwestycji o 1-3 p.p. dzięki wyższej sprawności systemu, zwartej konfiguracji oraz wartości operacyjnej wynikającej z długotrwałego magazynowania.

Gen 8 zwiększa dokładność określania stanu naładowania do poziomu 2%, a generowany przez niego poziom hałasu jest o 15 dB(A) niższy od norm branżowych. Zaprojektowano go z myślą o pracy w trudnych warunkach środowiskowych, dzięki czemu działa niezawodnie w temperaturach od -40°C do 50°C, a ponadto można go wyposażyć w opcjonalną ochronę antykorozyjną klasy C5H. Jego modułowa architektura zmniejsza zajmowaną powierzchnię o ponad 30% w porównaniu z typowymi systemami 5-7 MWh, przy zachowaniu masy jednostkowej poniżej 30 ton, co usprawnia transport i montaż.

Pełnostackowe rozwiązanie hybrydowe: koordynacja energii z wiatru i słońca oraz magazynowania z wykorzystaniem autorskiej technologii falowników

Hybrydowe rozwiązanie Envision (energia z wiatru i słońca + magazynowanie) zapewnia całodobowy dostęp do czystej energii dla zakładów przemysłowych i elektrowni w całym cyklu życia projektu - od projektowania i dostawy, po długoterminową eksploatację.

Podczas targów Intersolar Europe 2026 Envision przedstawiła rozszerzenie tego rozwiązania, po raz pierwszy prezentując swój sieciowy falownik stringowy przeznaczony na rynek europejski. Envision połączyła w nim autorską energoelektronikę z platformą koordynacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając zintegrowaną pracę instalacji słonecznej i magazynu energii w ramach jednej architektury systemowej.

Rozwiązanie to umożliwia koordynację na poziomie milisekund - od modułu, po poziom elektrowni - podnosząc wydajność systemu, niezawodność i ekonomikę projektu.

Dla klientów przemysłowych Envision opracowała formułę „źródło-sieć-obciążenie-magazynowanie", która zakłada koordynację wytwarzania energii odnawialnej na miejscu, magazynowania, przyłączenia do sieci oraz zużycia energii, aby ograniczać koszty i zwiększać stabilność zasilania.

Envision świadczy również usługi obejmujące cały cykl życia projektu, w tym prognozowanie, planowanie, dysponowanie i eksploatację, wspierając klientów w optymalizacji efektywności na etapie rozwoju projektu, a następnie na przestrzeni dekad jego działania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.envision-group.com/.