Spoločnosť Envision predstaví na veľtrhu Intersolar Europe 2026 integrované energetické systémy, ktoré budú dodávať regulovateľnú čistú energiu pre umelú inteligenciu, priemysel a energetické siete
News provided byEnvision
Jun 25, 2026, 11:06 ET
MNÍCHOV, 25. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Envision dnes na veľtrhu Intersolar Europe 2026 predstavila svoje riešenia v oblasti integrovaných energetických systémov a ukázala, ako v rámci komplexnej architektúry prepojuje, ukladá a koordinuje energiu.
V rámci svojho európskeho debutu portfólio zahŕňa systém AI Power System od spoločnosti Envision určený pre dátové centrá s umelou inteligenciou a Gen 8 Systém na dlhodobé ukladanie energie s kapacitou 4,X MWh a komplexné hybridné riešenie kombinujúce veternú a solárnu energiu s ukladaním energie, ktoré obsahuje solárny menič vyvinutý spoločnosťou Envision.
Táto ukážka odráža systémový prístup spoločnosti Envision, ktorý zahŕňa batériové články, systémy ukladania energie, výkonovú elektroniku, digitálne platformy a koordináciu v reálnom čase. Tieto riešenia sa zameriavajú na tri kľúčové scenáre: zabezpečenie prevádzky infraštruktúry umelej inteligencie, stabilizácia energetických sietí s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov a urýchlenie dekarbonizácie priemyslu.
„Prekážkou pre rozvoj umelej inteligencie a priemyselný rast sa čoraz viac stáva dostupnosť spoľahlivej, cenovo dostupnej a nízkouhlíkovej energie," uviedol Kevin Huang, hlavný viceprezident a riaditeľ produktovej línie pre ukladanie energie v spoločnosti Envision. „Ďalšiu fázu energetickej transformácie nebude určovať len cena za watt-hodinu, ale aj konkurencieschopnosť celého energetického systému. Naším cieľom je, aby bola energia z obnoviteľných zdrojov nielen čistá, ale aj stabilná, regulovateľná a ekonomicky konkurencieschopná vo veľkom meradle."
AI Power System: Čistá a spoľahlivá energetická infraštruktúra pre dátové centrá umelej inteligencie
AI Power System od spoločnosti Envision rieši kľúčovú výzvu v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie: Dopyt po výpočtovom výkone rastie rýchlejšie ako ponuka čistej, spoľahlivej a cenovo konkurencieschopnej elektrickej energie potrebnej na jeho pokrytie.
Systém, založený na fyzikálnych modeloch umelej inteligencie, koordinuje výrobu elektrickej energie, interakciu so sieťou, ukladanie energie a výpočtové zaťaženie v troch vrstvách: hybridné systémy veterných a solárnych elektrární s akumuláciou energie pripojené k distribučnej sieti, systémy BESS na úrovni strednonapäťových staníc slúžiace na stabilizáciu siete a architektúra napájania 800 V DC integrujúca technológiu polovodičových transformátorov (SST) s akumuláciou energie.
Kontajner SST spoločnosti Envision s výkonom 2,5 MW prevádza vstupné striedavé napätie 10/13,8 kV na výstupné jednosmerné napätie 800 V, pričom dosahuje účinnosť konverzie až 98,5 % a znižuje spotrebu medi až o 80 %.
S cieľom uspokojiť dynamické požiadavky na napájanie dátových centier umelej inteligencie ponúka spoločnosť Envision dve vzájomne sa dopĺňajúce riešenia na ukladanie energie s napätím 800 V DC. V prípade záložného napájania a presunu energie v trvaní niekoľkých hodín poskytuje kompaktný úložný systém spoločnosti Envision založený na technológii LFP výkon až 2,5 MW s dobou prevádzky dve hodiny a viac. Na účely rýchleho vyrovnávania výkonu a zmierňovania rýchlych kolísaní zaťaženia spôsobených umelou inteligenciou sa sodíko-iónové riešenie spoločnosti Envision nabíja a vybíja v priebehu niekoľkých minút, pričom ponúka vysokú tepelnú stabilitu, vysoký výkon a dlhú životnosť.
Vďaka kombinácii týchto technológií môžu dátové centrá využívajúce umelú inteligenciu fungovať s vyššou efektívnosťou, odolnosťou a väčším využitím energie z obnoviteľných zdrojov, pričom zároveň zvládajú čoraz dynamickejšie profily zaťaženia pokročilých GPU klastrov.
Pri zavádzaní projektov preukázal systém AI Power System spoločnosti Envision potenciál výrazne zlepšiť energetickú účinnosť výpočtových systémov, zvýšiť spoľahlivosť dodávok energie z obnoviteľných zdrojov pre výpočtové zaťaženie, skrátiť lehoty na uvedenie siete do prevádzky a uvoľniť dodatočnú využiteľnú kapacitu z existujúcich zdrojov siete, a to v závislosti od podmienok daného projektu.
AI Power System spoločnosti Envision je už v prevádzke v jej priemyselnom parku Chifeng Net-Zero, kde podporuje priekopnícky projekt koordinácie výpočtového výkonu vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Tencent, popredným technologickým podnikom v oblasti cloudových a umelých inteligencií. V meste Ulanqab spoločnosť Envision tiež buduje Envision Galaxy Campus, dátové centrum pre umelú inteligenciu s kapacitou v gigawattoch, ktoré je napájané priamo pripojenou energiou z obnoviteľných zdrojov, čím demonštruje, ako je možné infraštruktúru umelej inteligencie od samého začiatku plánovať s ohľadom na čistú a regulovateľnú energiu.
Toto zároveň vytvára základ pre iniciatívu Mission Gobi, globálny projekt spoločnosti Envision zameraný na vybudovanie 5 GW kapacity ekologických dátových centier pre umelú inteligenciu v púštnych a suchých oblastiach do roku 2030.
Gen 8 LDES: Systémy dlhodobého ukladania energie slúžiace na stabilizáciu siete pre energetické systémy s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov
Spoločnosť Envision tiež uviedla na trh Gen 8 Systém na dlhodobé ukladanie energie s kapacitou 4,X MWh, špeciálne navrhnutý pre energetické siete s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov a na zabezpečenie stabilných dodávok elektrickej energie.
Systém, postavený na vlastných článkoch spoločnosti Envision a technológii SiC string PCS, ponúka 250 % preťažiteľnosť pre aplikácie na formovanie siete, čím zabezpečuje zachovanie skutočného správania zdroja napätia počas veľkých prechodných javov posudzovaných v štúdiách vplyvu na sieť, čo pomáha vývojárom konkurovať v oblasti komerčných služieb formovania siete.
Systém podporuje dobu skladovania v rozmedzí 8 až 16 hodín, dosahuje účinnosť v oboch smeroch až 91 % a je navrhnutý na 25-ročnú prevádzkovú životnosť. V príslušných prípadoch je riešenie navrhnuté tak, aby zvýšilo vnútornú mieru výnosnosti projektu o 1 %pt až 3 %pt prostredníctvom vyššej účinnosti systému, kompaktnej inštalácie a dlhodobej prevádzkovej hodnoty.
Gen 8 zvyšuje presnosť merania stavu nabitia na úroveň 2 % a pracuje pri hladine hluku o 15 dB(A) nižšej, ako stanovujú priemyselné normy. Je navrhnutý pre náročné prostredia, spoľahlivo funguje v teplotnom rozsahu od -40 °C do 50 °C a je vybavený voliteľnou ochranou proti korózii triedy C5H. Vďaka svojej modulárnej architektúre znižuje systém priestorovú náročnosť o viac ako 30 % v porovnaní s bežnými systémami s kapacitou 5–7 MWh, pričom hmotnosť jednej jednotky zostáva pod hranicou 30 ton, čo zjednodušuje prepravu a inštaláciu.
Hybridné riešenie typu full-stack: Koordinácia veterných, solárnych a akumulačných systémov pomocou vlastnej technológie meničov
Hybridné riešenie spoločnosti Envision kombinujúce veternú a solárnu energiu s úložiskom energie poskytuje priemyselným a energetickým odberateľom čistú energiu, ktorú je možné regulovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to počas celého životného cyklu projektu – od návrhu a dodávky až po dlhodobú prevádzku.
Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 spoločnosť Envision toto riešenie ďalej rozšírila, keď na európskom trhu po prvýkrát predstavila svoj reťazový menič pre fotovoltaické systémy pripojené do siete. Týmto rozšírením spoločnosť Envision spája vlastnú výkonovú elektroniku s platformou na koordináciu v reálnom čase, čím umožňuje integrovanú prevádzku solárnych systémov a úložísk energie v rámci jednej systémovej architektúry.
Toto riešenie umožňuje koordináciu na úrovni milisekúnd od modulov až po úroveň závodu, čím sa zvyšuje výkonnosť systému, spoľahlivosť a ekonomická efektívnosť projektu.
Pre priemyselných zákazníkov koordinuje prístup spoločnosti Envision zameraný na zdroje, distribučnú sieť, spotrebu a skladovanie energiu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, skladovanie, pripojenie k distribučnej sieti a spotrebu energie s cieľom znížiť náklady a zlepšiť stabilitu dodávok elektrickej energie.
Spoločnosť Envision tiež poskytuje služby pokrývajúce celý životný cyklus, vrátane prognózovania, plánovania, dispečingu a prevádzky, čím pomáha zákazníkom optimalizovať výkonnosť od fázy vývoja projektu až po desaťročia prevádzky.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.envision-group.com/
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