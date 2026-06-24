Společnost Envision představí na veletrhu Intersolar Europe 2026 integrované energetické systémy, které budou dodávat regulovatelnou čistou energii pro umělou inteligenci, průmysl a energetické sítě
News provided byEnvision
Jun 24, 2026, 13:01 ET
MNICHOV, 24. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Envision dnes na veletrhu Intersolar Europe 2026 představila své řešení pro integrované energetické systémy a předvedla, jak propojuje, ukládá a koordinuje energii v rámci celkové architektury.
Portfolio v okamžiku evropského debutu zahrnuje systém AI Power System společnosti Envision určený pro datová centra využívající umělou inteligenci, systém pro dlouhodobé skladování energie Gen 8 o kapacitě 4,X MWh a komplexní hybridní řešení kombinující větrnou a solární energii se skladováním energie, které využívá solární střídač vyvinutý přímo společností Envision.
Tato prezentace odráží systémový přístup společnosti Envision, který zahrnuje bateriové články, systémy pro ukládání energie, výkonovou elektroniku, digitální platformy a koordinaci v reálném čase. Tato řešení se zaměřují na tři klíčové scénáře: napájení infrastruktury umělé inteligence, stabilizaci energetických sítí s vysokým podílem obnovitelných zdrojů a urychlení dekarbonizace průmyslu.
„Hlavní překážkou pro rozvoj umělé inteligence a průmyslového růstu se stále více stává dostupnost spolehlivé, cenově dostupné a nízkouhlíkové energie," uvedl Kevin Huang, senior viceprezident a ředitel produktové řady pro skladování energie ve společnosti Envision. „Další fáze energetické transformace nebude určována pouze náklady na watt-hodinu, nýbrž konkurenceschopností celého energetického systému. Naším cílem je zajistit, aby obnovitelná energie byla nejen čistá, ale také stabilní, regulovatelná a ekonomicky konkurenceschopná ve velkém měřítku."
Řešení AI Power System: Čistá a spolehlivá energetická infrastruktura pro datová centra umělé inteligence
Systém AI Power System společnosti Envision řeší zásadní výzvu v oblasti infrastruktury umělé inteligence: poptávka po výpočetním výkonu roste rychleji než nabídka čisté, spolehlivé a cenově konkurenceschopné energie potřebné k jejímu zajištění.
Systém, založený na fyzikálních modelech umělé inteligence, koordinuje výrobu energie, interakci s rozvodnou sítí, skladování energie a výpočetní zátěž ve třech vrstvách: hybridní systémy větrných a solárních elektráren se skladováním energie na straně rozvodné sítě, systémy BESS pro formování sítě na úrovni středonapěťových stanic a architektura napájení 800 V DC, která integruje technologii polovodičových transformátorů (SST) se skladováním energie.
Kontejner SST o výkonu 2,5 MW od společnosti Envision převádí vstupní střídavé napětí 10/13,8 kV na výstupní stejnosměrné napětí 800 V, přičemž dosahuje účinnosti přeměny až 98,5 % a snižuje spotřebu mědi až o 80 %.
Aby bylo možné uspokojit dynamické požadavky na příkon datových center využívajících umělou inteligenci, nabízí společnost Envision dvě vzájemně se doplňující řešení pro akumulaci energie s napětím 800 V DC. Pro záložní napájení a několikahodinové přesouvání energie poskytuje kompaktní akumulační systém společnosti Envision, který je založen na LFP, výkon až 2,5 MW s dobou výdrže dvě hodiny a více. Pro rychlé vyrovnávání výkonu a tlumení rychlých výkyvů zátěže způsobených umělou inteligencí se sodíko-iontové řešení společnosti Envision nabíjí a vybíjí během několika minut a vyznačuje se vysokou tepelnou stabilitou, vysokým výkonem a dlouhou životností.
Díky kombinaci těchto technologií mohou datová centra využívající umělou inteligenci fungovat s vyšší účinností, odolností a s větším podílem energie z obnovitelných zdrojů, a zároveň zvládat stále dynamičtější profily zatížení pokročilých GPU klastrů.
V rámci projektových implementací prokázal systém AI Power System společnosti Envision potenciál výrazně zlepšit energetickou účinnost výpočetních systémů, zvýšit spolehlivost dodávek energie z obnovitelných zdrojů pro výpočetní zátěže, zkrátit lhůty pro uvedení rozvodné sítě do provozu a uvolnit další využitelnou kapacitu ze stávajících zdrojů rozvodné sítě, a to v závislosti na podmínkách daného projektu.
Systém AI Power společnosti Envision je již v provozu v jejím průmyslovém parku Chifeng Net-Zero, kde podporuje průkopnický projekt koordinace výpočetního výkonu vyvinutý ve spolupráci se společností Tencent, předním technologickým poskytovatelem cloudových a AI služeb. V Ulanqabu společnost Envision rovněž buduje Envision Galaxy Campus, datové centrum pro umělou inteligenci o výkonu v řádu gigawattů, napájené přímo připojenými obnovitelnými zdroji energie, čímž dokazuje, jak lze infrastrukturu pro umělou inteligenci od samého počátku plánovat s ohledem na čistou a regulovatelnou energii.
Tvoří také základ pro projekt Mission Gobi, globální iniciativu společnosti Envision zaměřenou na vybudování 5 GW kapacity ekologických datových center pro umělou inteligenci v pouštních a suchých oblastech do roku 2030.
Gen 8 LDES: Systémy pro dlouhodobé skladování energie podporující stabilitu sítě v energetických soustavách s vysokým podílem obnovitelných zdrojů
Společnost Envision rovněž uvedla na trh systém pro dlouhodobé skladování energie Gen 8 o kapacitě 4,X MWh, který byl speciálně navržen pro energetické sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů a pro zajištění stabilního dodávání elektřiny.
Tento systém, založený na vlastních článcích společnosti Envision a technologii řetězcových PCS s SiC, nabízí 250% přetížitelnost pro aplikace v oblasti formování sítě, což umožňuje zachovat skutečné chování napěťového zdroje během velkých přechodových jevů posuzovaných ve studiích dopadu na síť, a pomáhá tak vývojářům prosadit se v oblasti komerčních služeb formování sítě.
Systém podporuje dobu skladování v rozmezí 8 až 16 hodin, dosahuje účinnosti cyklu až 91 % a je navržen pro provozní životnost 25 let. V příslušných případech je řešení navrženo tak, aby zvýšilo vnitřní míru výnosnosti projektu o 1 %pt až 3 %pt díky vyšší účinnosti systému, kompaktnímu nasazení a dlouhodobé provozní hodnotě.
Gen 8 zvyšuje přesnost měření stavu nabití na úroveň 2 % a pracuje při hladině hluku o 15 dB(A) nižší, než stanovují průmyslové normy. Tento výrobek, navržený pro náročné podmínky, spolehlivě funguje v teplotním rozmezí od -40 °C do 50 °C a je vybaven volitelnou ochranou proti korozi třídy C5H. Díky své modulární architektuře zabírá systém o více než 30 % méně místa než běžné systémy o kapacitě 5–7 MWh, přičemž hmotnost jedné jednotky zůstává pod 30 tun, což usnadňuje přepravu a instalaci.
Hybridní řešení typu full-stack: Koordinace větrné a solární energie a akumulace pomocí vlastní technologie střídačů
Hybridní řešení společnosti Envision kombinující větrnou a solární energii s akumulací poskytuje průmyslovým zákazníkům a energetickým společnostem čistou energii s možností regulace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to po celou dobu životního cyklu projektu, od návrhu a dodávky až po dlouhodobý provoz.
Na veletrhu Intersolar Europe 2026 společnost Envision toto řešení dále rozšířila a poprvé v Evropě představila svůj řetězcový střídač pro fotovoltaické systémy připojené k distribuční síti. Díky tomuto doplnění společnost Envision kombinuje vlastní výkonovou elektroniku s platformou pro koordinaci v reálném čase, čímž umožňuje integrovaný provoz solárních systémů a akumulátorů v rámci jediné systémové architektury.
Toto řešení umožňuje koordinaci v řádu milisekund od úrovně modulů až po úroveň elektrárny, čímž zlepšuje výkonnost systému, spolehlivost a ekonomické ukazatele projektu.
Pro průmyslové zákazníky koordinuje přístup společnosti Envision založený na principu „zdroj–síť–zátěž–akumulace" výrobu energie z obnovitelných zdrojů přímo v areálu, akumulaci, připojení k síti a spotřebu energie s cílem snížit náklady a zvýšit stabilitu dodávek elektřiny.
Společnost Envision rovněž poskytuje služby pokrývající celý životní cyklus, včetně prognózování, plánování, dispečinku a provozu, a pomáhá tak zákazníkům optimalizovat výkonnost od fáze vývoje projektu až po desítky let provozu.
Další informace najdete na adrese https://www.envision-group.com/
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