Avec le lancement de Goodnotes 6, Goodnotes devient la première entreprise de papier numérique muni d'intelligence artificielle au monde, améliorant à jamais la façon dont les gens créent, apprennent, travaillent et prennent des notes

Pour sa dernière mise à jour, Goodnotes a créé des capacités d'écriture d'IA uniques en leur genre, comme la vérification orthographique pour les notes écrites à la main et l'assistant IA pour la préparation des tests de mathématiques.

Goodnotes 6 comprend également de nouvelles fonctionnalités très attendues, telles que des raccourcis gestuals comme Rayez pour effacer, des modèles et des dossiers personnalisables, et une nouvelle boutique de papeterie numérique.

Goodnotes lancera bientôt d'autres fonctions révolutionnaires qui permettront aux utilisateurs d'obtenir des réponses aux questions contextuelles dans leurs notes.

LONDRES, 9 août 2023 /PRNewswire/ -- Goodnotes, l'application de papier numérique préférée pour la prise de notes et application de l'année 2022 pour iPad, dévoile Goodnotes 6, repoussant les limites de l'écriture manuscrite avec de nouvelles fonctions enrichies par l'IA comme la vérification orthographique et l'assistant IA pour les maths. Goodnotes 6 transformera la façon dont les gens interagissent avec l'information sur les plans personnel et professionnel.

Automatically correct typos in your own handwriting Fall in love with handwriting again New in-app marketplace for digital stationery like stickers, planners, covers, and more

Goodnotes a pour mission d'éliminer les obstacles aux idées et aux connaissances, afin que les utilisateurs puissent satisfaire tous leurs besoins en matière de prise de notes dans une seule application, qu'il s'agisse de partager, de planifier, de laisser libre cours à leur imagination, d'inspirer la créativité ou d'apprendre des idées et documents des autres.

Goodnotes 6 améliore l'expérience papier numérique grâce à ses nouvelles fonctions :

La vérification orthographique alimentée par l'IA qui corrige instantanément les fautes d'écriture manuscrite tout en reproduisant l'écriture de l'utilisateur.

Supports d'entraînement interactif aux examens pour le SAT et d'autres tests normalisés, avec des conseils intégrés et l'assistant IA pour les maths pour repérer les erreurs.

Une nouvelle boutique où les utilisateurs peuvent télécharger de nouveaux modèles, autocollants et articles de papeterie numériques directement dans l'application.

Des modèles dynamiques qui permettent à l'utilisateur de personnaliser la taille et la couleur du papier numérique dans son carnet de notes, ainsi que les dossiers personnalisables.

De nouveauxraccourcis gestuels comme Rayez pour effacer et Sélection au lasso.

« Notre équipe est très enthousiaste à l'idée de réinventer la façon dont les gens interagissent avec l'information et d'apporter une véritable innovation à l'expérience numérique de prise de notes» a déclaré Steven Chan, fondateur et directeur général de Goodnotes. «Nous sommes ravis de mettre enfin Goodnotes 6 entre les mains de nos utilisateurs, qui, nous l'espérons, sentiront toute la magie d'une application Goodnotes plus intelligente et plus attrayante grâce à notre nouvelle interface utilisateur et à nos fonctions d'écriture par IA, les premières de l'industrie. »

A l'occasion du lancement du Goodnotes 6, Goodnotes dévoile également sa nouvelle stratégie de marque, identité visuelle, et logo mis à jour pour mieux représenter la joie et le parcours de la prise de notes numérique. Goodnotes s'est associé à Motto, une société mondiale spécialisée dans la stratégie de marques pour cette mise à jour de la marque.

Goodnotes 6 est en téléchargement libre sur iOS, iPadOS et macOS, etun maximum de 3 carnets de notes peuvent être créés gratuitement. La gamme complète de fonctions peut être déverrouillée et un nombre illimité de carnets de notes peuvent être créés pour 9,99 $ US par an ou 29,99 $ US en achat unique (ou tarif en monnaie locale).

Les utilisateurs payants existants de GoodNotes 5 peuvent continuer d'utiliser GoodNotes 5 ou passer à Goodnotes 6 à prix réduit. Goodnotes 6 continuera d'être gratuit pour les établissements d'enseignement par l'intermédiaire d'Apple School Manager.

Dans la foulée de Goodnotes 6, Goodnotes continuera d'investir et de créer des fonctions de prise de notes avec IA qui amélioreront la prise de notes et permettront aux utilisateurs de manipuler leurs notes manuscrites et dactylographiées de nouvelles façons.

À PROPOS DE GOODNOTES :

Goodnotes est le numéro un du papier numérique par IA utilisé par des millions d'utilisateurs dans le monde. Goodnotes a été lancée en 2011 comme une meilleure alternative aux notes papier physiques, en introduisant la capacité de prendre des notes numériques manuscrites, de faire des recherches de texte dans ces notes et de tout organiser dans une bibliothèque numérique. Aujourd'hui, Goodnotes est un pionnier de l'IA générative pour l'écriture manuelle numérique dans le domaine de la productivité. Goodnotes a récemment été nommée l'application de l'année 2022 pour iPad d'Apple.

