Avrupa'nın Akıllı Gelişimini Destekleyen Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa Ayağı Başarıyla Gerçekleştirildi

MÜNİH, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeden 1100'den fazla sektör uzmanı, teknoloji lideri ve iş ortağının katılımıyla Almanya'nın Münih kentinde başarıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Huawei, yepyeni Xinghe Intelligent Network ürün ve çözümlerini Avrupa'ya tanıttı ve akıllı çağa yönelik en iyi ağ uygulamalarını paylaşmak üzere kamu hizmetleri, eğitim, sağlık ve üretim sektörlerinden sektör öncülerini davet etti.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

Avrupa, sektörün dijital dönüşümünde her zaman ön saflarda yer almıştır. Huawei Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Willi Song, "İnovasyon Asla Durmaz - bu sadece geleceğe olan kesin bağlılığımızı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. " dedi.

Akıllı çağın gelişi, daha önce hiç görülmemiş ağ gereksinimleri ortaya çıkarıyor. Huawei buna, daha fazla lider ürün ve çözüm geliştirmeye devam ederek yanıt veriyor. Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Steven Zhao, "Tüm endüstriler akıllı dönüşümü hızlandırarak ağ evrimini yeni Net5.5G çağına taşıyor. Bu çerçevede Huawei Xinghe Intelligent Network, akıllı inovasyona odaklanıyor ve optimum uygulama deneyimi güvencesi, hassas trafik planlaması, ultra yüksek esneklik ve yüksek güvenlikli her yerde koruma özelliklerine sahip yeni nesil bir temel oluşturuyor. " dedi.

Huawei, bu zirvede kampüs ağları, WAN'lar, veri merkezi ağları ve ağ güvenliği gibi birden fazla senaryoya uyarlanmış 10'dan fazla yenilikçi Xinghe Intelligent Network ürününü ve çözümünü tanıttı. Öne çıkan teklifler arasında tüm senaryolara uygun Wi-Fi 7 AP'ler, sektörün ilk 100 Tbps sabit biçimli Ethernet veri merkezi anahtarı, sektörün ilk 51,2 Tbps sıvı soğutmalı sabit biçimli veri merkezi anahtarı, bulut çağı için sektörün en yüksek bağlantı noktası yoğunluklu yönlendiricisi, hepsi bir arada akıllı birleşik ağ geçidi ve NetMaster (bir telekom temel modeli uygulaması) yer alıyor.

Bunlara ek olarak Huawei Veri İletişimi, 2024'ün ilk yarısında sektöre özel sekiz çözümün piyasaya sürülmesinin ardından küresel ticari pazarlar için daha profesyonel ve akıllı hizmetler duyurdu. Huawei Veri İletişimi, küresel dağıtım işi pazarları için, yaşam döngüsü boyunca ücretsiz olarak bir dizi akıllı hizmet sunmak üzere bulut tabanlı Huawei eKit KOBİ Ağı platformuna daha fazla yapay zeka yeteneği entegre etti. Özellikle, kullanıcı arayüzleri (UI) daha iyi kullanım kolaylığı için V2.0'a yükseltilerek KOBİ'lerin kolayca akıllı hale gelmesine yardımcı oluyor.

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