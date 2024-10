Europejska część szczytu Huawei Network Summit 2024 zakończyła się sukcesem, napędzając rozwój rozwiązań inteligentnych w Europie

MONACHIUM, 2 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W niemieckim Monachium z powodzeniem odbyła się europejska część szczytu Huawei Network Summit 2024. Wydarzenie przyciągnęło ponad 1100 ekspertów z branży, liderów technologicznych i partnerów z ponad 30 krajów, m.in. Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii i Turcji. Podczas wydarzenia firma Huawei wprowadziła nowe produkty i rozwiązania Xinghe Intelligent Network na rynek europejski oraz zaprosiła pionierów branży z sektorów usług publicznych, edukacji, opieki zdrowotnej i produkcji do podzielenia się najlepszymi praktykami korzystania z sieci w erze rozwiązań inteligentnych.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

Europa zawsze przewodziła transformacji cyfrowej przemysłu. Willi Song, prezes europejskiego działu Huawei ds. sprzedaży firmowej, powiedział: "Innowacje nigdy się nie kończą - nie tylko potwierdzają nasze mocne zaangażowanie w przyszłościowy rozwój, ale także w przyspieszanie transformacji cyfrowej i wprowadzanie rozwiązań inteligentnych w Europie".

Początek ery inteligentnych rozwiązań oznacza bezprecedensowe wymagania, jeśli chodzi o sieci. Huawei odpowiada na nie, kontynuując opracowywanie kolejnych czołowych produktów i rozwiązań. Steven Zhao, wiceprezes Huawei ds. linii produktów do transmisji danych, stwierdził: „Wszystkie branże przyspieszają inteligentną transformację, wprowadzając sieci w nową erę Net5.5G. W tym kontekście Huawei Xinghe Intelligent Network koncentruje się na inteligentnych innowacjach i tworzy fundamenty dla kolejnej generacji rozwiązań, które gwarantują optymalne wrażenia z korzystania z aplikacji, precyzyjne planowanie ruchu i ultrawysoką odporność oraz wszechstronną ochronę zapewniającą zaawansowany poziom bezpieczeństwa".

Podczas szczytu firma Huawei zaprezentowała ponad 10 innowacyjnych produktów i rozwiązań Xinghe Intelligent Network dostosowanych do różnych scenariuszy, takich jak sieci kampusowe, sieci WAN, sieci centrów danych i zabezpieczenia sieci. Wśród ofert specjalnych znajdują się przystosowane do wszystkich scenariuszy zastosowań punkty dostępowe Wi-Fi 7, pierwszy w branży przełącznik Ethernet typu fixed-form o prędkości do 100 Tbps, pierwszy w branży przełącznik typu fixed-form dla centrów danych chłodzony cieczą o prędkości do 51,2 Tb/s, pierwszy w branży router o największej gęstości portów do rozwiązań w chmurze, kompleksowa inteligentna konwergentna brama sieciowa oraz NetMaster (zastosowanie modelu bazowego w telekomunikacji).

Oprócz tego dział Huawei ds. transmisji danych ogłosił kolejne profesjonalne i inteligentne usługi dla globalnych rynków komercyjnych po wprowadzeniu na rynek ośmiu rozwiązań dla branży w pierwszej połowie 2024 r. Z myślą o globalnych rynkach transmisji danych dział Huawei ds. transmisji danych włączył więcej funkcji AI do platformy Huawei eKit SME Network w chmurze, aby bezpłatnie zapewniać szereg inteligentnych usług podczas cyklu życia rozwiązania. Zaktualizowano interfejsy użytkownika do wersji 2.0, aby ułatwić korzystanie i pomóc MŚP w płynniejszym przejściu na rozwiązania inteligentne.

