Succesvollen Europese poot van Huawei Network Summit 2024 stimuleert de intelligente ontwikkeling van Europa

MÜNCHEN, 2 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De Europese poot van Huawei Network Summit 2024 werd met succes gehouden in München, Duitsland, en trok meer dan 1100 industriële experts, technologieleiders en partners uit meer dan 30 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje en Turkije. Op het evenement lanceerde Huawei de gloednieuwe Xinghe Intelligent Network producten en oplossingen in Europa, en nodigde pioniers in de publieke dienstverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg en de productiesector uit om hun beste netwerkpraktijken voor het intelligente tijdperk te delen.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

Europa is altijd koploper geweest bij de digitale itransformatie van de sector. Willi Song, President van Huawei's European Enterprise Sales Department, zei: "Innovation Never Stops - het weerspiegelt niet alleen onze sterke toewijding aan de toekomst, maar markeert ook onze inzet voor het versnellen van Europa's digitale en intelligente transformatie. "

De komst van het intelligente tijdperk stelt ongekende eisen aan het netwerk. Huawei speelt hierop in door meer toonaangevende producten en oplossingen te blijven ontwikkelen. Steven Zhao, Vice President van Huawei's Data Communications-productserie zei: "Alle industrieën voeren hun intelligente transformatie op, waardoor het netwerk evolueert naar het nieuwe tijdperk van Net5.5G. Tegen deze achtergrond richt Huawei Xinghe Intelligent Network zich op intelligente innovatie en legt het een bouwsteen van de volgende generatie met optimale garanties voor de ervaring van toepassingen, nauwkeurige verkeersplanning, ultrahoge veerkracht en hoogbeveiligde bescherming overal."

Tijdens de topbijeenkomst onthulde Huawei meer dan 10 innovatieve Xinghe Intelligent Network-producten en -oplossingen op maat van verschillende scenario's, zoals campusnetwerken, WAN's, datacenternetwerken en netwerkbeveiliging. Het aanbod omvat Wi-Fi 7 AP's voor alle scenario's, de eerste 100 Tbps Ethernet datacenterswitch met vaste poorten in de branche, de eerste 51,2 Tbps vloeistofgekoelde datacenterswitch met vaste poorten in de branche, en de router met de hoogste poortdichtheid in de branche voor het cloud-tijdperk, de alles-in-één intelligente geconvergeerde gateway en de NetMaster (een toepassing voor het telecom foundation-model).

Daarnaast kondigde Huawei Data Communication meer professionele en intelligente diensten aan voor wereldwijde commerciële markten, na de release van acht branchespecifieke oplossingen in de eerste helft van 2024. Voor wereldwijde zakelijke distributiemarkten heeft Huawei Data Communication meer AI-mogelijkheden geïntegreerd in het cloudgebaseerde Huawei eKit SME Network-platform om een reeks intelligente diensten te bieden die gratis zijn gedurende de hele levenscyclus. Met name de gebruikersinterfaces (UI's) zijn geüpgraded naar V2.0 voor een beter gebruiksgemak, zodat het MKB eenvoudig intelligent kan werken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520445/image1.jpg