Úspešná európska časť Huawei Network Summit 2024 podnecuje inteligentný rozvoj v Európe

MNÍCHOV, 2. októbra 2024 /PRNewswire/ -- V nemeckom Mníchove sa úspešne konala európska časť Huawei Network Summit 2024 a prilákala viac ako 1100 odborníkov z odvetvia, technologických lídrov a partnerov z viac ako 30 krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Španielska a Turecka. Spoločnosť Huawei na podujatí uviedla na trh úplne nové produkty a riešenia Xinghe Intelligent Network pre Európu a pozvala priekopníkov z odvetvia verejných služieb, vzdelávania, zdravotníctva a výroby, aby sa podelili o svoje najlepšie sieťové postupy pre inteligentnú éru.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

Európa vždy stála na čele digitálnej transformácie priemyslu. Willi Song, prezident oddelenia predaja pre európske podniky spoločnosti Huawei, povedal: „Inovácie sa nikdy nezastavia – nielenže odzrkadľujú náš pevný záväzok voči budúcnosti, ale zároveň preukazujú naše odhodlanie urýchliť digitálnu a inteligentnú transformáciu Európy.

S nástupom éry umelej inteligencie sa objavujú bezprecedentné požiadavky na sieťovú infraštruktúru. Huawei v reakcii na to pokračuje vo vývoji ďalších popredných produktov a riešení. Steven Zhao, viceprezident produktovej línie dátovej komunikácie Huawei, povedal: „Všetky odvetvia sa púšťajú do inteligentnej transformácie a poháňajú vývoj siete do novej éry Net5.5G. Huawei Xinghe Intelligent Network reaguje na tieto výzvy zameraním sa na inteligentnú inováciu a budovaním základov novej generácie, ktoré zaručujú optimálny výkon aplikácií, presné riadenie dátových tokov, mimoriadnu odolnosť a všadeprítomnú vysokú bezpečnosť."

Spoločnosť Huawei na summite odhalila viac ako 10 inovatívnych produktov a riešení Xinghe Intelligent Network prispôsobených rôznym scenárom, od areálových sietí cez siete WAN až po dátové centrá a sieťovú bezpečnosť. Medzi ponúkané ponuky patria 7 prístupových bodov Wi-Fi pre všetky scenáre, prvý 100 Tbps ethernetový prepínač s pevnou formou pre dátové centrá v odvetví, prvý 51,2 Tbps kvapalinou chladený prepínač s pevnou formou pre dátové centrá, smerovač s najvyššou hustotou portov pre éru cloudu, všestranná inteligentná konvergovaná brána a NetMaster (aplikácia základného modelu pre telekomunikácie).

Okrem týchto noviniek spoločnosť Huawei Data Communication oznámila rozšírenie profesionálnych a inteligentných služieb pre globálne komerčné trhy, ktoré nadväzuje na vydanie ôsmich riešení špecifických pre jednotlivé odvetvia v prvej polovici roku 2024. Pre globálne distribučné obchodné trhy Huawei Data Communication integruje viac možností AI do cloudovej platformy Huawei eKit SME Network, cez ktorú poskytuje celý rad inteligentných služieb bezplatne počas celého životného cyklu. Najmä používateľské rozhrania (UI) sú inovované na V2.0 pre jednoduchšie používanie, čo pomáha malým a stredným podnikom dosiahnuť inteligenciu jednoducho.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2520445/image1.jpg