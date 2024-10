L'étape européenne du Sommet des réseaux Huawei 2024 s'est déroulée avec succès, en propulsant le développement intelligent de l'Europe

MUNICH, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'étape européenne du Sommet des réseaux Huawei 2024 s'est tenue avec succès à Munich, en Allemagne, attirant plus de 1100 experts de l'industrie, leaders technologiques et partenaires de plus de 30 pays, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, l'Espagne et la Turquie. Lors de cet événement, Huawei a lancé en Europe les tout nouveaux produits et solutions Xinghe Intelligent Network et a invité des pionniers des secteurs des services publics, de l'éducation, des soins de santé et de la fabrication à partager leurs meilleures pratiques en matière de réseau pour l'ère intelligente.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

L'Europe a toujours été à la pointe de la transformation numérique de l'industrie. Willi Song, président du Département européen des ventes aux entreprises de Huawei, a déclaré : « L'innovation ne s'arrête jamais — elle reflète non seulement notre engagement ferme envers l'avenir, mais marque également notre dévouement à l'accélération de la transformation numérique et intelligente de l'Europe. »

L'avènement de l'ère intelligente impose des exigences inédites en matière de réseau. Huawei répond à cette demande en continuant à développer des produits et des solutions de pointe. Steven Zhao, vice-président de la Ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Toutes les industries accélèrent la transformation intelligente, conduisant l'évolution du réseau vers la nouvelle ère de Net5.5G. Dans ce contexte, Xinghe Intelligent Network de Huawei se concentre sur l'innovation intelligente et pose les fondations de la prochaine génération, avec l'assurance d'une expérience optimale des applications, d'une planification précise du trafic, d'une résilience ultra-élevée et d'une protection omniprésente de haute sécurité. »

Lors de ce sommet, Huawei a dévoilé plus de 10 produits et solutions innovants Xinghe Intelligent Network, adaptés à plusieurs scénarios, tels que les réseaux de campus, les réseaux étendus (WAN), les réseaux de centres de données et la sécurité des réseaux. Parmi les offres présentées figurent des points d'accès Wi-Fi 7 pour tous les scénarios, le premier commutateur de centre de données Ethernet à forme fixe de 100 Tbps du secteur, le premier commutateur de centre de données à forme fixe de 51,2 Tbps à refroidissement liquide du secteur, le routeur à la densité de ports la plus élevée du secteur pour l'ère du cloud, la passerelle convergente intelligente tout-en-un et NetMaster (une application de modèle de fondation de télécommunications).

En outre, Huawei Data Communication a annoncé davantage de services professionnels et intelligents pour les marchés commerciaux mondiaux, suite à la publication de huit solutions spécifiques à l'industrie au cours du premier semestre 2024. Pour les marchés commerciaux de la distribution mondiale, Huawei Data Communication a intégré davantage de capacités d'IA dans la plateforme Huawei eKit SME Network basée sur le cloud, afin de fournir une gamme de services intelligents gratuits tout au long du cycle de vie. En particulier, les interfaces utilisateurs (IU) sont mises à niveau vers la version 2.0 pour une plus grande facilité d'utilisation, ce qui permet aux PME de passer facilement à l'intelligence artificielle.

