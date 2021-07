Baccarat Hotel Florence se otevře v roce 2024

Luxusní značka hotelů ve spolupráci se společností Omnam Group přináší své více než 250leté zkušenosti do hlavního města italské renesance.

NEW YORK, 27. července 2021 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, předseda představenstva a generální ředitel společností Starwood Capital Group a SH Hotels & Resorts, dnes oznámil plány na otevření svého prvního hotelu Baccarat ve Florencii v Itálii, který se nachází v nádherném a majestátním sídle Villa Camerata ze 14. století. Charakteristická rovnováha mezi uměleckým luxusem, francouzským savoir-faire a inovativní představivostí společnosti Baccarat vytvoří výjimečný zážitek pro místní Italy i zahraniční hosty a zavede v regionu nový standard pohostinnosti a dokonalých služeb.

Baccarat Hotel Florence, věrný svému nádhernému prostředí, se nachází na severním okraji historického města, mezi pulzujícím centrem a okouzlujícími vrcholky kopců Fiesole. Tato jedinečná poloha umožní hotelovým hostům vychutnat si komplexní zážitek z pohostinnosti, která spojuje klidnou atmosféru Toskánska a historicky bohatého města Florencie.

Hotel, který má v úmyslu stanovit nový standard luxusu v Toskánsku, jednom z nejúchvatnějších italských regionů, bude připomínat královskou historii minulých staletí ve spojení s moderními interiéry s křišťálovými prvky. Hotel, který vznikl ve spolupráci se společností Omnam Group, bude zahrnovat prostorná apartmá pro hosty, dvě restaurace, zahradní kavárnu s nabídkou ovoce a zeleniny z udržitelných zdrojů a salonek s výhledem. K rekreačním prvkům patří klidné wellness centrum, lázně s krytým bazénem a venkovní bazén obklopený terasou a nádvořím s nádhernými zahradami.

„Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností Omnam Group a přenést bohatou historii hotelu Baccarat do živého historického města Florencie," řekl Barry Sternlicht, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Starwood Capital Group. „Jako řemeslníci nového globálního luxusu vycházíme z dlouhodobého dědictví ikonické značky Baccarat, která se vyznačuje nekompromisní dokonalostí. Tento závazek k dokonalosti se promítne do všech prvků zážitků v hotelu Baccarat ve Florencii a učiní z něj novou zářivou destinaci v jednom z nejživějších a nejkrásnějších evropských měst."

Cílem skupiny Omnam Group je vytvořit novou moderní destinaci, která vzdá hold historické tradici a oslaví přirozenou krásu a uměleckou kulturu Florencie. „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se značkou Baccarat, která se přirozeně hodí do města, jež je již dlouho světovým epicentrem umění a kultury," uvedl David Zisser, zakladatel a generální ředitel společnosti Omnam. „Identitou společnosti Omnam je být globálním tvůrcem změn. Naše vize a způsob myšlení jsou často popisovány jako odlišné a kreativní. Naše odborné znalosti spočívají v přeměně složitých budov na moderní destinace, které odpovídají potřebám moderních cestovatelů. Jsme nadšeni, že můžeme do tohoto třetího projektu v Itálii zapojit své dovednosti a nadšení, a jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností SH Hotels & Resorts na vybudování nové destinace, která bude hledět do budoucnosti, ale zároveň bude respektovat minulost."

Baccarat Hotel Florence bude přívětivý, klidný a regenerační, plný zářivého, třpytivého světla, sytě červených růží na každém kroku a vrozeného smyslu pro radost ze života (joie de vivre), který definuje tuto značku. Baccarat Hotel Florence je přirozenou součástí města, které je již dlouho světovým epicentrem umění a kultury, a stane se vyhledávaným klenotem města.

O společnosti Omnam Group

Společnost Omnam je globální investor a developer v oblasti nemovitostí s pronikavou vizí vyhledávání a rozvoje ikonických nemovitostí. Společnost Omnam se zabývá především výstavbou středně velkých a velkých hotelů, aparthotelů, rezidenčních a multifunkčních projektů v Evropě; její portfolio zahrnuje projekty v Nizozemsku, Belgii, Francii a Itálii.

O Baccarat Hotels & Resorts

Společnost Baccarat Hotels & Resorts zahájila provoz v roce 2015 v New Yorku, kde vznikl první hotel a globální vlajková loď více než čtvrtstoletí staré značky Baccarat, která se zabývá výrobou křišťálu. Přímo naproti Muzeu moderního umění a jen pár kroků od legendárních obchodů na Páté avenue se nachází 114 nádherně zařízených pokojů a apartmá, které jsou navrženy tak, aby potěšily smysly díky luxusním povrchovým úpravám a řemeslnému přístupu k detailům. Jméno Baccarat je již dlouho synonymem pro královskou rodinu: krále a královny, sultány a cary, magnáty a novodobé hvězdy. Její třpytivé umělecké předměty se vyznačují elegancí a autenticitou a používají se při nejhonosnějších hostinách a oslavách života. Baccarat přenáší svou podstatu do současné kultury a zároveň vzdává hold své historii. Baccarat Hotel New York získal prestižní ocenění Forbes Five Star a AAA (American Automobile Association) Five Diamond Awards. Značka v současné době připravuje projekty v Brickellu (Miami), Macau, Florencii a Bordeaux. Další informace najdete na adrese www.baccarathotels.com.

O SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, pobočka globální soukromé investiční společnosti Starwood Capital Group, je společnost spravující hotelové značky, která provozuje 1 Hotels, lifestylovou značku inspirovanou přírodou, která byla uvedena na trh v roce 2015 s nemovitostmi na South Beach a Manhattanu a nyní zahrnuje Brooklyn Bridge, West Hollywood, San-ja (Čína) a brzy otevřené Toronto a připravované projekty v Nashvillu, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paříži, Londýně, San Franciscu, Mission Bay a Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, luxusní značka, která debutovala v březnu 2015 otevřením své vlajkové lodi v New Yorku a jejíž projekty se připravují v Macau a Bordeaux; a Treehouse Hotels, která měla v roce 2019 premiéru v Londýně a jejíž projekty se připravují v Manchesteru a Brickellu (Miami). Společnost SH Hotels & Resorts využívá své marketingové, designové, provozní a technologické zkušenosti a stojí za některými z nejprůkopničtějších a nejdynamičtějších hotelových značek na světě.

