Le Baccarat Hotel Florence devrait ouvrir en 2024

La marque d'hospitalité de luxe s'associe au groupe Omnam pour apporter son héritage de plus de 250 ans dans la capitale de la Renaissance italienne

NEW YORK, le 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, président-directeur général de Starwood Capital Group et de SH Hotels & Resorts, a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir son premier hôtel Baccarat à Florence, en Italie, dans l'étonnant et majestueux domaine du 14e siècle de la Villa Camerata. L'équilibre entre le luxe artistique, le savoir-faire français et l'imagination innovante qui caractérise Baccarat créera une expérience extraordinaire pour les Italiens et les visiteurs internationaux, inaugurant ainsi une nouvelle norme d'hospitalité et d'excellence du service dans la région.

Le Baccarat Hotel Florence, fidèle à son environnement exquis, sera situé à l'extrémité nord de la ville historique, niché entre le centre ville animé et les charmantes collines de Fiesole. Cet emplacement unique permettra aux clients de l'hôtel de profiter d'une expérience d'hospitalité holistique qui combine l'atmosphère paisible de la Toscane et la ville de Florence, riche en histoire.

En passe de devenir une nouvelle référence en matière de luxe en Toscane - l'une des régions les plus époustouflantes d'Italie - le domaine évoquera l'histoire royale des siècles passés, équilibrée par des intérieurs contemporains aux facettes de cristal. L'hôtel, développé en partenariat avec le groupe Omnam, comprendra des suites spacieuses, deux points de vente de nourriture et de boissons, un café-jardin présentant des fruits et des légumes provenant de sources durables, et un salon oculus. Les éléments récréatifs comprennent un espace de bien-être serein et un spa avec une piscine intérieure, ainsi qu'une piscine extérieure entourée d'une terrasse et d'une cour resplendissante avec des jardins sur place.

« Nous sommes ravis de nous associer au groupe Omnam et d'apporter la riche histoire de l'hôtel Baccarat à la ville historique et dynamique de Florence », a déclaré Barry Sternlicht, président-directeur général de Starwood Capital Group. « En tant qu'artisans du nouveau luxe mondial, notre culture s'appuie sur le long héritage de perfection sans compromis de la marque emblématique Baccarat. Cet engagement envers l'excellence sera intégré dans chaque élément de l'expérience du Baccarat Hotel Florence, ce qui en fera une nouvelle destination lumineuse dans l'une des villes les plus dynamiques et les plus belles d'Europe. »

Le groupe Omnam vise à créer une nouvelle destination contemporaine qui rende hommage à sa tradition historique et célèbre la beauté naturelle et la culture artistique de Florence. « Nous sommes ravis de nous associer à la marque Baccarat, qui s'inscrit naturellement dans une ville qui est depuis longtemps un épicentre mondial des arts et de la culture », a déclaré David Zisser, fondateur et PDG d'Omnam. « L'identité d'Omnam est d'être un artisan du changement au niveau mondial. Notre vision et notre façon de penser sont souvent décrites comme différentes et créatives. Notre expertise réside dans la transformation de bâtiments complexes en destinations contemporaines qui répondent aux besoins du voyageur moderne. Nous sommes ravis d'apporter nos compétences et notre enthousiasme pour ce troisième projet en Italie, et nous sommes fiers de travailler avec SH Hotels & Resorts pour construire une nouvelle destination tournée vers l'avenir, mais dans le respect du passé. »

Le Baccarat Hotel Florence sera chaleureux, serein et réparateur, rempli de lumières scintillantes, de roses rouges à chaque tournant, et du sens inné de la joie de vivre qui définit la marque. S'inscrivant naturellement dans une ville qui est depuis longtemps un épicentre mondial des arts et de la culture, le Baccarat Hotel Florence sera un joyau recherché de la ville.

À propos du groupe Omnam

Omnam est un investisseur et un promoteur immobilier mondial diversifié, doté d'une vision incisive pour trouver et développer des actifs immobiliers emblématiques. L'expertise principale d'Omnam réside dans les hôtels de moyenne et grande envergure, les aparthotels, les développements résidentiels et à usage mixte en Europe ; son portefeuille comprend des projets aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Italie.

À propos de Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts a été lancé en 2015 à New York, premier hôtel et navire amiral mondial de la marque de cristal Baccarat, vieille de plus d'un quart de siècle. Directement en face du Museum of Modern Art et à quelques pas du shopping légendaire de la Cinquième Avenue, les 114 chambres et suites exquisément aménagées sont conçues pour ravir les sens grâce à des finitions somptueuses et une attention artisanale aux détails. Le nom de Baccarat est depuis longtemps synonyme de royauté : rois et reines, sultans et tsars, magnats et stars des temps modernes. Ses objets d'art scintillants se définissent par leur élégance et leur authenticité, utilisés lors des plus somptueux repas et des célébrations de la vie. Baccarat transpose son essence dans la culture contemporaine, tout en rendant hommage à son histoire. Le Baccarat Hotel New York a reçu les prestigieux prix Forbes Five Star et AAA (American Automobile Association) Five Diamond. La marque a actuellement des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Macao, Florence et Bordeaux. Pour plus d'informations, visitez www.baccarathotels.com.

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée par la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine) et bientôt Toronto, avec des projets en développement à Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, San Francisco, Mission Bay et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Macao et Bordeaux ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester et Brickell (Miami). Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

