Baccarat Hotel Florence sa otvorí v roku 2024

Luxusná značka hotelov v spolupráci so spoločnosťou Omnam Group prináša svoje viac ako 250 ročné skúsenosti do hlavného mesta talianskej renesancie.

NEW YORK, 27. júla 2021 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločností Starwood Capital Group a SH Hotels & Resorts, dnes oznámil plány na otvorenie svojho prvého hotela Baccarat vo Florencii v Taliansku, ktorý sa nachádza v nádhernom a majestátnom sídle Villa Camerata zo 14. storočia. Charakteristická rovnováha medzi umeleckým luxusom, francúzskym savoir-faire a inovatívnou predstavivosťou spoločnosti Baccarat vytvoria výnimočný zážitok pre miestnych i zahraničných hostí a zavedie v regióne nový štandard pohostinnosti a dokonalých služieb.

Baccarat Hotel Florence, verný svojmu nádhernému prostrediu, sa nachádza na severnom okraji historického mesta, medzi pulzujúcim centrom a očarujúcimi vrcholky kopcov Fiesole. Táto jedinečná poloha umožní hotelovým hosťom vychutnať si komplexné zážitok z pohostinnosti, ktorá spája pokojnú atmosféru Toskánska a historicky bohatého mesta Florencia.

Hotel, ktorý má v úmysle stanoviť nový štandard luxusu v Toskánsku, jednom z najúchvatnejších talianskych regiónov, bude pripomínať kráľovskú históriu minulých storočí v spojení s modernými interiérmi s krištáľovými prvkami. Hotel, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Omnam Group, bude zahŕňať priestranné apartmány pre hostí, dve reštaurácie, záhradnú kaviareň s ponukou ovocia a zeleniny z udržateľných zdrojov a salónik s výhľadom. K rekreačným prvkom patrí pokojné wellness centrum, kúpele s krytým bazénom a vonkajší bazén obklopený terasou a nádvorím s nádhernými záhradami.

"Sme potešení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Omnam Group a preniesť bohatú históriu hotela Baccarat do živého historického mesta Florencia," povedal Barry Sternlicht, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Starwood Capital Group. "Ako remeselníci nového globálneho luxusu vychádzame z dlhodobého dedičstva ikonickej značky Baccarat, ktorá sa vyznačuje nekompromisnou dokonalosťou. Tento záväzok k dokonalosti sa premietne do všetkých prvkov v hoteli Baccarat vo Florencii a urobí z neho novú žiarivú destináciu v jednom z najživších a najkrajších európskych miest. "

Cieľom skupiny Omnam Group je vytvoriť novú modernú destináciu, ktorá vzdá hold historickej tradícii a oslávi prirodzenú krásu a umeleckú kultúru Florencie. "Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so značkou Baccarat, ktorá sa prirodzene hodí do mesta, ktoré je už dlho svetovým epicentrom umenia a kultúry," uviedol David Zisser, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Omnam. "Identita spoločnosti Omnam je byť globálnym tvorcom zmien. Naša vízia a spôsob myslenia sú často popisované ako odlišné a kreatívne. Naše odborné znalosti spočívajú v premene zložitých budov na moderné destinácie, ktoré zodpovedajú potrebám moderných cestovateľov. Sme nadšení, že môžeme do tohto tretieho projektu v Taliansku zapojiť svoje zručnosti a nadšenie, a sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou SH Hotels & Resorts na vybudovaní novej destinácie, ktorá bude hľadieť do budúcnosti, ale zároveň bude rešpektovať minulosť."

Baccarat Hotel Florence bude prívetivý, pokojný a regeneračný, plný žiarivého, trblietavého svetla, sýto červených ruží na každom kroku a vrodeného zmyslu pre radosť zo života (joie de vivre), ktorý definuje túto značku. Baccarat Hotel Florence je prirodzenou súčasťou mesta, ktoré je už dlho svetovým epicentrom umenia a kultúry, a stane sa vyhľadávaným klenotom mesta.

O spoločnosti Omnam Group

Spoločnosť Omnam je globálny investor a developer v oblasti nehnuteľností s prenikavou víziou vyhľadávania a rozvoja ikonických nehnuteľností. Spoločnosť Omnam sa zaoberá predovšetkým výstavbou stredne veľkých a veľkých hotelov, aparthotelov, rezidenčných a multifunkčných projektov v Európe; jej portfólio zahŕňa projekty v Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Taliansku.

O spoločnosti Baccarat Hotels & Resorts

Spoločnosť Baccarat Hotels & Resorts začala prevádzku v roku 2015 v New Yorku, kde vznikol prvý hotel a globálna vlajková loď viac ako štvrťstoročie starej značky Baccarat, ktorá sa zaoberá výrobou krištáľu. Priamo oproti Múzeu moderného umenia a len pár krokov od legendárnych obchodov na Piatej avenue sa nachádza 114 nádherne zariadených izieb a apartmánov, ktoré sú navrhnuté tak, aby potešili zmysly vďaka luxusným povrchovým úpravám a remeselnému prístupu k detailom. Meno Baccarat je už dlho synonymom pre kráľovskú rodinu: kráľov a kráľovné, sultánov a cárov, magnátov a novodobé hviezdy. Trblietavé umelecké predmety tejto spoločnosti sa vyznačujú eleganciou a autenticitou a používajú sa pri najhonosnejších hostinách a oslavách života. Baccarat prenáša svoju podstatu do súčasnej kultúry a zároveň vzdáva hold svojej histórii. Baccarat Hotel New York získal prestížne ocenenie Forbes Five Star a AAA (American Automobile Association) Five Diamond Awards. Značka v súčasnosti pripravuje projekty v Brickell (Miami), Macau, Florencii a Bordeaux. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.baccarathotels.com .

O spoločnosti SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, pobočka globálnej súkromnej investičnej spoločnosti Starwood Capital Group, je spoločnosť spravujúca hotelové značky, ktorá prevádzkuje 1 Hotels, lifestylovú značku inšpirovanú prírodou, ktorá bola uvedená na trh v roku 2015 s nehnuteľnosťami na South Beach a Manhattane a teraz už aj na Brooklyn Bridge, West Hollywood, San-ja (Čína) a čoskoro otvorenú nehnuteľnosti v Toronte a pripravované projekty v Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paríži, Londýne, San Franciscu, Mission Bay a Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, luxusnú značku, ktorá debutovala v marci 2015 otvorením svojej vlajkovej lodi v New Yorku a ktorej projekty sa pripravujú v Macau a Bordeaux; a Treehouse Hotels, ktorá mala v roku 2019 premiéru v Londýne a ktorej projekty sa pripravujú v Manchestri a Brickell (Miami). Spoločnosť SH Hotels & Resorts využíva svoje marketingové, dizajnové, prevádzkové a technologické skúsenosti a stojí za niektorými z najpriekopníckejšími a najdynamickejšími hotelovými značkami na svete.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

SOURCE SH Hotels & Resorts