Bateria da Gotion High-tech consegue o "Made in Germany"

Primeira bateria produzida pela Gotion Germany Battery GmbH é lançada oficialmente

Stephan Weil , governador da Baixa Saxônia, e outros dignitários chineses e alemães testemunharam conjuntamente a cerimônia

, governador da Baixa Saxônia, e outros dignitários chineses e alemães testemunharam conjuntamente a cerimônia Simultaneamente, a Gotion assinou contratos com muitas empresas de renome internacional, como BASF China, ABB, Ebusco e Ficosa

GÖTTINGEN, Alemanha, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na manhã de 16 de setembro, a primeira bateria produzida localmente foi lançada oficialmente em Göttingen, uma famosa cidade universitária no centro da Alemanha. Este é um evento marcante para a primeira base de produção e operação de baterias da Gotion na Europa. A cerimônia foi testemunhada por Stephan Weil, governador da Baixa Saxônia, e por Cong Wu, cônsul-geral da China em Hamburgo. No mesmo dia, a Gotion também assinou acordos de cooperação com empresas de renome internacional, como BASF, ABB, Ebusco e Ficosa.

image

No evento, os convidados participantes apertaram em conjunto o botão "Iniciar" para lançar formalmente a primeira linha de produção automatizada de baterias na base alemã da Gotion. Quando um AGV (veículo guiado automaticamente) transportou lentamente o primeiro pacote de baterias da área de testes até os convidados, todos aplaudiram com muito entusiasmo. "Tenho muita sorte, é um bom momento em minha vida." Andreas, um operário da fábrica de Göttingen, que acabou de assinar o primeiro pacote de baterias, compartilhou sua emoção com mais de 200 colegas. O comissionamento e operação oficiais da linha de produção de pacotes de baterias demonstram que a Gotion conquistou a produção e o fornecimento localizados na Europa. As baterias da Gotion embarcaram oficialmente rumo ao "Made in Germany".

"A linha de produção de nossa fábrica de Göttingen é altamente automatizada, com um nível geral de automação de quase 70% e perto de 80% na fase de montagem de módulos", disse Ray Chen, vice-presidente da Gotion Global. Klaus Gohde, gerente geral da fábrica de Göttingen, enfatizou que há um alto grau de consenso e consistência de ação entre a equipe de Göttingen na promoção da transformação da fábrica, desde o negócio de ICE até o negócio de baterias, em uma abordagem "One Gotion". Além disso, Steven Cai, diretor de tecnologia da Gotion, também revelou o planejamento estratégico da empresa na Europa. Conforme ele apresentou, o plano atual de capacidade de produção da fábrica de Göttingen é de 20 GWh, que deverá ser concluído em quatro fases. Uma vez que esteja totalmente operacional, estima-se que gere um valor de produção anual de EUR 2 bilhões. Peter Willemsen, diretor de operações da Gotion Global e diretor administrativo das entidades alemãs, disse que o espírito de cooperação entre a China e a Europa foi importante nos esforços para "tornar a Europa verde novamente". A primeira linha de produção da fábrica da Gotion de Göttingen foi oficialmente colocada em produção em massa hoje. Atualmente, a fábrica tem recebido muitos pedidos da Europa. A expectativa é que ela possa fornecer produtos para clientes europeus a partir de outubro. Até meados de 2024, a capacidade real de produção pode atingir 5 GWh. "As baterias da fábrica incluem aquelas para veículos comerciais, sistemas de armazenamento de energia e veículos de passageiros. Além disso, a fábrica servirá como um centro de P&D, logística e serviços de pós-vendas para a base de produção e operações europeia da Gotion."

A alta demanda por pedidos ficou evidente na cerimônia de assinatura. Em 16 de setembro, a Gotion High-tech assinou acordos de cooperação com cinco empresas de renome internacional, abrangendo vários aspectos como materiais de baterias, desenvolvimento de produtos e fornecimento de produtos automotivos e de armazenamento de energia. Especificamente, a Gotion continuará colaborando com a BASF China em projetos relacionados a materiais de baterias. A Gotion e a ABB da Suíça trabalharão juntas no fornecimento de produtos de bateria e P&D de tecnologia, para dar suporte às novas fábricas da Gotion na Europa e nos Estados Unidos. A cooperação com a Ebusco se concentrará no desenvolvimento e na produção de sistemas de bateria de armazenamento de energia e em projetos de armazenamento de energia eólica e solar. Além disso, a Gotion cooperará com a Ficosa e a Idneo em veículos de armazenamento e carregamento de energia móvel, bancos de bateria, reciclagem de baterias, BMS e engenharia de Big Data.

Li Zhen, presidente da Gotion, fez o discurso de abertura: "O lançamento oficial do primeiro pacote de baterias hoje é uma prova do trabalho árduo e da engenhosidade exibidos por todos os funcionários da fábrica. Esperamos colaborar com empresas europeias para promover a redução das emissões de carbono na UE e fomentar o crescimento dinâmico dos veículos e setores de novas energias."

Stephan Weil, governador da Baixa Saxônia, expressou em seu discurso que os motores eram as partes mais importantes dos veículos a combustível no passado mas, no futuro, as baterias serão os componentes centrais dos veículos elétricos. O projeto da fábrica de Göttingen tem um grande diferencial, pois permite que a Gotion fabrique baterias de energia que atendam à ampla demanda do mercado em Göttingen nas próximas décadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2212897/image.jpg

FONTE Gotion High-tech

SOURCE Gotion High-tech